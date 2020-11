LIVE F1, GP Turchia 2020 in DIRETTA: Leclerc splendido secondo! Mercedes dietro la Ferrari! La classifica dei tempi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Risultati e classifica FP2 GP Turchia 2020: la Ferrari brilla e si prende la seconda posizione con Charles Leclerc!

Loading...

Loading...

La cronaca della FP2 del GP di Turchia 2020: la Ferrari risponde presente. Anche Vettel nella top10

Perché Mattia Binotto è assente in Turchia? Le motivazioni della non presenza del team principal di Ferrari

Programma, orari e tv di FP3 e qualifiche (sabato 14 novembre)

Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 10.00 di domani per la FP3, poi alle 13.00 le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, approfondimenti.

14.34 Passo gara positivo per la Ferrari, soprattutto con Charles Leclerc, in linea con Verstappen, Hamilton, Bottas. La Ferrari sembra giocarsi qualcosa di importante, discreto anche Sebastian Vettel, unico ad adottare le medie perché gli altri piloti hanno montato la soft.

14.33 Grande ruggito della Ferrari in questo pomeriggio. In simulazione qualifica Charles Leclerc ha brillato e ha chiuso in seconda posizione, molto bene anche Sebastian Vettel. La Rossa è in crescita e può sperare in un buon risultato. La Red Bull è parsa la migliore sul giro secco con Max Verstappen davanti a tutti, qualche difficoltà in più per le Mercedes.

14.32 Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella FP2 del GP di Turchia. L’olandese ha timbrato 1:28.330 al volante della sua Red Bull e precede Charles Leclerc (Ferrari) di 0.401, Valtteri Bottas (Mercedes) di 0.575, Lewis Hamilton (Mercedes) di 0.850. Sebastian Vettel ottavo a 1.692.

14.31 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 GP TURCHIA F1 2020:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.330 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.401 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.575 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.850 3

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.033 4

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.359 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.614 3

8 Sebastian VETTEL Ferrari+1.692 5

9 Lance STROLL Racing Point+1.967 4

10 Lando NORRIS McLaren+2.577 4

11 Sergio PEREZ Racing Point+2.774 3

12 Esteban OCON Renault+3.050 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.163 5

14 Carlos SAINZ McLaren+3.168 4

15 Daniel RICCIARDO Renault+3.542 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.602 5

17 George RUSSELL Williams+3.972 3

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.240 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.477 3

20 Nicholas LATIFI Williams+5.158 5

14.30 BANDIERA A SCACCHI. Si sono concluse le prove libere 2 del GP di Turchia 2020.

14.29 SPETTACOLOOOOOOOOOOOOO! LECLEEEEERC! 1:31.2 sul passo gara, il migliore di tutti!

14.27 Molto interessante 1:32.8 per Sebastian Vettel su gomma gialla.

14.26 Le gomme soft durano molto su questa pista con scarso grip, sarà un aspetto da tenere in considerazione in vista della gara.

14.24 Anche Lewis Hamilton è in linea con gli altri uomini di riferimento. Il Campione del Mondo sta viaggiando sul passo di 1:32.5.

14.22 Otto minuti alla bandiera a scacchi, ormai la situazione appare delineata. Si continua a lavorare sul passo gara, la Ferrari si è ripresa dopo un paio di giri e Leclerc è molto vicino a Verstappen e Bottas con gomma soft.

14.21 Charles Leclerc sembra essere dunque in linea con Max Verstappen e Valtteri Bottas. La Ferrari ha risposto prese

14.20 Ora la Ferrari c’è! Leclerc fa lo stesso tempo di Verstappen nell’ultimo giro! La Rossa ha trovato anche un eccellente passo gara!

14.18 Attenzione adesso a Charles Leclerc perché sembra avere trovato un buon ritmo, è a un mezzo secondo da Max Verstappen. Nell’ultimo giro 1:32.6 per il monegasco, a due decimi da Bottas. Hamilton per il momento gioca a nascondino.

14.16 Leclerc firma 1:33.1, tre decimi peggio di Bottas, sette decimi peggio di Verstappen nell’uiltimo giro. Sono tutti su gomma soft, mentre fatica Vettel su gomma gialla.

14.15 Il passo gara della Ferrari non appare esaltante, a differenza di quanto visto nella simulazione qualifica. Un po’ come quello che è successo in Germania.

14.12 Verstappen attacca la simulazione addirittura con un superlativo 1:32.0!

14.11 Bottas gira sul passo di 1:33.3, Leclerc 1:34.4, Vettel 1:35.6.

14.09 Sebastian Vettel in pista con la gomma media, Hamiton ai box, gli altri sono con le soft.

14.08 Tornano in pista Leclerc e Vettel al volante delle Ferrari.

14.07 Ora attesa per vedere il passo dei piloti. Per il momento Red Bull e Ferrari hanno impressionato, più difficoltà per le Hamilton.

14.05 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO 65 MINUTI. Finita la simulazione di qualifica.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.330 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.401 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.575 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.920 2

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.033 3

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.359 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.614 2

8 Sebastian VETTEL Ferrari+1.692 3

9 Lance STROLL Racing Point+1.967 3

10 Lando NORRIS McLaren+2.577 3

11 Sergio PEREZ Racing Point+2.774 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.163 3

13 Carlos SAINZ McLaren+3.168 4

14 Daniel RICCIARDO Renault+3.542 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.602 3

16 George RUSSELL Williams+3.972 3

17 Esteban OCON Renault+4.116 2

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.240 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.477 2

20 Nicholas LATIFI Williams+5.158 4

14.04 Tutti fermi ai box, mancano 26 minuti alla bandiera a scacchi.

14.02 Ora pian piano rientrano tutti ai box, ci si prepara per la simulazione di gara.

14.00 Valtteri Bottas fa meglio di Hamilton, è terzo a 0.575 da Verstappen. Sebastian Vettel ottavo a 1.692.

13.59 Lewis Hamilton è in crescita e si issa al terzo posto, attardato di 0.944 da Verstappen.

13.58 Max Verstappen migliora il tempo di Leclerc, firma 1:28.330 e ora ha 0.401 di vantaggio su Leclerc.

13.57 Attenzione alle Mercedes che ritornano: Bottas quarto a 0.779 da Leclerc, Hamilton quinto a 1.171.

13.57 Charles Leclerc sta leggendo benissimo la pista con gomma soft su asfalto con poco grip.

13.56 CHARLES LECLEEEEEEEERC! PRIMOOOOOOOOOOO! 1:38.731, miglior tempo con la Ferrari! 0.253 in vantaggio su Verstappen, 0.632 su Albon.

13.55 Stoccata di Max Verstappen, ora detta il passo in 1:29.984.

13.53 Le Mercedes sono ancora lontane: Hamilton ottavo a 2.145, Bottas 12mo a 2.749.

13.51 Gran tempo di Charles Leclerc! Notevole miglioramento, resta terzo ma ora è ad appena 17 millesimi da Albon!

13.51 Max Verstappen si inserisce in seconda posizione a sette millesimi dal compagno di squadra. Charles Leclerc terzo a 0.461, Vettel quinto a 0.659.

13.50 Ulteriore miglioramento di Alexander Albon: 1:29.363, prima posizione per la Red Bull.

13.49 Max Verstappen si inserisce in terza piazza a 0.314 da Albon, Vettel si migliora ma resta quarto a 0.395.

13.48 Charles Leclerc si migliora, ma resta secondo a 0.197 da Albon.

13.47 Alexander Albon rovina la doppietta delle Ferrari. Il thailandese si mette davanti a tutti in 1:29.627.

13.47 Due Ferrari davanti a tutti! Charles Leclerc al comando in 1:30.307, alle sue spalle Sebastian Vettel attardato di 0.465!

13.46 Il graining dà dei problemi nei primi giri, ma successivamente sembra che la gomma riesca a funzionare bene.

13.45 LA CLASSIFICA DEI TEMPI A META’ SESSIONE.

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.307 3

2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.201 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.207 3

5 Sebastian VETTEL Ferrari+1.397 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.805 1

7 George RUSSELL Williams+2.403 2

8 Nicholas LATIFI Williams+3.181 3

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.217 3

10 Carlos SAINZ McLaren+3.273 2

11 Sergio PEREZ Racing Point+3.524 2

12 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.632 2

13 Lance STROLL Racing Point+3.698 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.749 2

15 Lando NORRIS McLaren+4.058 2

16 Daniel RICCIARDO Renault+4.144 2

17 Esteban OCON Renault+4.587 2

18 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.759 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.467 2

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+9.398 3

13.43 LECLEEEEEEEERC! Il monegasco si migliora ancora e stampa 1:30.307, precedendo Alexander Albon di 0.565.

13.42 Cancellati due tempi di Albon e Vettel per avere superato il limite di pista in curva 1.

13.41 Al momento stanno girando Leclerc, Albon, Vettel, Sainz, Grosjean. Ferme le due Mercedes.

13.40 CHARLES LECLEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOO! 1:30.751, Ferrari davanti a tutti con 0.121 di vantaggio su Albon e 0.757 su Hamilton.

13.39 Charles Leclerc sta faticando con la gomma rossa a differenza del compagno di squadra, dice che viene troppo graining all’anteriore destra e perde il grip.

13.38 Ulteriore balzo in avanti di Sebastian Vettel, quinto a 0.832 da Albon, subito alle spalle di Leclerc.

13.36 Anche il leader Alexander Albon monta gomma rossa e torna in pista.

13.35 Sebastian Vettel si migliora e sale in sesta piazza a 1.808.

13.33 Anche Sebastian Vettel si è rilanciato con gomma rossa.

13.31 Charles Leclerc ha montato gomma soft e ora si rilancia. Tutti i piloti sono chiamati a diverse correzioni di guida vista la situazione dell’asfalto.

13.30 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO I PRIMI TRENTA MINUTI:

1 Alexander ALBON Red Bull Racing1:30.872 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.636 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.642 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.668 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.240 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+2.959 1

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.214 2

8 Carlos SAINZ McLaren+3.477 1

9 Lance STROLL Racing Point+3.636 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+3.695 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.202 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.507 1

13 Daniel RICCIARDO Renault+4.661 1

14 Nicholas LATIFI Williams+5.085 2

15 Pierre GASLY AlphaTauri+5.479 1

16 George RUSSELL Williams+8.451 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+8.833 2

18 Lando NORRIS McLaren+9.578 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+9.703 1

20 Esteban OCON Renault+14.939 1

13.29 La pista sta pian piano migliorando e i tempi si stanno abbassando, ma la situazione non è semplice per i piloti.

13.27 Zampata di Lewis Hamilton: secondo posto a 0.636 da Albon, avanti di 16 millesimi a Verstappen e di 52 millesimi rispetto a Leclerc.

13.25 Leclerc e Vettel sono tornati ai box con le loro Ferrari. Si ferma Verstappen. Continuano a girare Albon Bottas e Hamilton.

13.24 Max Verstappen fa meglio di 26 millesimi rispetto a Leclerc e si inserisce in seconda posizione a 0.642 da Albon. Bottas quarto a 1.240, Hamilton quinto a 1.403, Vettel decimo a 3.695.

13.23 Alexander Albon abbassa ulteriormente il miglior tempo e scende sotto il muro di 1’31”: 1:30.872 con 0.668 di margine su Leclerc e 1.062 sul compagno di squadra Verstappen.

13.32 Max Verstappen si inserisce in terza piazza a 0.394 da Leclerc.

13.22 CHARLES LECLEEEEEEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPO! 1:31.540 per il pilota della Ferrari, 0.376 di vantaggio su Albon, 0.693 su Bottas.

13.21 Valtteri Bottas si inserisce in seconda posizione a 0.317 da Albon.

13.20 I tempi devono ancora abbassarsi, si stima che 1:24 sia un crono di riferimento su questa pista. Siamo sopra di sette secondi.

13.19 I piloti stanno facendo fatica con l’asfalto, il grip è praticamente assente e non è facile guidare in queste condizioni.

13.18 Alexander Albon ha incominciato bene questo weekend, ora rafforza il primo posto in 1:31.916, con 0.920 su Verstappen, 1.513 su Leclerc, 1.692 su Hamilton, 2.384 su Bottas, 2.651 su Vettel.

13.17 Max Verstappen si rimette davanti a tutti con 1:32.836, l’olandese ora ha 0.593 su Leclerc. Albon terzo a 0.707, poi Hamilton a 0.772.

13.16 LECLEEEEEEEEEEEERC! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOO! 1:33.429, primo con 0.219 su Verstappen e 0.871 su Bottas.

13.15 Tutti i piloti stanno girando con gomme medie, ma la pista ha ancora poco grip.

13.14 Ecco la replica di Lewis Hamilton, secondo a 0.344 da Bottas.

13.14 Vettel terzo a 0.986, Leclercl a 1.244.

13.14 Botta e risposta tra Bottas e Raikkonen: 1:34.300 per il finlandese, rifila 0.640 a Raikkonen.

13.13 Si è lanciato anche Lewis Hamilton.

13.12 Max Verstappen scende in pista ed è quinto a 2.051 dal leader, subito dietro a Sebastian Vettel.

13.11 Charles Leclerc si migliora sensibilmente e si porta in seconda posizione a 0.437 da Bottas.

13.08 Charles Leclerc è sesto a 3.690, deve ancora salire in cattedra.

13.08 Sebastian Vettel si migliora ed è terzo a 1.674. Raikkonen secondo a 15.20.

13.07 Valtteri Bottas si migliora ulteriormente e timbra 1:35.107. Alle sue spalle Kimi Raikkonen a 2.429 e Charles Leclerc a 3.690.

13.06 Sebastian Vettel sale in seconda posizione a 1.228 da Bottas, entrambi su gomma media (gialla). Carlos Sainz terzo.

13.05 FUORI LE FERRARI. Charles Leclerc e Sebastian Vettel entrano in pista.

13.04 Valtteri Bottas subito in testa in 1:38.443.

13.03 Completati i giri di lancio, attesa per i primi riscontri cronometrici: Giovinazzi, Raikkonen, Bottas, Ricciardo sono gli unici in pista.

13.02 In pista anche Daniel Ricciardo al volante della Renault.

13.02 Si lancia immediatamente anche Valtteri Bottas su Mercedes, per risalire la china dopo la complicata FP1.

13.01 Antonio Giovinazzi è il primo a scendere in pista con Alfa Romeo.

13.00 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP2: 90 minuti a disposizione dei piloti.

12.55 Ormai è tutto pronto a Istanbul, i piloti ai box sono pronti per uscire.

12.52 Vedremo se la Mercedes saprà rialzarsi in questa sessione pomeridiana dopo una mattinata difficile, probabilmente a causa di problemi di aderenza.

12.50 La Ferrari sembra essere in ripresa nelle ultime settimane e ora cerca conferme importanti.

12.47 Si tratta di un weekend importante perché Lewis Hamilton potrebbe matematicamente laurearsi Campione del Mondo.

12.45 Quindici minuti all’inizio della FP2 del GP di Turchia.

12.44 Situazioni meteo ideali per correre, splende il sole a Istanbul dove sono due ore avanti rispetto a noi.

12.42 Il circuito di Istanbul è molto tecnico e spettacolare, servono importanti doti di guida. Attenzione alla difficilissima curva 8.

12.40 Ad avere deluso in mattinata è stata invece la Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono fermati nelle retrovie, nella FP2 sarà necessario uno squillo per tornare ai valori conosciuti.

12.38 La Ferrari è parsa brillante in mattinata: Charles Leclerc 3°, Sebastian Vettel 5°. La Rossa potrebbe fare davvero molto bene su questa pista, nel pomeriggio si cercano conferme.

12.36 In mattinata si sono distinte le due Red Bull: Max Verstappen in testa davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Le due monoposto hanno sfruttato al meglio la scarsa aderenza di pista.

12.34 I piloti torneranno in pista dopo la FP1 del mattino, sperando di trovare più aderenza su una pista dove la F1 non corre da diversi anni.

12.32 La sessione incomincerà alle ore 13.00, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e per ottimizzare il feeling col circuito.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul.

Poca aderenza nella FP1, ma la Ferrari cresce bene: 3° Leclerc, 5° Vettel

Risultati FP1 GP Turchia 2020: la classifica dei tempi

Orari e programma tv delle prove libere del GP di Turchia

10.32: Appuntamento quindi alle 13.00 per la FP2, che si spera si disputi in condizioni più idonee. Il migliore di questa FP1 su asfalto praticamente ghiacciato è stato Verstappen, a precedere Albon, Leclerc, Gasly, Vettel nella top-5. Più indietro le due Mercedes con Bottas 9° ed Hamilton 15°, che si è lamentato delle condizioni della pista. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.30: Di seguito la classifica della FP1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.077 6

2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.241 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.430 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.466 3

5 Sebastian VETTEL Ferrari+0.543 6

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.661 2

7 Lando NORRIS McLaren+2.139 5

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.426 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.552 4

10 Esteban OCON Renault+3.351 4

11 Nicholas LATIFI Williams+3.431 3

12 Sergio PEREZ Racing Point+3.535 3

13 Lance STROLL Racing Point+4.407 3

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+4.948 4

15 Lewis HAMILTON Mercedes+5.148 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+5.958 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.777 4

18 Daniel RICCIARDO Renault+10.079 3

19 Carlos SAINZ McLaren+11.385 3

20 George RUSSELL Williams+14.179 5

10.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.29: Verstappen si prende il miglior crono, con incomprensione con Giovinazzi nel corso di questo tentativo. 1’35″077 per lui a precedere di 0″241 Albon e di 0″430 Leclerc.

10.26: Lando Norris nella top-10 con la McLaren: settimo il britannico a 1″898.

10.25: Testacoda per la Mercedes di Bottas alla curva 9, con il finlandese che comunque riesce a riprendere la via della pista senza particolari problemi.

10.23: Albon ora si porta in vetta con il crono di 1’35″318 a precedere di 0″189 Leclerc e di 0″302 Vettel. Bene Giovinazzi settimo davanti a Bottas, mentre Hamilton 12° e un po’ polemico per le condizioni della pista.

10.21: Gasly migliora, ma è sempre terzo a 0″360 con gomme medie, mentre le due Ferrari hanno ottenuto il loro crono con le medie. Giovinazzi 9° ed Hamilton 11°.

10.20: Albon si porta in terza posizione a 0″785 in terza piazza, Hamilton è nono a 4″718.

10.19: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.507 4

2 Sebastian VETTEL Ferrari+0.113 4

3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.302 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.644 5

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.673 3

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.482 2

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.837 3

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.063 3

9 Sergio PEREZ Racing Point+5.663 3

10 Lando NORRIS McLaren+6.138 4

11 Esteban OCON Renault+6.991 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+7.531 3

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+7.902 3

14 Lewis HAMILTON Mercedes+8.143 2

15 Lance STROLL Racing Point+9.638 3

16 Carlos SAINZ McLaren– 3

17 Daniel RICCIARDO Renault+11.486 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.253 3

19 George RUSSELL Williams+22.180 4

20 Nicholas LATIFI Williams+22.583 3

10.17: Scattata la sfida tra i due piloti della Ferrari: Leclerc in vetta con il crono di 1’35″507 a precedere di 113 millesimi. Gasly terzo a 1″302, Verstappen 4°, Bottas 5°. Hamilton sale in 14ma posizione.

10.16: Le due Ferrari si portano in vetta: Vettel in testa con il crono di 1’36″085 a precedere Leclerc di 0″583. Verstappen a 1″066. Giovinazzi 10°, Hamilton 17° a 12″460.

10.14: Si migliora Vettel e si porta soli 8 millesimi da Verstappen, mentre Lecler è quarto alle spalle di Gasly.

10.13: Dopo essersi lamentato delle condizioni della pista, Hamilton torna a girare.

10.11: La McLaren di Sainz è stata rimossa, quindi torna a sventolare la bandiera verde. Si torna a spingere.

10.09: I piloti ne approfittano per rientrare ai box e apportare alcune modifiche alle monoposto.

10.07: Di seguito la classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.151 4

2 Charles LECLERC Ferrari+1.258 3

3 Sebastian VETTEL Ferrari+1.682 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.764 2

5 Esteban OCON Renault+5.347 3

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+5.915 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+5.947 3

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+7.373 3

9 Carlos SAINZ McLaren– 3

10 Daniel RICCIARDO Renault+9.842 2

11 Sergio PEREZ Racing Point+11.824 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+12.609 2

13 Lando NORRIS McLaren+14.063 3

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+14.999 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+16.851 2

16 Lance STROLL Racing Point+17.077 2

17 Nicholas LATIFI Williams+20.939 2

18 George RUSSELL Williams+24.955 3

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+25.067 2

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

10.05: Problema per Carlos Sainz a livello idraulico e fermo in curva-7. Virtual Safety Car sul tracciato.

10.03: La pista sta un po’ migliorando, Verstappen ora in testa in 1’38″523 con 392 millesmi di vantaggio su Bottas, 952 su Leclerc e 1″035 su Vettel.

10.02: Migliorano Leclerc e Vettel, che si portano in seconda e terza posizione a 0″560 e a 0″643 da Bottas.

10.00. Migliorano le Ferrari: Vettel in terza posizione a 1″840 alle spalle di Verstappen, Leclerc è quarto a 2″318.

09.58: 1’39″204 per Bottas che migliora con 2″537 di vantaggio su Verstappen e 4″093 su Leclerc. Ocon è 4° davanti a Vettel.

09.56: 1’40″114 per Bottas che migliora ancora e rafforza la propria leadership. Condizioni davvero discutibili in pista.

09.54: Questi sono i tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:40.806 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.935 3

3 Charles LECLERC Ferrari+2.491 2

4 Sebastian VETTEL Ferrari+5.448 2

5 Carlos SAINZ McLaren+5.656 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.106 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+8.169 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+8.691 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+8.954 2

10 Lando NORRIS McLaren+10.408 2

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+11.344 2

12 Daniel RICCIARDO Renault+12.671 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+13.196 2

14 Lance STROLL Racing Point+13.422 2

15 Daniil KVYAT AlphaTauri+13.978 1

16 Nicholas LATIFI Williams+17.284 2

17 Esteban OCON Renault+19.192 3

18 George RUSSELL Williams+21.300 3

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+21.412 2

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

09.52: Ora le monoposto sono tornate quasi tutte ai box, ad eccezione di quelle di Valtteri Bottas e di quella di Daniel Ricciardo.

09.50: Hamilton è tornai ai box dicendo: “Le condizioni peggiori in cui abbia mai guidato nella mia carriera“.

09.48: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.741 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.268 1

3 Charles LECLERC Ferrari+1.556 2

4 Sebastian VETTEL Ferrari+4.513 2

5 Carlos SAINZ McLaren+4.721 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+7.171 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+7.234 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+7.756 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+8.019 2

10 Lando NORRIS McLaren+9.473 2

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+10.409 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+12.261 2

13 Lance STROLL Racing Point+12.487 2

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+13.043 1

15 Nicholas LATIFI Williams+16.349 2

16 Esteban OCON Renault+18.257 2

17 George RUSSELL Williams+20.365 3

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+20.477 2

19 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

09.46: Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’42″753 a precedere di 0″256 Bottas e di 0″544 Leclerc. Vettel è quarto a 3″501.

09.45: Verstappen si avvicina a Bottas: il pilota della Red Bull è sempre secondo, ma scende a 1’44″244. Sainz invece si riprende il quarto posto in 1’46″462.

09.43: Lewis Hamilton va in pista.

09.42: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:43.009 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.910 3

3 Sebastian VETTEL Ferrari+6.254 2

4 Charles LECLERC Ferrari+6.376 2

5 Carlos SAINZ McLaren+6.524 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+7.690 2

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+9.504 2

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+10.056 2

9 Lance STROLL Racing Point+11.219 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+11.905 2

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+15.004 2

12 George RUSSELL Williams+19.097 2

13 Nicholas LATIFI Williams+19.204 2

14 Lando NORRIS McLaren- – 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

16 Sergio PEREZ Racing Point- – 2

17 Esteban OCON Renault- – 2

18 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

19 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 1

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –

09.39: Primo riferimento di giornata anche per Leclerc, quarto in 1’49″809 con la sua Ferrari. Rimane ancora fermo ai box invece Lewis Hamilton, che non ha fatto neanche il giro di installazione.

09.36: Vettel migliora, portandosi a 8″641 da Bottas. Tempi davvero poco significativi per quanto abbiamo detto…

09.35: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:43.009 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.414 3

3 Carlos SAINZ McLaren+9.194 2

4 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+10.628 2

5 Sebastian VETTEL Ferrari+18.136 2

6 Lando NORRIS McLaren- – 1

7 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 1

9 Charles LECLERC Ferrari- – 1

10 Sergio PEREZ Racing Point- – 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

12 Esteban OCON Renault- – 1

13 Alexander ALBON Red Bull Racing- – 2

14 Lance STROLL Racing Point- – 1

15 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

16 Nicholas LATIFI Williams- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 2

18 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1

19 Daniil KVYAT AlphaTauri- – – –

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –

09.33: Condizioni di pista disastrose e per i piloti è veramente dura.

09.31: Sul tracciato anche Raikkonen, costretto a fare i numeri per ottenere un tempo a 17″491 da Bottas.

09.30: Valtteri Bottas intanto ritocca nuovamente il crono che gli vale la miglior prestazione, scendendo a 1’43″009 con la sua Mercedes.

09.27: Il problema in questa fase è quello di portare in temperatura le gomme, visto che ci sono delle condizioni di umido e il lungo rettilineo è all’ombra.

09.26: 1’44″948 di Bottas che migliora il suo crono, facendo sempre fatica a tenere in strada la macchina.

09.24: Tante correzioni di Gasly, livello di aderenza molto basso.

09.22: Ora anche l’AlphaTauri di Pierre Gasly ha preso la via della pista per verificare le condizioni della monoposto.

09.20: Bottas porta la Mercedes in vetta alla classifica con un crono di 1’48″426.

09.18: Condizioni di pista davvero difficili e infatti Bottas in frenata di curva-1 va lungo.

09.16: E’ la Mercedes #77, quella di Valtteri Bottas, a scendere in pista con gomme dure.

09.13: Si ricomincerà a girare in questo momento.

09.10: Il regime di bandiera rossa persiste e non ci sono indicazioni dalla Direzione Gara.

09.07: La Direzione Gara probabilmente ha considerato le condizioni non idonee. Inoltre, la Ferrari di Charles Leclerc ha abbattuto il paletto presente all’ingresso della pit-lane e andrà risistemato.

09.06: ATTENZIONE! BANDIERA ROSSA!

09.06: Sebastian Vettel porta a casa un crono su questa pista: 2’01″145 a precedere di 1″695 Sainz. Tempi altissimi e i piloti sul tracciato sono con gomme dure.

09.03: Operazione strana quella dell’organizzazione, ovvero quello di bagnare la pista per pulirla. I piloti, infatti, ora girano in condizioni non idonee su un asfalto nuovo.

09.02: Anche Norris si lamenta delle condizioni della pista per gli stessi motivi di Max.

09.01: Sul tracciato Max Verstappen, Albon, Sainz e Norris. Verstappen: “Sembra di guidare sul ghiaccio!“. Temperature basse e poco grip.

09.00: Splende il sole sul tracciato di Istanbul Park e c’è grande attesa di vedere gli attuali bolidi di F1 sulla velocissima curva 8.

09.00: SI PARTE!

08.59: 1′ e si parte!

08.58: Nota di colore: oggi il pilota della McLaren Lando Norris festeggia 21 anni.

08.56: I sorpassi sono piuttosto favorevoli anche grazie alla presenza di una doppia zona DRS. Oltre al rettilineo principale (Speed trap prima di curva 12) sarà possibile aprire l’ala mobile anche nel tratto di pista compreso tra curva 11 e 12 due zone DRS: da curva 11 a curva 12 e sul rettilineo principale.

08.53: Avere un assetto più scarico avrà sicuramente dei benefici sui consumi di carburante in gara visto che, usare meno ala, permetterà ai piloti di non risparmiare benzina e di poter spingere al massimo per tutta la corsa.

08.50: Le vetture con maggiore efficienza aerodinamica, come Mercedes e Red Bull, potrebbero optare per assetti aerodinamici più scarichi. Questo permetterebbe loro di avere una maggiore velocità sul dritto senza perdere troppo tempo nei tratti guidati.

08.47: A livello di carico aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso in quanto bisognerà essere molto veloci nei rettilinei ma servirà parecchio carico per affrontare al meglio le curve di media-alta velocità. Le simulazioni indicano che il carico consigliato è di livello alto che dovrebbe garantire il giusto compromesso in termini di efficienza e di bilanciamento aerodinamico.

08.44: È caratterizzato da forti cambi di pendenza e curve particolarmente impegnative, come per esempio l’iconica “Curva 8”, con ben quattro punti di corda e un tempo di percorrenza che sfiora i 6 secondi. Un altro punto molto apprezzata dai piloti è la curva 1 che assomiglia alla celebre all’Eau Rouge di Spa-Francorchamps. Come tutte le piste moderne ha una careggiata piuttosto larga compresa tra 14 e 21,5 metri.

08.41: Il Circus della Formula 1 ritorna a correre su questo tracciato dopo diversi anni visto che l’ultimo appuntamento si è disputato nel 2011. L’Intercity Istanbul Park è un tracciato moderno, progettato da Hermann Tilke e inaugurato nel 2005 con il primo GP di Turchia nella storia della Formula 1. Il circuito misura 5,3 chilometri e si compone di 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra che si affrontano in senso antiorario.

08.38: La SF1000, infatti, ha ancora tanti problemi sia in termini di potenza che di aerodinamica e l’obiettivo podio appare molto complicato, tenendo conto del grande campionato disputato dall’olandese Max Verstappen su Red Bull.

08.35: Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3.

08.32: In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere.

08.29: Hamilton, infatti, è prossimo a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera, eguagliando il record del tedesco Michael Schumacher. Le possibilità per aggiudicarsi il titolo e di trionfare per 94ma volta in carriera ci sono tutte.

08.26: La Stella a tre punte, che già ha festeggiato il titolo costruttori in Italia, ha la sicurezza che uno dei suoi alfieri si porterà a casa il Mondiale piloti e salvo sconvolgimenti improbabili sarà il britannico.

08.23: Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per le sorti di questo campionato, ormai nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes.

08.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul, i team e i piloti lavoreranno per trovare la quadra in vista delle qualifiche di domani e della gara di domani.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DI VALENCIA DI MOTOGP

Il programma del GP Turchia (13 novembre) – La presentazione del GP Turchia – Le dichiarazioni di Leclerc – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Hamilton

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul, i team e i piloti lavoreranno per trovare la quadra in vista delle qualifiche di domani e della gara di domani.

Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per le sorti di questo campionato, ormai nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes. La Stella a tre punte, che già ha festeggiato il titolo costruttori in Italia, ha la sicurezza che uno dei suoi alfieri si porterà a casa il Mondiale piloti e salvo sconvolgimenti improbabili sarà il britannico. Hamilton, infatti, è prossimo a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera, eguagliando il record del tedesco Michael Schumacher. Le possibilità per aggiudicarsi il titolo e di trionfare per 94ma volta in carriera ci sono tutte.

In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere. Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3. La SF1000, infatti, ha ancora tanti problemi sia in termini di potenza che di aerodinamica e l’obiettivo podio appare molto complicato, tenendo conto del grande campionato disputato dall’olandese Max Verstappen su Red Bull.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con la FP1, mentre la FP2 è alle 13.00. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse