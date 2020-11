LIVE F1, GP Turchia 2020 in DIRETTA: si riprende a girare dopo la bandiera rossa a Istanbul!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.18: Condizioni di pista davvero difficili e infatti Bottas in frenata di curva-1 va lungo.

09.16: E’ la Mercedes #77, quella di Valtteri Bottas, a scendere in pista con gomme dure.

09.13: Si ricomincerà a girare in questo momento.

09.10: Il regime di bandiera rossa persiste e non ci sono indicazioni dalla Direzione Gara.

09.07: La Direzione Gara probabilmente ha considerato le condizioni non idonee. Inoltre, la Ferrari di Charles Leclerc ha abbattuto il paletto presente all’ingresso della pit-lane e andrà risistemato.

09.06: ATTENZIONE! BANDIERA ROSSA!

09.06: Sebastian Vettel porta a casa un crono su questa pista: 2’01″145 a precedere di 1″695 Sainz. Tempi altissimi e i piloti sul tracciato sono con gomme dure.

09.03: Operazione strana quella dell’organizzazione, ovvero quello di bagnare la pista per pulirla. I piloti, infatti, ora girano in condizioni non idonee su un asfalto nuovo.

09.02: Anche Norris si lamenta delle condizioni della pista per gli stessi motivi di Max.

09.01: Sul tracciato Max Verstappen, Albon, Sainz e Norris. Verstappen: “Sembra di guidare sul ghiaccio!“. Temperature basse e poco grip.

09.00: Splende il sole sul tracciato di Istanbul Park e c’è grande attesa di vedere gli attuali bolidi di F1 sulla velocissima curva 8.

09.00: SI PARTE!

08.59: 1′ e si parte!

08.58: Nota di colore: oggi il pilota della McLaren Lando Norris festeggia 21 anni.

08.56: I sorpassi sono piuttosto favorevoli anche grazie alla presenza di una doppia zona DRS. Oltre al rettilineo principale (Speed trap prima di curva 12) sarà possibile aprire l’ala mobile anche nel tratto di pista compreso tra curva 11 e 12 due zone DRS: da curva 11 a curva 12 e sul rettilineo principale.

08.53: Avere un assetto più scarico avrà sicuramente dei benefici sui consumi di carburante in gara visto che, usare meno ala, permetterà ai piloti di non risparmiare benzina e di poter spingere al massimo per tutta la corsa.

08.50: Le vetture con maggiore efficienza aerodinamica, come Mercedes e Red Bull, potrebbero optare per assetti aerodinamici più scarichi. Questo permetterebbe loro di avere una maggiore velocità sul dritto senza perdere troppo tempo nei tratti guidati.

08.47: A livello di carico aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso in quanto bisognerà essere molto veloci nei rettilinei ma servirà parecchio carico per affrontare al meglio le curve di media-alta velocità. Le simulazioni indicano che il carico consigliato è di livello alto che dovrebbe garantire il giusto compromesso in termini di efficienza e di bilanciamento aerodinamico.

08.44: È caratterizzato da forti cambi di pendenza e curve particolarmente impegnative, come per esempio l’iconica “Curva 8”, con ben quattro punti di corda e un tempo di percorrenza che sfiora i 6 secondi. Un altro punto molto apprezzata dai piloti è la curva 1 che assomiglia alla celebre all’Eau Rouge di Spa-Francorchamps. Come tutte le piste moderne ha una careggiata piuttosto larga compresa tra 14 e 21,5 metri.

08.41: Il Circus della Formula 1 ritorna a correre su questo tracciato dopo diversi anni visto che l’ultimo appuntamento si è disputato nel 2011. L’Intercity Istanbul Park è un tracciato moderno, progettato da Hermann Tilke e inaugurato nel 2005 con il primo GP di Turchia nella storia della Formula 1. Il circuito misura 5,3 chilometri e si compone di 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra che si affrontano in senso antiorario.

08.38: La SF1000, infatti, ha ancora tanti problemi sia in termini di potenza che di aerodinamica e l’obiettivo podio appare molto complicato, tenendo conto del grande campionato disputato dall’olandese Max Verstappen su Red Bull.

08.35: Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3.

08.32: In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere.

08.29: Hamilton, infatti, è prossimo a laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera, eguagliando il record del tedesco Michael Schumacher. Le possibilità per aggiudicarsi il titolo e di trionfare per 94ma volta in carriera ci sono tutte.

08.26: La Stella a tre punte, che già ha festeggiato il titolo costruttori in Italia, ha la sicurezza che uno dei suoi alfieri si porterà a casa il Mondiale piloti e salvo sconvolgimenti improbabili sarà il britannico.

08.23: Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per le sorti di questo campionato, ormai nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes.

08.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul, i team e i piloti lavoreranno per trovare la quadra in vista delle qualifiche di domani e della gara di domani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con la FP1, mentre la FP2 è alle 13.00. Buon divertimento!

