LIVE Camila Giorgi-Podoroska, Wta Linz 2020 in DIRETTA: l’azzurra opposta all’emergente argentina

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Nadia Podoroska, partita valida per il secondo turno del torneo WTA di Linz 2020. Partita interessante sul veloce indoor austriaco, fra l’argentina in rampa di lancio e l’azzurra che qui ci ha vinto due anni orsono.

Al primo turno, Camila Giorgi ha vinto… da Giorgi: per lunghi tratti ha avuto in mano la partita contro la meno talentuosa Sara Sorribes Tormo, ma la spagnola è riuscita, da brava formichina, a far sudare la numero 75 al mondo che ha dovuto riacquisire concretezza per portarsi a casa la sfida. Per la tennista azzurra, che ormai ci ha abituato ai suoi alti e bassi, è stato comunque un ritorno alla vittoria, che mancava dal Roland Garros.

Roland Garros che ha visto l’esplosione di Nadia Podoroska: l’argentina con origini ucraine si è spinta fino alle semifinali partendo dalle qualificazioni, arrendendosi solo alla poi vincitrice del torneo Iga Swiatek. Con questo risultato è arrivata fino alla posizione numero 48 nelle classifiche mondiali, suo best ranking, e si è affacciata al torneo di Linz accreditata della testa di serie numero 6. Nel primo turno della sua avventura austriaca ha battuto Irina-Camelia Begu, sua compagna nel torneo di doppio, con un doppio 6-4. La Giorgi affronterà dunque questa sfida senza avere addosso il peso dell’essere favorita: qualcosa che potrebbe alleggerire il suo tennis e trarne soltanto giovamento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del WTA di Linz (Austra) tra Camila Giorgi e l’argentina Nadia Podoroska: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la prima sul campo centrale, con il via alle ore 14.30. Buon divertimento!

