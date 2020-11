LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: prove libere 1, Ferrari e Leclerc lavorano in ottica 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir i piloti e le scuderie lavoreranno alacremente per arrivare alle qualifiche e alla gara domenicale nelle migliori condizioni possibili.

Nel deserto si prospetta una gara avvincente, in cui l’interesse sarà sulla singola prova piuttosto che sul campionato. Come è ben noto, i due titoli piloti e costruttori sono stati assegnati, con Lewis Hamilton e la Mercedes che hanno festeggiato il loro settimo iride all’insegna dei record. Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l’obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i propri numeri per confermarsi il pilota più vincente di tutti i tempi.

Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charles Leclerc e Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante capire anche il comportamento delle gomme, però rimanendo alle peculiarità del lay-out la Rossa dovrebbe soffrire.

