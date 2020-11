Equitazione: i convocati dell’Italia per il CSIO3* di Jerez de la Frontera

Appuntamento importante in terra spagnola per quanto riguarda l’equitazione. Dal 25 al 29 novembre va in scena in quel di Jerez de la Frontera il CSIO3* di salto ostacoli.

Oggi la Federazione Italiana Sport Equestri ha inoltrato la convocazione per i quattro azzurri presenti. Si tratta di Emanuele Camilli su Jakko, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Filippo Tabarini su Exquise du Pachis e Lucia Le Jeune Vizzini su Gijs.

Al via a titolo individuale anche Antonio Alfonso e Luca Maria Moneta.

Foto: LPS Claudio Bosco