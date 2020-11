F1, Max Verstappen: “Hamilton è il miglior pilota di sempre per i risultati. Avevo problemi di aderenza”

Non è stata la gara a Istanbul (Turchia) che si immaginava l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Partito per vincere e in grande feeling con le condizioni da bagnato, Max probabilmente ha esagerato in alcune circostanze, cercando manovre ai limiti dell’impossibile per sopravanzare i rivali. E’ il caso del messicano Sergio Perez, bravo a rintuzzare gli attacchi del tulipano per il secondo posto in quel momento. Verstappen, nel tentativo estremo di prendersi la posizione, è finito in testacoda e per sua fortuna non ha danneggiato la Red Bull.

Ha concluso al sesto posto, con evidenti problemi di grip: “Spero che queste condizioni di pista non si verifichino mai più. Arrivando alle spalle delle altre macchine, l’aderenza era ancora meno e quindi si rischiava ogni volta di girarsi“, ha sottolineato Max ai microfoni di Sky Sports. Successivamente, dai giornalisti della stampa britannica sono arrivate alcune domande su Lewis Hamilton, che con la vittoria del GP turco si è aggiudicato anche il suo settimo iride in F1 in carriera.

“Era abbastanza prevedibile che potesse vincere ed è una cosa incredibile ciò che ha fatto. E’ molto forte e l’ha dimostrato anche oggi. Immagino quindi che si possa dire che sia il pilota più vincente di sempre. Un successo che credo vada condiviso ovviamente anche con la squadra, dal momento che sono una scuderia dominante“. A chiosa Max non ha negato il desiderio di confrontarsi con Lewis, alla guida di una macchina di pari livello.

Foto: LaPresse