LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 DIRETTA: Jonathan Milan secondo nella qualificazione del km! Elisa Balsamo insegue un altro oro nella madison, Miriam Vece ci crede nei 500 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della sessione del mattino: Jonathan Milan dà spettacolo anche nel km da fermo!

Loading...

Loading...

11.32: Grazie per il momento per averci seguito ma l’appuntamento è fra poco, alle 13 per l’ultima sessione pomeridiana degli Europei che promette molto bene per i colori azzurri. Buona domenica!

11.31: Ecco la classifica finale della qualificazione del Time Trial 1 km. Questi i qualificati per la finale:

1 BABEK Tomas CZE 19.075(3) 32.461(3) 13.386(3) 46.152(1) 13.690(5) 1:00.673 14.520(3) 0.000 59.334 km/h

2 MILAN Jonathan ITA 19.769(11) 33.219(9) 13.449(6) 46.704(7) 13.485(1) 1:00.829 14.124(1) +0.156 59.182 km/h

3 VERNON Ethan GBR 19.326(7) 32.836(6) 13.510(9) 46.521(6) 13.685(4) 1:01.041 14.519(2) +0.367 58.976 km/h

4 DUBCHENKO Aleksandr RUS 19.156(5) 32.404(2) 13.248(1) 46.308(2) 13.903(8) 1:01.190 14.882(7) +0.517 58.833 km/h

5 PERALTA GASCON Juan ESP 19.484(9) 32.857(7) 13.372(2) 46.458(5) 13.600(2) 1:01.198 14.740(5) +0.525 58.825 km/h

6 STASTNY Jakub CZE 18.506(1) 32.238(1) 13.732(11) 46.309(3) 14.071(9) 1:01.261 14.952(9) +0.588 58.764 km/h

7 SHARAPOV Alexander RUS 19.027(2) 32.533(4) 13.506(8) 46.432(4) 13.899(7) 1:01.361 14.928(8) +0.688 58.669 km/h

8 BRETAS Sotirios GRE 19.901(12) 33.291(10) 13.389(4) 46.920(10) 13.629(3) 1:01.693 14.773(6) +1.020 58.353 km/h

11.28: Il ceco Babek strappa il primo posto a Milan con il crono di 1’00″673, si qualifica per un soffio per la finale anche il greco Bretas con 1’01″693

11.26: Si chiude la qualificazione con la sfida tra Babek e Bretas

11.25: Milan ancora primo: 1’01″695 per Moreno Sanchez che è settimo e rischia di uscire dalla finale, già fuori l’ungherese Csengoi con 1’05″816

11.23: Penultima batteria: Moreno Sanchez e Csengoi al via

11.22: Perdono tutti nel finale rispetto a Milan che resta primo! Stastny chiude con 1’01″261 ed è quinto, nono posto ed eliminazione per lo svizzero Bieler che chiude con 1’03″965

11.21: Ora Bieler contro Stastny

11.19: E’ FINALE PER JONATHAN MILAN! L’azzurro è ancora primo! Il russo Sharapov si inserisce al quinto posto con 1’01″361, Szabo è provvisoriamente sesto con 1’02″093

11.18: Ora Sharapov contro Szabo. Se uno dei due dovesse restare dietro a Milan per l’azzurro sarebbe finale

11.16: resta ancora uin testa Milan: l’ucraino Denysenko chiude in 1’04″545, quinto, il greco Kalogeropoulos è ottavo con 1’04″668, entrambi alle spalle anche di Umbri

11.13: Resta primo Milan! Vernon si inserisce al secondo posto con 1’01″041, terza piazza per Dubchenko con 1’01″190

11.11: Ora il britannico Vernon contro il russo Dubchenko. Subito a dura prova la leadership di Milan

11.10: Finale incredibile di Jonathan Milan!!!! E’ primo con 1’00″829 e va a superare lo spagnolo Peralta Gascon che era sempre stato in testa e ha chiuso con 1’01″198

11.08: Ora tocca a Jonathan Milan contro lo spagnolo Peralta Gascon

11.07: resta secondo Umbri: 1’05″107 per l’ucraino Vasyliev, addirittura 1’06″863 per il bulgaro Lumparov, rispettivamente quarto e quinto

11.04: Il bulgaro Minchev con 1’03″267 va al comando della classifica, terzo il bielorusso Shemetau, alle spalle di Umbri: 1’04″842

11.02: 1’04″028 per Gidas Umbri, primo tempo di riferimento

10.58: Tra pochi istanti scenderà in pista l’azzurro Umbri per la qualificazione del Time Trial maschile, dieci batterie

10.56: Nella madison maschile saranno Moro e Lamon a tenere alto il nome dell’Italia, mentre nella madison femminile c’è attesa per la coppia Balsamo-Guazzini

10.53: In giornata si assegnano anche i titoli della Time Trial 500 metri femminile con Miriam Vece già in finale e tra le favorite

10.50: Questi gli atleti al via nelle qualificazioni del Time Trial 1 km maschile:

UMBRI Gidas ITALY

SHEMETAU Mikhail BELARUS

MINCHEV Miroslav BULGARIA

VASYLIEV Maksym UKRAINE

LUMPAROV Georgi BULGARIA

PERALTA GASCON Juan SPAIN

MILAN Jonathan ITALY

VERNON Ethan GREAT BRITAIN

DUBCHENKO Aleksandr RUSSIA

DENYSENKO Vladyslav UKRAINE

KALOGEROPOULOS Ioannis GREECE

SHARAPOV Alexander RUSSIA

SZABO Norbert ROMANIA

BIELER Dominik SWITZERLAND

STASTNY Jakub CZECH REPUBLIC

MORENO SANCHEZ Jose SPAIN

CSENGOI Balint HUNGARY

BABEK Tomas CZECH REPUBLIC

BRETAS Sotirios GREECE

10.46: Una sola gara nella sessione mattutina, le qualificazioni del Time Trial con due italiani al via, gli stessi che hanno partecipato all’inseguimento individuale: Gidas Umbri e Jopnathan Milan che tenterà di entrare fra i migliori otto che si giocheranno le medaglie oggi. Un km a tutta: i migliori otto tempi vanno in finale, 19 gli atleti al via

10.42: Si assegnano oggi le ultime quattro medaglie d’oro in palio alla rassegna bulgara e l’Italia prova ad aumentare il bottino di podi che è già arrivato a quota 10, due ori, sette argenti e un bronzo

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’ultima giornata di gare dell’Europeo di ciclismo su pista a Plovdiv

Il recap della giornata di ieri – Il menù della giornata odierna – La cronaca dell’argento di Donegà nella corsa a punti maschile – La cronaca dell’argento di Zanardi nella corsa a punti femminile – La cronaca dell’argento di Jonathan Milan nell’Inseguimento individuale maschile

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei campionati d’Europa 2020 di ciclismo su pista che si stanno tenendo a Plovdiv, in Bulgaria. Nel menù odierno ci sono il Chilometro e il suo equivalente femminile, i 500 metri, e le due Madison. Dopo le tante medaglie colte nelle prime quattro giornate, l’Italia sogna di chiudere col botto.

Innanzitutto, oggi, vi è la possibilità di salire, finalmente, sul podio di una prova facente parte del segmento della velocità. Miriam Vece, grande specialista dei 500 metri, è, infatti, una delle favorite per il successo nella discplina appena citata. La sprinter di Crema, a febbraio, ha colto il bronzo mondiale di specialità e, inoltre, oggi non sarà della partita l’iridata in carica Lea Friedrich. Nella Madison femminile, invece, c’è il duo composto da Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini che ha buone chance di trionfo. Balsamo è in formissima e ha già fatto sua la maglia di campionessa d’Europa nell’Omnium. E’ bene ricordare, oltretutto, che Elisa, in coppia con Letizia Paternoster, nell’Americana aveva conquistato il bronzo alla rassegna iridata di Berlino 2020.

Per quanto concerne le gare maschili, Jonathan Milan e Gidas Umbri si misureranno nel Chilometro, mentre Stefano Moro e Francesco Lamon andranno a caccia di una medaglia nella Madison. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 13.00, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: wikidata.org