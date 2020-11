LIVE F1, GP Turchia 2020 DIRETTA: Stroll e Perez davanti a tutti! Super Vettel 4° tallonato da Hamilton. Leclerc 9°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

28°giro/58: Vettel si avvicina ad Albon ed è a 6″181 dal podio!. Leclerc a 1″110 da Verstappen e potrebbe esserci battaglia per l’ottavo posto.

27°giro/58: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+3.486 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+4.354 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+10.927 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+14.054 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+25.414 1

7 Carlos SAINZ McLaren+28.167 1

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+29.944 2

9 Charles LECLERC Ferrari+31.174 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+68.236 1

11 Lando NORRIS McLaren+69.079 1

12 George RUSSELL Williams+73.838 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+75.764 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+76.933 1

15 Esteban OCON Renault+80.476 2

16 Daniil KVYAT AlphaTauri+83.900 1

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+85.535 1

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+101.806 1

19 Nicholas LATIFI Williams2 L 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

26°giro/58: VETTEL!!!!! Va super veloce il tedesco che si sta avvicinano ad Albon ora a 12″583.

25°giro/58: Perez a 3″799 da Stroll, mentre Vettel sta girando più veloce del leader. Davvero incredibile il tedesco. Bene anche Leclerc che è a 2″115 da Verstappen.

24°giro/58: Vettel inizia ad andare veloce e ora ha più di 2″ di vantaggio su Hamilton. Fantastico il tedesco. Altro errore di Verstappen nel frattempo e Leclerc si è avvicina a 2″297 dall’orange.

23°giro/58: Di seguito la classifica:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+4.429 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.127 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+16.767 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+19.199 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+30.657 1

7 Carlos SAINZ McLaren+31.916 1

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+33.691 2

9 Charles LECLERC Ferrari+36.822 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+67.516 1

11 George RUSSELL Williams+69.055 1

12 Lando NORRIS McLaren+69.853 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+74.328 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+75.460 1

15 Esteban OCON Renault+79.529 2

16 Daniil KVYAT AlphaTauri+86.333 1

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+88.756 1

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+97.350 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

22°giro/58: Leclerc continua a inanellare giri veloci su giri veloci. Nel frattempo investigazione per Verstappen per come è rientrato in pista dai box, tagliando la linea bianca.

22°giro/58: Di seguito la classifica con Stroll che sta facendo fatica in questo momento:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+5.909 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.231 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+19.660 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+20.530 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+31.765 1

7 Carlos SAINZ McLaren+32.968 1

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+35.037 2

9 Charles LECLERC Ferrari+40.821 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+67.479 1

11 George RUSSELL Williams+69.321 1

12 Lando NORRIS McLaren+70.121 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+73.905 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+74.719 1

15 Valtteri BOTTAS Mercedes+75.707 1

16 Esteban OCON Renault+79.817 2

17 Daniil KVYAT AlphaTauri+86.822 1

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+94.498 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

21°giro/58: 21°giro/58: Vettel quarto dunque con l’errore di Verstappen rientrato in ottava posizione davanti a Leclerc.

20°giro/58: SI GIRA VERSTAPPEN!!!!!!! Riesce a salvarsi l’olandese e rientra ai box. Ha esagerato l’olandese nel tentativo di superare Perez.

19°giro/57: Leclerc mostruoso! 1’42″570, sta volando con le intermedie. Incredibile, il monegasco è nono e si avvicina a Sainz a 15″463.

18°giro/58: Vola Leclerc con le intermedie, realizzando il giro più veloce. Il monegasco è nono.

17°giro/58: Vettel in sofferenza. Albon sorpassa il tedesco e ora è quarto. Hamilton vicinissimo al tedesco, mentre Verstappen punta Perez. Stroll davanti con 9″ di vantaggio.

16° giro/58: Errore di Hamilton in frenata prima della chicane davanti ai box ed Albon sale in quinta piazza alle spalle di Vettel.

15°giro/58: Si riparte con questa situazione:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+8.510 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.826 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+17.303 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+17.815 1

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+18.547 1

7 Daniel RICCIARDO Renault+29.823 1

8 Carlos SAINZ McLaren+30.492 1

9 Charles LECLERC Ferrari+54.198 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+59.687 1

11 George RUSSELL Williams+60.100 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+60.893 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+61.941 1

14 Lando NORRIS McLaren+62.849 1

15 Pierre GASLY AlphaTauri+66.118 1

16 Daniil KVYAT AlphaTauri+75.552 1

17 Esteban OCON Renault+84.577 2

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+85.884 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

14°giro/58: Esposti i segnali di Virtual Safety Car in attesa della rimozione dell’Alfa Romeo di Giovinazzi, parcheggiata nella via di fuga del rettilineo in uscita da Curva 9.

13°giro/58: Cambia ancora la classifica col pit-stop di Albon che rientra in sesta piazza. Stroll torna in vetta a precedere Perez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon, Ricciardo, Sainz, Leclerc e Magnussen. Si ritira Giovinazzi.

12° giro/58: Si ferma anche Verstappen che rientra in pista davanti a Vettel e ad Hamilton. I citati in quarta, quinta e sesta posizione.

12°giro/52: Verstappen balza in testa davanti ad Albon. Stroll e Perez rientano in pista in terza e quarta posizione. Nel frattempo Vettel è quinto, tallonato da un Hamilton velocissimo.

11°giro/58: Rientra Stroll che monta le medie. In testa Perez davanti a Verstappen (velocissimo) e ad Albon. Vettel 7° e Hamilton 8°. Leclerc 12° velocissimo su gomme intermedie che fa il giro veloce della gara.

10°giro/58: Rientrano Vettel ed Hamilton per montare le intermedie. Il tedesco ora è settimo e Lewis è settimo.

9°giro/58: Di seguito l’ordine della classifica:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER – –

2 Sergio PEREZ Racing Point+5.075 – –

3 Sebastian VETTEL Ferrari+12.585 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+15.141 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+21.622 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+27.045 1

7 Daniel RICCIARDO Renault+12.274 1

8 Carlos SAINZ McLaren+18.678 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+37.117 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+41.695 – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+52.242 – –

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+54.871 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+54.942 – –

14 Lando NORRIS McLaren+56.439 1

15 Valtteri BOTTAS Mercedes+65.999 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+67.189 1

17 George RUSSELL Williams+69.107 1

18 Esteban OCON Renault+69.484 1

19 Charles LECLERC Ferrari+74.679 1

20 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

8°giro/58: Leclerc torna in pista in 19° posto, nel frattempo Vettel e Verstappen guadagnano terreno nei confronti delle due Racing Point.

7°giro/58: Stroll rallenta e Perez si avvicina a Stroll a 5″301. Vettel 3° a 14″657. Rientra Leclerc che monta le gomme intermedie per cambiare strategia.

6°giro/68: Stroll gara da mattatore sull’acqua a precedere di 5″321 Perez. Vettel a 15″092, tallonato da un Verstappen scatenato. Hamilton sesto, Leclerc 14° e Bottas 16°.

5°giro/68: Questa la condizione:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER – –

2 Sergio PEREZ Racing Point+5.857 – –

3 Sebastian VETTEL Ferrari+15.570 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+16.057 – –

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+18.753 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+20.414 – –

7 Daniel RICCIARDO Renault+23.292 – –

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+28.501 – –

9 Carlos SAINZ McLaren+28.920 – –

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.456 – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+42.495 – –

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+43.588 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+44.660 – –

14 Charles LECLERC Ferrari+45.807 – –

15 Lando NORRIS McLaren+45.976 – –

16 Valtteri BOTTAS Mercedes+47.354 – –

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+52.012 – –

18 George RUSSELL Williams+58.211 – –

19 Esteban OCON Renault+62.325 1

20 Nicholas LATIFI Williams+83.931 1

4°giro/58: Bottas si gira e tocca una Renault, è quella di Ocon. Disastro per il finlandese in 16ma piazza, Ocon 19°. Leclerc 14°.

4° giro/58: Stroll vola e fa il vuoto, il canadese ha 6 secondi su Perez e 14 su Vettel.

3°giro/58: 1’55”125 di Stroll, nuovo giro veloce del canadese che vola via. Vettel 3° tallonato da Verstappen, 14° Leclerc.

2°giro/58: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lance STROLL Racing PointLEADER – –

2 Sergio PEREZ Racing Point+5.418 – –

3 Sebastian VETTEL Ferrari+13.497 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+14.704 – –

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+16.535 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+18.763 – –

7 Daniel RICCIARDO Renault+21.172 – –

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+22.803 – –

9 Carlos SAINZ McLaren+24.250 – –

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+29.851 – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+32.235 – –

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+34.894 – –

13 Pierre GASLY AlphaTauri+35.427 – –

14 Charles LECLERC Ferrari+36.107 – –

15 Lando NORRIS McLaren+37.342 – –

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+41.481 – –

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+42.513 – –

18 George RUSSELL Williams+46.693 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+59.945 1

20 Esteban OCON Renault+60.347 1

1°giro/58: Lungo di Hamilton, Vettel ringrazia e lo infila. Lewis rientra quinto, dietro a Verstappen.

1°giro/58: Super partenza di Stroll e di Perez nelle prime due posizioni, Hamilton 3° e si girano Bottas e Ocon. Super Vettel 4° davanti a Verstappen che si è piantato alle sue spalle. Lecler 14°.

1°giro/58: PARTITI!!!

11.10: Via al giro di ricognizione!

11.07: Si prospettano 58 giri molto combattuti e incerti.

11.05: I piloti si preparano per il giro di ricognizione.

11.03: Fondamentale portare in temperatura le gomme in queste condizioni.

11.00: 10′ al via si comincia!

10.57: Si prospetta una gara a eliminazione su una pista così complicata.

10.54: Pierre Gasly partirà dal fondo dello schieramento a causa della rottura del coprifuoco da parte dei suoi meccanici, impegnati a lavorare sull’AlphaTauri del francese. Dalla pit-lane partiranno entrambe le Williams.

10.51: Giovinazzi è riuscito a posizionarsi in griglia di partenza, mantenendo il motore acceso. Lui sarà in griglia (decimo) e sostituirà l’ala.

10.50: Sostituiranno l’ala i tecnici della Williams e Russell partirà dalla pit-lane.

10.49: Incredibile, Russell va contro le barriere in pit-lane, mentre rientrava ai box. Danni all’ala per il pilota della Williams, che partirà sicuramente in pit-lane.

10.44: INCREDIBILE! Antonio Giovinazzi finisce fuori dalla pista, all’altezza della curva-8. Potrebbe essere già finita la gara di Antonio.

10.41: Condizioni dunque davvero al limite e trovare la finestra d’utilizzo delle gomme sarà molto difficile.

10.38: 11° C in aria e 15° C sull’asfalto. Sarà davvero dura per i piloti riuscire a fare la differenza.

10.35: La Ferrari partiranno dalla 11ma piazza con Sebastian Vettel e dalla 12ma con Charles Leclerc, dopo le penalità inflitte a Lando Norris (mancato rispetto delle bandiere gialle) e a Carlos Sainz per aver ostacolato la vettura di Perez. Un posizionamento molto deludente per le due Rosse, in difficoltà con le gomme da bagnato estremo.

10.32: In seconda fila ci saranno il messicano Sergio Perez (Racing Point) e il thailandese Alexander Albon (Red Bull). Sesto Lewis Hamilton, che oggi ha la possibilità di vincere il suo settimo titolo mondiale e di eguagliare Michael Schumacher.

10.29: Stroll era finito anche sotto investigazione da parte dei commissari per non aver rispettato le bandiere gialle in curva 7, ma non gli è stata inflitta alcuna penalità.

10.26: Il più bravo, a sorpresa, è stato il canadese della Racing Point Lance Stroll che ha così conquistato la sua prima pole-position in carriera, sbaragliando il campo da questo punto di vista e precedendo un deluso Max Verstappen, dominatore in lungo e in largo del turno di prove.

10.23: Piove in questo a Istanbul e si farà tanta fatica per il poco grip sul tracciato.

10.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul si prevede una gara dall’esito imprevedibile per via della presenza della pioggia che potrebbe complicare la vita non poco ai piloti e ai team come già si è visto nelle qualifiche.

Il programma del GP Turchia (15 novembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Turchia (15 novembre)

Come vedere la gara di F1 in chiaro su TV8: orario e programma

La perturbazione che si è abbattuta sul circuito turco ha portato alla sospensione in più di una circostanza del time-attack, costringendo i piloti a guidare le monoposto in condizioni estreme. Il più bravo, a sorpresa, è stato il canadese della Racing Point Lance Stroll che ha così conquistato la sua prima pole-position in carriera, sbaragliando il campo da questo punto di vista e precedendo un deluso Max Verstappen, dominatore in lungo e in largo del turno di prove. Stroll era finito anche sotto investigazione da parte dei commissari per non aver rispettato le bandiere gialle in curva 7, ma non gli è stata inflitta alcuna penalità.

In seconda fila ci saranno il messicano Sergio Perez (Racing Point) e il thailandese Alexander Albon (Red Bull). Sesto Lewis Hamilton, che oggi ha la possibilità di vincere il suo settimo titolo mondiale e di eguagliare Michael Schumacher. La Ferrari partiranno dalla 11ma piazza con Sebastian Vettel e dalla 12ma con Charles Leclerc, dopo le penalità inflitte a Lando Norris (mancato rispetto delle bandiere gialle) e a Carlos Sainz per aver ostacolato la vettura di Perez. Un posizionamento molto deludente per le due Rosse, in difficoltà con le gomme da bagnato estremo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.10. Buon divertimento!

