LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: la griglia di partenza. Pole di Hamilton, Leclerc in sesta fila con Vettel

Griglia di partenza del GP del Bahrain: Hamilton in pole, Vettel 11°, Leclerc 12°

La cronaca delle qualifiche: Hamilton in pole position, Ferrari in sesta fila

Charles Leclerc: “Non mi sorprende l’eliminazione. In gara non ci saranno miracoli”

16.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.12: Tutto come previsto dunque, con Hamilton che domina la scena in queste qualifiche, mentre notte fonda per la Ferrari: fuori dopo il Q2 e criticità confermate sulla SF1000.

16.09: Super Lewis Hamilton si porta a casa la pole-position con il nuovo record della pista. P.1 n.98 per il britannico a precedere il compagno di squadra Bottas e 414 Verstappen. Vettel 11° e Leclerc 12°.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.264 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.289 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 6

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.010 7

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.058 7

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.153 6

7 Esteban OCON Renault+1.155 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.278 7

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.354 6

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

16.05: Verstappen dunque vicino a Hamilton, con l’olandese che si è lamentato di una gomma troppo calda nel giro secco. Ci si prepara all’ultimo colpo.

16.03: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.677 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.146 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.244 5

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.793 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.137 4

6 Esteban OCON Renault+1.148 4

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.206 6

8 Lando NORRIS McLaren+1.352 6

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.729 5

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.908 5

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

16.02: Hamilton in prima posizione: 1’27”677. Secondo Verstappen a un decimo, poi Bottas a 246 millesimi.

16.01: Arriva Perez: 1’28”470 e prima posizione. Sale secondo Gasly, a 4 decimi.

16.00: 1’29”029 di Lando Norris.

15.59: Subito in pista Ricciardo, Norris, Perez e Kvyat.

15.55: VIA ALLA Q3!

15.51: Eliminati in Q2: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz.

15.48: Eliminate le due Ferrari: Vettel 11° e Leclerc 12°. Gara in salita per la Rossa, come si temeva.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.586 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4

4 Daniel RICCIARDO Renault+1.062 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.291 5

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 5

8 Esteban OCON Renault+1.351 3

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.358 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.422 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.563 4

12 Charles LECLERC Ferrari+1.579 4

13 Lance STROLL Racing Point+1.971 4

14 George RUSSELL Williams+3.632 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

15.46: In pista le due Ferrari per centrare la top-10.

15.43: Hamilton vola e realizza il nuovo record della pista a precedere Verstappen e Bottas. La Ferrari cercherà il crono sul finire della Q2.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.586 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 4

5 Lando NORRIS McLaren+1.291 4

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 4

7 Lance STROLL Racing Point- – 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

9 Carlos SAINZ McLaren- – 2

10 Daniel RICCIARDO Renault- – 3

11 Charles LECLERC Ferrari- – 3

12 Sebastian VETTEL Ferrari- – 3

13 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 3

14 Esteban OCON Renault- – 3

15 George RUSSELL Williams- – 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

15.41: Ecco anche Verstappen, Albon Perez, Bottas e Hamilton tutti con gomme medie.

15.40: Il primo ad uscire è Lando Norris, con l’unica McLaren superstite.

15.38: SI RIPARTE PER LA Q2!

15.37: La Q2 riprende alle 15.38.

15.32: Lo spagnolo conferma problemi di trasmissione: la monoposto è partita in testacoda, verosimile problema di trasmissione.

15.29: Carlos Sainz si è girato in curva-1 e bandiera rossa! Uno svantaggio per la Ferrari che stava per completare il giro coi suoi due piloti.

15.27: Entrano in pista i piloti e tutti con gomme medie, quelle consigliate per il primo stint di gara.

15.25: VIA ALLA Q2!

15.23: Ferrari costretta a usare due set di gomme soft e questo inciderà nella gestione delle qualifiche.

15.20: Eliminati in Q1: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi.

15.19: Si salva la Ferrari con Leclerc e Vettel nono e decimo in una graduatoria dominata da Hamilton. Colpo gobbo di Stroll e Albon che si portano in seconda e in terza posizione.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:28.343 2

2 Lance STROLL Racing Point+0.336 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.389 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.542 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.628 1

7 Carlos SAINZ McLaren+0.632 1

8 Daniel RICCIARDO Renault+0.662 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.794 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+0.799 2

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.815 2

12 Sergio PEREZ Racing Point+0.835 2

13 Esteban OCON Renault+0.860 1

14 George RUSSELL Williams+0.951 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.121 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.148 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.467 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.768 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.795 2

20 Nicholas LATIFI Williams+1.839 2

15.16: Leclerc prepara il giro e non dovrebbe trovare grande traffico.

15.15: Dodicesimo Ricciardo, ottimo tredicesimo Giovinazzi.

15.13: Quindicesimo ora Leclerc e la posizione del monegasco è a serio rischio.

15.10: Si conferma l’uno-due Mercedes, mentre Ferrari con Vettel nono e Leclerc 13°.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:28.343 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.542 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.628 1

5 Carlos SAINZ McLaren+0.632 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+0.835 1

7 Esteban OCON Renault+0.860 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.121 1

9 Sebastian VETTEL Ferrari+1.375 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.431 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.633 1

12 Lance STROLL Racing Point+1.635 1

13 Charles LECLERC Ferrari+1.706 1

14 George RUSSELL Williams+1.874 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.072 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.211 1

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.253 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.406 1

19 Alexander ALBON Red Bull Racing- – 1

20 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

15.08: Pista molto trafficata: tutti i piloti impegnati sul tracciato.

15.06: Tempo di 5 decimi più lento rispetto al miglior crono delle PL3 da parte di Verstappen.

15.04: La Red Bull di Verstappen sembra aver risolto i suoi problemi di solidità e stabilità dell’ala posteriore mobile, traballante durante le PL3.

15.02: Subito in pista la Williams di Russell con gomme soft.

15.00: SI COMINCIA!

14.58: Stando a quanto si è visto nel corso delle prove libere 3, Verstappen può davvero ambire alla pole, Hamilton saprà rispondere?

14.56: Confermata l’abolizione dei track limits in curva 4, che tanto avevano fatto discutere nella giornata di ieri.

14.55: 5′ al via delle qualifiche!

14.53: Il GP del Bahrain generalmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto in Bahrain si è poi rivelato campione a fine anno.

14.50: 8 podi per Hamilton in Bahrain, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per podi su questo tracciato, con una fondamentale differenza: Hamilton in quegli 8 podi conta tre vittorie, mentre Raikkonen qui non ha mai vinto. 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, che ugualmente ha conquistato 8 podi senza vincere ad Interlagos.

14.47: È tempo di aggancio per Hamilton: Vettel ha vinto 4 volte qui, e Lewis lo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Hamilton è reduce da 4 vittorie consecutive e fiuta il record del tracciato: per contro Vettel è a digiuno esattamente da 20 gare (Singapore 2019, l’ultima vittoria Ferrari a tutt’oggi): in questo intervallo Hamilton ha vinto 13 volte. Scontato quindi il pronostico a senso unico a favore dell’inglese.

14.44: È l’unico tracciato in cui gli sia riuscita questa impresa nel periodo 2014-2019: seguono a quota 11 podi Monza e Suzuka. Questo record tuttavia è affiancato dal fatto che Mercedes qui ha mancato la prima fila sia nel 2018 che nel 2019, ed è uno dei due circuiti in cui hanno registrato questo record negativo assieme a Città del Messico.

14.41: Il circuito del Bahrain al momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento Bahrain-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana.

14.38: Anche la FP3 non ha fatto altro che acuire questo problema con entrambi i piloti ampiamente fuori dalla top10. Per quanto visto nelle quattro ore di prove libere, già entrare con entrambe le monoposto nella Q3 non sarà un compito facile, con Renault, McLaren e soprattutto Racing Point che appaiono davvero pronte alla battaglia.

14.35: Per quel che riguarda la Ferrari non c’è troppo da sorridere. Le SF1000, e anche questo era sicuramente previsto, soffrono sui quattro lunghi rettifili del circuito bahreinita e pagano decimi su decimi nei confronti di vetture con Power Unit più prestazionali.

14.32: Il portacolori della Red Bull è chiamato alla grande impresa per strappare il miglior tempo, con una Red Bull che, come spesso capita, non riesce a pareggiare la potenza dei rivali nel corso dei momenti clou del sabato.

14.29: Le due W11 hanno dimostrato, come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che si adattano in maniera splendida alla pista di Sakhir, che sa unire velocità e conduzione di curva.

14.26: A rigor di logica non dovremmo vedere particolari sorprese nel corso della decisiva Q3, per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere saranno le due Mercedes e Max Verstappen, che ha impressionato nel corso delle FP3 a giocarsi la partenza al palo.

14.23: Si partirà alle ore 15.00 italiane per tre manche che ci diranno chi conquisterà la pole position sul tracciato bahreinita.

14.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Sul tracciato di Sakhir le luci della sera iniziano a dominare la scena ed i riflettori illumineranno una sessione quanto mai importante pensando già alla gara di domani.

La cronaca delle prove libere 3: Max Verstappen davanti a tutti, Ferrari lontane

La classifica dei tempi delle prove libere 3

Mick Schumacher in testa al campionato F2: +12 su Ilott, che lotta per il titolo

La risposta di Pirelli sulle nuove gomme

13.02 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 15.00 per le qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata.

13.01 Si chiude qui, dunque, la mattinata del GP del Bahrain.

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’28″355 10 2 44 L. Hamilton Mercedes +00″263 1’28″618 12 3 77 V. Bottas Mercedes +00″366 1’28″721 11 4 23 A. Albon Red Bull +00″663 1’29″018 11 5 55 C. Sainz McLaren +01″100 1’29″455 12 6 10 P. Gasly AlphaTauri +01″117 1’29″472 13 7 4 L. Norris McLaren +01″212 1’29″567 7 8 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″230 1’29″585 14 9 18 L. Stroll Racing Point +01″305 1’29″660 11

13.00 BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE LA FP3!

12.59 Tutti ai box, la sessione va a concludersi. Max Verstappen ha dato una dimostrazione di forza e appare il favorito in vista delle qualifiche, ma le Mercedes non sono lontane. Ferrari, invece, che faranno fatica a entrare nella Q3

12.58 Daniel Ricciardo si porta in undicesima posizione. Vettel scivola in 13ma, Leclerc in 15ma. Situazione ancora complicata in casa Ferrari

12.57 Sergio Perez fa segnare il suo migliore T1, si conferma nel secondo con 891 millesimi di distacco e chiude decimo a 1.317

12.56 Lewis Hamilton si lancia e arriva al T1 con 386 millesimi di distacco, quindi al T2 diventano 912 e alza il ritmo

12.54 Leclerc ha commesso un piccolo errore in curva 13, l’ultima e ha lasciato qualche decimo sull’asfalto.

12.53 Albon si porta in quarta posizione a 663 millesimi, Vettel nono a 1.504, Leclerc 13mo a 1.828

12.52 Norris sale in quinta posizione, mentre Leclerc chiude decimo a 1.828

12.51 Si lancia di nuovo Max Verstappen. L’olandese arriva al primo settore con 134 millesimi di vantaggio, quindi al T2 con 284. Arriva sul traguardo con il tempo di 1:28.355 ed è nettamente primo

12.49 Si lavora sulla vettura di Ocon, che non può ancora tornare in pista. Leclerc entra in azione

12.48 Hamilton si lancia e arriva al T1 con 32 millesimi di ritardo, quindi si presenta al T2 con 31 di vantaggio. L’inglese conclude con il tempo di 1:28.618 primo con 103 millesimi su Bottas



12.47 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas Mercedes 1’28″721 8 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″879 1’29″600 7 3 44 L. Hamilton Mercedes +01″265 1’29″986 6 4 11 S. Perez Racing Point +01″438 1’30″159 5 5 10 P. Gasly AlphaTauri +01″511 1’30″232 9 6 23 A. Albon Red Bull +01″540 1’30″261 7 7 31 E. Ocon Renault +01″554 1’30″275 7 8 4 L. Norris McLaren +01″706 1’30″427 4 9 16 C. Leclerc Ferrari +01″707 1’30″428 7 10 3 D. Ricciardo Renault +01″874 1’30″595 5 11 55 C. Sainz McLaren +01″955 1’30″676 7 12 26 D. Kvyat AlphaTauri +02″192 1’30″913 10 13 18 L. Stroll Racing Point +02″194 1’30″915 7 14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″304 1’31″025 7 15 20 K. Magnussen Haas +02″410 1’31″131 7 16 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +02″526 1’31″247 9 17 63 G. Russell Williams +02″735 1’31″456 9 18 6 N. Latifi Williams +03″031 1’31″752 11 19 5 S. Vettel Ferrari +03″064 1’31″785 8 20 8 R. Grosjean Haas +03″696 1’32″417 9

12.46 Esce anche Hamilton, Ferrari ancora ai box, come Verstappen al quale stanno sistemando il problema al DRS

12.45 Bottas si lancia e piazza il record nel T1, arriva al secondo intermedio con 715 millesimi di vantaggio! Il finlandese chiude in 1:28.721 e sbriciola il record per 879 millesimi



12.43 Russell chiude un giro a 959 millesimi da Verstappen in nona posizione

12.42 Escono Bottas e Perez, vediamo come inizieranno questo rush finale

12.41 Non male il casco di Daniel Ricciardo… l’australiano al momento è nono a 995 millesimi



12.40 Al momento Max Verstappen è in vetta dopo una bella dimostrazione di forza. 386 millesimi rifilati a Hamilton sono un buon margine. Vedremo se saprù rimanere competitivo anche in qualifica

✨ @Max33Verstappen He currently tops the timesheet but he might have an issue with the rear of his car – he’s back in the pits now#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zre1DuDUWo — Formula 1 (@F1) November 28, 2020



12.39 Tutti di nuovo dentro i box dopo il primo time attack, a breve si tornerà in pista per l’ultimo tentativo in ottica qualifiche

12.38 Lance Stroll, attualmente 16mo, migliora leggermente e sale di tre gradini ma accusa 1.315 dalla vetta e quasi un secondo da Perez, terzo

12.37 Le immagini del problema al DRS di Max Verstappen



12.36 Lewis Hamilton si rilancia, non migliora nel T1, arriva al T2 con 401 millesimi di ritardo, quindi taglia il traguardo in 1:30.231 e chiude a oltre sei decimi

12.34 L’olandese ha un problema: il suo DRS vede il pezzo dell’ala superiore “ballare” in maniera pericolosa. Dovrà sicuramente sistemare il tutto ai box

12.33 Riparte Verstappen ed è di nuovo record nel T1, quindi arriva al T2 con un decimo di ritardo, conclude in 1:29.600 e migliora per 17 millesimi

12.32 Albon piazza il record nel T1 ma è quinto a 644 millesimi, mentre Leclerc si dedica a qualche prova di partenza

12.31 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’29″617 3

2 44 L. Hamilton Mercedes +00″369 1’29″986 3

3 11 S. Perez Racing Point +00″542 1’30″159 3

4 10 P. Gasly AlphaTauri +00″615 1’30″232 3

5 31 E. Ocon Renault +00″658 1’30″275 3

6 23 A. Albon Red Bull +00″777 1’30″394 3

7 4 L. Norris McLaren +00″810 1’30″427 3

8 16 C. Leclerc Ferrari +00″811 1’30″428 3

9 3 D. Ricciardo Renault +00″978 1’30″595 4

10 77 V. Bottas Mercedes +01″004 1’30″621 3

11 55 C. Sainz McLaren +01″059 1’30″676 3

12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″408 1’31″025 5

13 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″422 1’31″039 4

14 20 K. Magnussen Haas +01″514 1’31″131 6

15 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″630 1’31″247 5

16 18 L. Stroll Racing Point +01″735 1’31″352 3

17 63 G. Russell Williams +01″839 1’31″456 4

18 6 N. Latifi Williams +02″135 1’31″752 6

19 5 S. Vettel Ferrari +02″309 1’31″926 4

20 8 R. Grosjean Haas +02″883 1’32″500 5

12.30 Siamo a metà sessione, tutti in pista! Vettel si lamenta del traffico e rimane diciannovesimo

12.29 Chiude il primo giro Hamilton e si mette in seconda posizione a 369 millesimi da Verstappen, Bottas decimo a un secondo

12.28 Ocon sale in quarta posizione a 658, ottavo Ricciardo, Leclerc settimo a 811 millesimi

12.27 Si lancia Verstappen ora! L’olandese arriva al T1 con 273 millesimi su Perez, quindi arriva al T2 con 604, quindi chiude in 1:29.617 con 542 millesimi di margine

12.25 Gasly sale in vetta in 1:30.232, ma ecco Perez che stampa 1:30.159 e si porta in prima posizione

12.24 Lando Norris 1:30.394 sale in vetta, ma Alexander Albon lo scalza per 33 millesimi, terzo Leclerc a 34!

12.23 Sebastian Vettel si lancia, arriva al T1 con 226 millesimi di vantaggio su Raikkonen, quindi al T2 con 119 nonostante il traffico, chiude in 1:31.926 dovendo alzare il ritmo. Davanti a tutti Giovinazzi in 1:31.025

12.21 Finalmente arrivano i piloti! In azione Vettel e Leclerc, quindi Stroll, Sainz e Norris, si inizia a fare sul serio!

12.20 RIEPILOGO TEMPI DOPO 20 MINUTI

1 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31″247 5 2 63 G. Russell Williams +00″209 1’31″456 3 3 6 N. Latifi Williams +00″505 1’31″752 5

12.19 La Ferrari conferma che Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono ancora fermi ai box



12.18 In precedenza Kimi Raikkonen era arrivato lungo in una staccata, con conseguente spiattellamento della gomma

Bloqueo para #KR7 en la T1 difícil la frenada para el @alfaromeoracing Fuerte impacto para el tren delantero de neumáticos!@BAH_Int_Circuit #FP3 #BahrainGP pic.twitter.com/WA21WoiZRJ — Adrian Puente F1 (@TelemetricoF1) November 28, 2020

12.17 Russell arriva al T1 con 10 millesimi di vantaggio su Raikkonen, si presenta al T2 con 188 di ritardo nel tratto più guidato, quindi conclude il suo primo tentativo di oggi in 1:31.456, secondo a 209 millesimi,

12.16 George Russell si lancia con le gomme soft, vediamo il tempo dell’inglese

12.15 Sono passati 15 minuti di sessione e solamente 5 piloti hanno preso la via del tracciato, con 2 soli tempi ufficiali

12.14 Nicholas Latifi completa il suo primo giro ufficiale in 1:31.752 ed è secondo a mezzo secondo da Raikkonen, mentre entra in pista George Russell

12.13 Sebastian Vettel si concentra prima dell’avvio della sua FP3



12.12 Una splendida visuale di Sakhir, una pista davvero bellissima in mezzo al deserto. Con le luci della notte poi, lo scenario diventa davvero magnifico…



12.11 Kimi Raikkonen chiude in 1:31.247 e fissa il primo crono di giornata a Sakhir



12.10 Ora tocca a Nicholas Latifi entrare in azione, gli altri piloti sono ancora tutti fermi ai box

Garage set 👍 FP3 is underway and we’ll be out on track in a moment. #BahrainGP 🇧🇭 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/A9FYlFfh4J — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2020



12.09 Kimi Raikkonen completa il suo primo tentativo quindi rallenta e si concentra su un giro di cooling down

12.08 Kimi Raikkonen si lancia per il primo giro lanciato, finalmente vediamo un po’ di azione vera e propria a Sakhir!

12.07 Sergio Perez sale sulla sua Racing Point e proverà a confermare quanto di buono fatto ieri e nelle ultime uscite



12.06 Kimi Raikkonen entra in azione, mentre i due Haas sono tornati ai box. Per loro un semplice giro di installazione

12.05 Anche oggi cielo grigio a Sakhir, il rischio pioggia tanto temuto pare essere scongiurato, ma non ci troviamo alle consuete temperature torride della primavera



12.03 In pista rimangono solamente le due Haas, che procedono nell’installation lap. Per il resto tutti ancora ai box

12.02 Diverse vetture sono ancora sui cavalletti, sintomo che la FP3 avrà un andamento lento in avvio. Si attendono i minuti più importanti per uscire

12.01 La pitlane è aperta, ma i piloti in pista al momento sono pochissimi. Iniziano la loro giornata i due della Haas



12.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL BAHRAIN!!!!

11.59 Un minuto al via della sessione, si accendono i motori a Sakhir. La Red Bull ha sistemato la vettura di Albon senza problemi, mentre l’Alpha Tauri ha sostituito il motore di Kvyat. Nessuna penalità perchè è stato scelto un propulsore già utilizzato.

11.58 L’arrivo di Lewis Hamilton ai box, assolutamente rilassato e sicuro di sè il campione del mondo



11.57 Charles Leclerc è già prontissimo a fare sul serio in questa FP3, la Ferrari deve rimontare la classifica



11.55 Ultimi dettagli in preparazione in casa McLaren

11.53 Sebastian Vettel 12mo e Charles Leclerc 14mo, sono chiamati alla risalita in questa FP3 cercando di compensare le carenze del motore con qualche accorgimento a livello di assetto.

11.50 Dieci minuti al via della FP3!

11.49 In casa Ferrari tanta difficoltà, tra poca potenza e inserimento in curva non semplice. Le due Rosse non sono a proprio agio a Sakhir

We’ve seen some big lock-ups in both sessions today 👀 Seb is the latest as he pushes hard with 15 minutes left in FP2 😬#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/WxL3Z7sfZV — Formula 1 (@F1) November 27, 2020



11.47 Ancora una brutta giornata per Alexander Albon, che è andato a schiantarsi in uscita dall’ultima curva. Il suo futuro in Red Bull è sempre più in bilico…

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 – bringing out the red flags in Bahrain 💥 😮#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020



11.45 Come in Turchia, anche ieri a Sakhir è entrato in pista un cane, provocando la bandiera rossa. Il team radio di Seb Vettel è davvero da applausi!



11.42 Valtteri Bottas sembra l’unico reale contender per la pole position, nonostante qualche difficoltà di guida, in un finale di stagione davvero complicato per il finlandese

Off-roading with Valtteri Bottas 😮 Watch the best bits from FP2 🍿#BahrainGP 🇧🇭 #F1 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020



11.40 20 minuti al via della FP3!

11.38 Secondo tempo per un Max Verstappen che continua a dare sempre il suo massimo. Saliamo un po’ in macchina con lui

Jump onboard with @Max33Verstappen and his shiny RB16 for a spin at Sakhir 😎👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/5WoXQYwsMW — Formula 1 (@F1) November 27, 2020



11.36 Il più veloce delle prime due sessioni di prove libere è stato, come sempre, Lewis Hamilton. L’inglese non sembra sazio in questa stagione e vuole chiudere in bellezza

Hamilton quickest 🚀 Big crash for Albon 💥 Dog steals the show 🐶 Report and highlights from an eventful FP2 under the lights in Bahrain!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 https://t.co/iCQTq1e7zj — Formula 1 (@F1) November 27, 2020



11.34 Uno sguardo davvero ravvicinato al circuito di Sakhir, nelle condizioni nelle quali lo troveremo più tardi in occasione delle qualifiche e domani in gara



11.31 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DI IERI

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:28.971 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.347 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.365 6

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.432 6

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.491 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.580 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.870 6

8 Lance STROLL Racing Point+0.900 5

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.929 5

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.043 4

11 Esteban OCON Renault+1.114 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.139 7

13 Carlos SAINZ McLaren+1.300 7

14 Charles LECLERC Ferrari+1.436 7

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.656 6

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.878 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.957 9

18 Nicholas LATIFI Williams+2.002 4

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.148 5

20 George RUSSELL Williams+2.665 6

11.28 Prima di iniziare il percorso di avvicinamento verso la terza sessione di prove libere, riproponiamo la CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

5 Charles Leclerc MON FERRARI 97

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75

8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

11.25 Il piatto forte della giornata, ovviamente, saranno le qualifiche delle ore 15.00 italiane, che andranno a consegnare la prima pole position della doppietta bahreinita

11.22 Si entra nel vivo del terzultimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motorsport. Ci attendono 60 minuti molto indicativi in vista del prosieguo del weekend

11.20 Buongiorno e benvenuti a Sakhir, tra 40 minuti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno

Cronaca prove libere 2 – Classifica prove libere 2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa a Sakhir per vedere all’opera i piloti della griglia sul giro secco in lotta per la pole position e per strappare la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Mercedes si presenta coi favori del pronostico per occupare tutta la prima fila, ma Lewis Hamilton dovrà essere praticamente perfetto per battere il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di un Max Verstappen in grande spolvero.

L’olandese ha messo in mostra ieri un buon ritmo sia sul passo gara che sul time-attack, ma le Frecce Nere sembrano avere ancora molto margine da sprigionare oggi pomeriggio in Q2 e Q3. Sarà grandissima battaglia poi come di consueto per la quarta posizione, con diversi team sulla carta davvero molto ravvicinati che si giocheranno prima l’accesso in Q3 e poi l’ingresso nelle prime due-tre file dello schieramento per pochi decimi. Racing Point è la candidata principale ad occupare la quarta casella in griglia, soprattutto con un Sergio Perez in grande forma reduce dallo splendido podio di Istanbul, mentre la Ferrari ha pagato dazio nelle prove libere del venerdì a causa di un handicap troppo elevato rispetto alla concorrenza in termini di velocità di punta sui quattro lunghi rettilinei del Bahrain International Circuit. L’obiettivo per la scuderia di Maranello sarà quello di entrare in Q3 con entrambe le monoposto, ma si profila un’impresa quasi impossibile provare ad agguantare la seconda fila.

Il programma odierno si apre alle ore 12.00 italiane con il semaforo verde della terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della lotta per la quindicesima pole dell’anno: buon divertimento!

