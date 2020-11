LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: gara dalle 13.10, Leclerc a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del GP Imola (1° novembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19.

Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette! Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Un traguardo incredibile per l’asso nativo di Stevenage che si sta confermando un vero campione di cui tanti dovremo parlare nel presente e nel futuro. Lo stesso dicasi per la Stella a tre punte che, come il suo alfiere, si avvia a vincere il settimo titolo mondiale dal 2014, era dei motori ibridi in cui il marchio di Stoccarda è indelebile.

Da questo punto di vista la Ferrari vuol confermare la crescita evidenziatasi a Portimao (Portogallo). Il quarto posto di Charles Leclerc, replicando quanto emerso nelle qualifiche, è una boccata d’ossigeno in un’annata molto difficile per la scuderia di Maranello. In uno dei fine settimana più significativi per la Rossa, il desiderio è quello di fare il meglio possibile per regalarsi qualcosa di speciale su di una pista in cui il brand della Ferrari è un tratto caratterizzante a tutti gli effetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1.: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 13.10. Buon divertimento!

