Golf: Sam Burns guida lo Houston Open 2020 dopo due giri. Francesco Molinari risale, è 14°

Si è concluso (o quasi, ma cambia pochissimo nella sostanza) il secondo giro allo Houston Open, ultimo torneo del PGA Tour 2020-2021 prima del più particolare Masters di sempre. Al comando c’è Sam Burns, autore anche del miglior giro di giornata in -5 e dunque a -7 (68 65) sul par 70 texano. Precede l’australiano Jason Day e il messicano Carlos Ortiz, che confermano la loro posizione di ieri con il -2 che li porta a -5.

Quarto posto per cinque, con Brandt Snedeker, Patton Kizzire e Aaron Wise insieme al sorprendente sudafricano Dawie van der Walt e al canadese Corey Conners, tutti a -4 anche se Snedeker è l’unico a girare sopra il par (+1) dopo esser stato leader ieri. Noni J.T. Poston, Scott Brown, Talor Gooch, l’australiano Adam Scott e l’austriaco Sepp Straka, con score di -3.

Buon risultato odierno per Francesco Molinari, che continuando a far bene torna ad affacciarsi dopo tantissimo tempo nelle zone alte della classifica: il suo 14° posto è frutto di un giro in 68 colpi, due sotto il par, che lo porta assieme, tra gli altri, al numero 1 del mondo Dustin Johnson e all’irlandese Shane Lowry, suo successore nel ruolo di vincitore dell’Open Championship. Dietro al sul -2 c’è il norvegese Viktor Hovland, a -1 con il 21° posto, ma ci sono anche tanti big: tra questi, non passano il taglio il sudafricano Branden Grace, lo spagnolo Sergio Garcia e l’inglese Lee Westwood.

Foto: LaPresse