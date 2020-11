LIVE Djokovic-Medvedev, ATP Finals 2020 DIRETTA: in palio il primato del girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals tra Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev. Sul veloce indoor della O2 Arena a Londra si confronteranno i giocatori usciti vittoriosi dai primi match disputati del girone e pertanto l’esito sarà importante per definire il quadro dei qualificati alla seconda fase.

I due tennisti si affronteranno per la sesta volta in carriera (4-2 per Nole), la seconda in questo 2020 dopo la semifinale dell’ATP Cup in Australia vinta dal serbo in tre set. Sarà un match molto interessante tra due giocatori con uno stile di gioco abbastanza simile: solidità da fondo e capacità di variare il gioco quando è necessario. Il favorito, comunque, è il balcanico che, dopo aver avuto certezza di concludere questa stagione in vetta al ranking ATP, vuole assicurarsi anche la permanenza al vertice per migliorare il primato dello svizzero Roger Federer, relativo al numero di settimane da “re del tennis”.

Medvedev, da questo punto di vista, non vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale. Il successo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy ha dato grande fiducia al giocatore nativo di Mosca, che vorrà mostrare il proprio valore al cospetto del n.1 ATP. Come al solito, saranno i dettagli a fare la differenza e se il russo dovesse mantenere uno standard continuo nel proprio tennis, allora assisteremo a un confronto molto equilibrato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals tra Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00. Buon divertimento!

