LIVE Italia-Estonia, amichevole calcio 2020 in DIRETTA: azzurri rimaneggiati per le tante assenze

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Estonia match amichevole 2020, test per la nazionale maggiore priva di molti elementi fondamentali e del selezionatore Mancini.

Tanti dubbi per Evani che, oltre ad essere in stretto contatto con il Ct Roberto Mancini (fermato dal Covid), dovrà anche ascoltare i responsi delle varie Asl, per capire chi avrà a disposizione per la partita contro l’Estonia. La Nazionale non cambierà modulo confermando il 4-3-3, che potrebbe vedere molte novità nei loro rappresentanti. In primis quella che riguarda Kevin Lasagna, favorito per ricoprire il ruolo di punta centrale al posto di Belotti, che verrà preservato in vista della doppia sfida di Nations League contro Polonia e Bosnia. Novità anche in difesa, con Di Lorenzo che dovrebbe essere adattato nel ruolo di centrale, mentre a centrocampo spazio a Soriano, rientrato nell’elenco dei convocati dopo più di 4 anni di assenza.

Ct estone Voolaid dovrebbe infatti scendere in campo con la formazione ideale, schierata in campo nel suo solito 4-4-1-1. Tra i titolari annunciati mancherà solamente il centrocampista centrale del Domzale, Mattias Kait, rimasto a casa per riprendersi da problemi fisici. In attacco, spazio al tandem con Vassiljev e Sappinen, compagni di squadra anche nel Tallinn Flora, vincitrice in Estonia di campionato, coppa nazionale e supercoppa nell’ultima stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Estonia match amichevole 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

