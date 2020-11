Ginnastica, Campionati Italiani 2020: Ludovico Edalli il grande favorito al Mondiale, Mozzato e Galli lo sfidano

Ludovico Edalli è il grande favorito per la vittoria del concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti, in programma nel weekend del 7-8 novembre al PalaVesuvio di Napoli. Il lombardo va a caccia del quinto tricolore sul giro completo: dopo il sigillo del 2013 e la conferma del 2015, il 26enne nativo di Busto Arsizio si presenta nel capoluogo campano da Campione in carica e punta al tris consecutivo nell’all-around. L’aviere si è distinto nell’ultima tappa della Serie A e ha già fissato un obiettivo per la gara di sabato: 83,5-84 punti come ha dichiarato a Tuttosport, un punteggio da top-12 ai Mondiali, dimensione in cui il nostro portacolori si è ormai calato, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo a cui è già qualificato.

Ludovico Edalli punterà in particolar modo su parallele pari, sbarra e cavallo con maniglie per respingere l’assalto dei suoi avversari. Sulla carta il più pericoloso è il giovane Nicolò Mozzato, già protagonista lo scorso anno ai Mondiali accanto al collega più esperto. Il terzo incomodo potrebbe essere Lorenzo Galli (trionfatore nel 2017), mentre Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Stefano Patron, Tommaso De Vecchis partono più indietro nei pronostici. Edalli potrebbe portarsi a una sola distanza da Jury Chechi e -2 dal record assoluto di tricolori all-around detenuto da Enrico Pozzo (l’ultimo nel 2016) e Guido Figone (filotto dal 1948 al 1955). Nella lista degli ammessi all’evento è presente anche Marco Lodadio, argento ai Mondiali agli anelli, al rientro da un infortunio.

Foto: Simone Ferraro/FGI