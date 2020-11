LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: qualifiche e griglia di partenza, Leclerc cerca un guizzo con la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Sul tracciato di Sakhir le luci della sera iniziano a dominare la scena ed i riflettori illumineranno una sessione quanto mai importante pensando già alla gara di domani. Si partirà alle ore 15.00 italiane per tre manche che ci diranno chi conquisterà la pole position sul tracciato bahreinita.

A rigor di logica non dovremmo vedere particolari sorprese nel corso della decisiva Q3, per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere saranno le due Mercedes e Max Verstappen, che ha impressionato nel corso delle FP3 a giocarsi la partenza al palo. Le due W11 hanno dimostrato, come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che si adattano in maniera splendida alla pista di Sakhir, che sa unire velocità e conduzione di curva. Il portacolori della Red Bull è chiamato alla grande impresa per strappare il miglior tempo, con una Red Bull che, come spesso capita, non riesce a pareggiare la potenza dei rivali nel corso dei momenti clou del sabato.

Per quel che riguarda la Ferrari non c’è troppo da sorridere. Le SF1000, e anche questo era sicuramente previsto, soffrono sui quattro lunghi rettifili del circuito bahreinita e pagano decimi su decimi nei confronti di vetture con Power Unit più prestazionali. Anche la FP3 non ha fatto altro che acuire questo problema con entrambi i piloti ampiamente fuori dalla top10. Per quanto visto nelle quattro ore di prove libere, già entrare con entrambe le monoposto nella Q3 non sarà un compito facile, con Renault, McLaren e soprattutto Racing Point che appaiono davvero pronte alla battaglia.

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno scatteranno alle ore 15.00 italiane con la Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’appuntamento di Sakhir, per non perdere nemmeno un secondo della caccia alla pole position del terzultimo appuntamento di questa stagione che, in qualche modo, sta giungendo al termine.



