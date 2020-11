LIVE F1, GP Turchia 2020 DIRETTA: gara al mattino, orario insolito. Leclerc parte 12°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00

Loading...

Loading...

Il programma del GP Turchia (15 novembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Turchia (15 novembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul si prevede una gara dall’esito imprevedibile per via della presenza della pioggia che potrebbe complicare la vita non poco ai piloti e ai team come già si è visto nelle qualifiche.

La perturbazione che si è abbattuta sul circuito turco ha portato alla sospensione in più di una circostanza del time-attack, costringendo i piloti a guidare le monoposto in condizioni estreme. Il più bravo, a sorpresa, è stato il canadese della Racing Point Lance Stroll che ha così conquistato la sua prima pole-position in carriera, sbaragliando il campo da questo punto di vista e precedendo un deluso Max Verstappen, dominatore in lungo e in largo del turno di prove. Stroll era finito anche sotto investigazione da parte dei commissari per non aver rispettato le bandiere gialle in curva 7, ma non gli è stata inflitta alcuna penalità.

In seconda fila ci saranno il messicano Sergio Perez (Racing Point) e il thailandese Alexander Albon (Red Bull). Sesto Lewis Hamilton, che oggi ha la possibilità di vincere il suo settimo titolo mondiale e di eguagliare Michael Schumacher. La Ferrari partiranno dalla 11ma piazza con Sebastian Vettel e dalla 12ma con Charles Leclerc, dopo le penalità inflitte a Lando Norris (mancato rispetto delle bandiere gialle) e a Carlos Sainz per aver ostacolato la vettura di Perez. Un posizionamento molto deludente per le due Rosse, in difficoltà con le gomme da bagnato estremo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.10. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse