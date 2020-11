LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: Jonathan Milan prova a sbancare nell’inseguimento, occhio a Elena Bissolati nel keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il recap della giornata di ieri – Il video del successo di Elisa Balsamo nell’Omnium – La cronaca dell’Omnium femminile – La cronaca dell’inseguimento individuale femminile

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2020 che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria. In programma nella giornata di oggi ci sono la prova maschile e quella femminile del Keirin, l’inseguimento individuale maschile e la corsa a punti sempre riservata agli uomini.

Grandi chance di medaglia per l’Italia nell’inseguimento individuale maschile con Jonathan Milan. Il portacolori del Team Friuli, infatti, è arrivato quarto agli ultimi Mondiali e nella prova a squadre ha palesato una condizione eccellente. Date le assenze, è uno dei favoriti principali per la conquista della maglia di campione continentale. Nella stessa prova, inoltre, il Bel Paese schiera anche Gidas Umbri.

A difendere i colori azzurri, inoltre, ci sarà anche Elena Bissolati nel Keirin femminile e Matteo Donegà nella Corsa a Punti. Nessun italiano, invece, prenderà il via nel Keirin maschile. La nostra DIRETTA LIVE seguirà sia la sessione pomeridiana, che si terrà, circa, tra le 12.00 e le 14.00, che quella serale, la quale, invece, inizierà alle 17.00. Vi aspettiamo numerosi!

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: wikidata.org