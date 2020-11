DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: doppietta di Wellens a Ourense! Seguono Woods e Stybar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La classifica della Vuelta di Spagna: Primoz Roglic sempre in maglia rossa, tutto invariato

Tim Wellens vince dopo una lunga fuga, beffato Woods. Big tutti insieme. La cronaca della tappa

Video highlights tappa di oggi: Tim Wellens batte Woods dopo una fuga, tutti insieme gli uomini di classifica

17.00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2020. Buon proseguimento di serata!

16.57 Una vittoria di esperienza per Wellens, che probabilmente aveva studiato molto bene il percorso e specialmente il finale, che ha poi amministrato alla perfezione. Ottima la tattica di chiedere benissimo ogni singola curva facendo molta meno fatica rispetto a Woods, che è stato quasi costretto ad allargare e fare “più strada”.

16.56 Tutto invariato in classifica generale:

1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 20 53:57:05

2 2 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:39

3 3 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:47

4 4 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 1:42

5 5 – MAS Enric Movistar Team 3:23

6 6 – POELS Wout Bahrain – McLaren 6:15

7 7 – GROSSSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 7:14

8 8 – VALVERDE Alejandro Movistar Team 8:39

9 9 – VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 8:48

10 10 – DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 9:23

16.53 Ecco la top ten di giornata:

1 WELLENS Tim Lotto Soudal 100 80 4:37:05

2 WOODS Michael EF Pro Cycling 40 50 ,,

3 ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck – Quick Step 20 35 ,,

4 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 SOLER Marc Movistar Team 4 18 0:11

6 ARENSMAN Thymen Team Sunweb 15 0:13

7 PÉRICHON Pierre-Luc Cofidis, Solutions Crédits 12 3:11

8 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 10 3:44

9 SERRANO Gonzalo Caja Rural – Seguros RGA 8 ,,

10 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 6 ,,

16.50 Nulla da segnalare in gruppo se non un accelerazione di Dan Martin che però non ha guadagnato nulla su Roglic e Carapaz.

16.47 Il belga si è reso protagonista di una bellissima accelerata a 300 metri dal traguardo, staccando di mezza ruota Woods. Terzo Stybar.

16.46 ED È BIS PER TIM WELLENS!!!!!!!!!!!!!!!

16.45 Woods in testa al plotoncino.

16.44 ULTIMO CHILOMETRO! SEI UOMINI AL COMANDO!

16.43 ATTENZIONE!!! I TRE INSEGUITORI STANNO RIENTRANDO SUI BATTISTRADA!!!

16.42 3 km al traguardo! Siamo in un tratto di falsopiano. Inseguitori a 10″.

16.40 Grande accordo nel terzetto di testa. Ce la possono fare.

16.37 5500 metri al traguardo. I battistrada hanno 13″ di vantaggio sui tre inseguitori. Gruppo a ben 4’10”.

16.33 Si forma un terzetto al comando con Marc Soler, Zdenek Stybar e Tim Wellens. Van Baarle, Woods e Arensman hanno 10″ di ritardo.

16.30 Cerca di riportarsi su di loro Tim Wellens che ha provato ad allungare in discesa.

16.28 RILANCIANO SOLER E STYBAR!!!

16.26 Il loro vantaggio è risalito a ben 2’40” quando ci troviamo a 15 km dalla fine.

16.23 Nulla da fare per Soler, ma possiamo ormai dire, con ogni probabilità, la vittoria sarà una questione tra i sei fuggitivi.

16.20 PARTE SECCO MARC SOLER!!!!

16.19 Tra continui scatti e controscatti la fuga è ancora composta da Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal) e Marc Soler (Movistar).

16.16 Si ricompone la fuga! Ma cede Pierre Luc Périchon (Cofidis), quando ci troviamo in cima al GPM.

16.14 Parte in contropiede Marc Soler!

16.12 RILANCIA MICHAEL WOODS!!!

16.08 Alcuni corridori stanno perdendo contatto sull’Alto de Abelaira.

16.04 29 km al traguardo e soltanto 2′ di vantaggio per i battistrada.

16.00 L’Alto de Abelaira misura 7,6 chilometri al 3,8%.

15.57 Ci stiamo avvicinando all’ultimo GPM di giornata.

15.53 Ricordiamo la composizione della fuga con: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar).

15.49 Intanto ecco i punti all’Alto de Guitara:

1. Tim Wellens (Lotto Soudal), 3 pts

2. Pierre Luc Périchon (Cofidis), 2 pts

3. Michael Woods (EF Pro Cycling), 1 pt

15.45 Il Team Total Direct Energie è in testa al plotone.

15.41 Meno di 4′ di vantaggio per i fuggitivi.

15.37 Per ora il forcing del team francese sta ottenendo qualche effetto, con il margine che diminuisce fino ai 4’13”. Mancano 50 chilometri all’arrivo.

15.34 Il vantaggio dei sette fuggitivi rimane attorno ai 4’20”. Mancano 53 chilometri, forse è tardi per la Total Direct Energie.

15.31 Bora-Hansgrohe e Astana si fanno da parte, dando il lasciapassare alla fuga. Ora la Total Direct Energie si mette in testa a tirare.

15.29 Il primo a passare sull’Alto de Guitara è stato Tim Wellens (Lotto Soudal) avanti a Perichon.

15.27 I fuggitivi hanno scalato l’Alto de Guitara, 4’43” di vantaggio per Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar).

15.22 Il gruppo sembra aver mollato un po’ la presa. Aumentano le chance della fuga di andare in porto.

15.17 Anche il gruppo ha cominciato la sua scalata verso l’Alto de Guitara.

15.15 La classifica al traguardo volante di Monforte de Lebos:

15.11 Superate le tre ore di gara, velocità della corsa di oltre 44 chilometri orari. Intanto i fuggitivi cominciano a scalare l’Alto de Guitara, terza categoria di 7,8 chilometri.

15.10 I sette attaccanti continuano ad avere un ottimo accordo. Anche loro in doppia fila per combattere il vento.

15.07 Non c’è sprint a Monforte de Lebos, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) è il primo a passare sul traguardo volante.

15.04 Dietro continua il lavoro di Astana e Bora-Hansgrohe. Intanto però soffia del vento laterale sul gruppo.

15.02 Ricordiamo che, tra i sette del gruppo di testa, il migliore in classifica generale è Marc Soler, 18° a 18’03”

14.58 Questi i primi tre sull’Alto de Escairon:

14.54 83 chilometri all’arrivo, il gruppo continua a recuperare terreno: 4’45” di margine per i sette in fuga.

14.51 Il gruppo scollina sull’Alto de Escairon con cinque minuti di ritardo.

14.49 Intanto si ritira Martin Salmon (Team Sunweb)

14.47 Attenzione caduta in gruppo! A terra Niki Terpstra (Total Direct Energie) e Max Kanter (Sunweb), che fortunatamente non hanno subito danni.

14.45 Pierre Luc Périchon (Cofidis) è il primo a transitare sull’Alto de Escairon, difendendo la maglia a pois del suo compagno Martin.

14.43 Il gruppo sta tenendo un passo sostenuto sotto la spinta di Astana e Bora-Hansgrohe. Il vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 5′.

14.39 Le parole di Guillaume Martin (Cofidis), che racconta della sua fortuna e dei suoi compagni in gruppo di vivere quest’avventura durante questo periodo storico complicato:

💬”En estos momentos complicados, somos conscientes de la suerte de poder correr. Desde la burbuja estamos haciendo muchos esfuerzos” 🇫🇷 @GuilmMartin, el líder de la montaña de #LaVuelta20 pic.twitter.com/YBKsQlsMN7 — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020

14.34 5’23” di vantaggio per Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar).

14.30 I fuggitivi sono ai piedi dell’Alto de Escairon, prima salita di giornata.

14.28 103 chilometri al traguardo.

14.25 Anche la Bora-Hansgrohe lavora per riprendere i fuggitivi. I tedeschi potrebbero puntare, oggi, su Grossschartner.

14.20 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo si aggira sempre attorno ai 5’20”.

14.15 110 chilometri al traguardo.

14.10 Ora il vantaggio si è stabilizzato. Squadre come l’Astana e la Mitchelton-Scott sono rimaste fuori dalla fuga e potrebbero andare lavorare per andarla a riprendere nel finale.

14.05 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar).

14.00 Sale a 5’20” il vantaggio dei fuggitivi.

13.54 I corridori hanno percorso i primi 80 chilometri di gara.

13.50 Il vantaggio dei sette continua ad aumentare: 4’24” per loro.

13.47 Mancano 130 chilometri al traguardo.

13.41 In gruppo tira l’Astana che non è riuscita a entrare in fuga con Izagirre.

13.37 Il gruppo ora molla totalmente. Fuggitivi a 3’20”.

13.33 1’30” di vantaggio ora per i fuggitivi.

13.29 La fuga, ora, sta prendendo piede. Questi i nomi dei battistrada: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) e Marc Soler (Movistar).

13.25 Barbero si stacca dal gruppo di testa. Restano davanti in sette con 46″ sul gruppo.

13.20 I tre hanno ripreso la testa della gara e, ora, anche Lennard Hofsted (Jumbo-Visma) e Ion Izagirre (Astana) provano a rientrare sulla fuga.

13.16 Thymen Arensman (Sunweb), Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Carlos Barbero (NTT) stanno cercando di rientrare sui battistrada.

13.12 I corridori hanno fatto la prima ora a 49 km/h di media.

13.09 Martin non è riuscito a riprendere i fuggitivi ed è stato riassorbito dal gruppo.

13.05 Si sta formando un nuovo tentativo: Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal) e Marc Soler (Movistar) sono in testa. Guillaume Martin prova a rientrare.

13.01 Di nuovo tutti insieme. Ora ci provano Lafay e Van Baarle.

12.59 La situazione diventa molto interessante. Nel gruppo di testa anche due uomini di classifica si tratta di Wout Poels (Bahrain-McLaren), 6° in generale a 6’15”, e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), 7° a 7’14” da Roglic.

12.57 Nel gruppo dei fuggitivi diversi uomini della Jumbo-Visma e della Deceuninck-QuickStep.

12.55 Il gruppo di testa al momento è composto da ben 26 corridori ma il gruppo insegue a pochi secondi.

12.53 Sono diversi i corridori usciti dal gruppo per cercare di unirsi al tentativo di fuga.

12.51 Il plotone insegue al momento a 20”.

12.48 Sono diventati otto gli uomini in fuga si tratta di: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Tim Wellens (Lotto Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Marc Soler, Carlos Verona (Movistar) sono stati raggiunti da Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Jasha Sütterlin (Sunweb), Dorian Godon (AG2R La Mondiale).

12.43 Nuovo tentativo di fuga questa volta sono in cinque ad andare in avanscoperta.

12.40 I vincitori sul traguardo di Ourense.

Palmarès à Ourense sur #LaVuelta JALABERT Laurent (1995)

JALABERT Laurent (1993)

ELLIOTT Malcolm (1989)

KELLY Sean (1985)

KELLY Sean (1980)

PERURENA Domingo (1967)

DE MULDER Frans (1960)

GUAL Miguel (1948)

ADRIANO Félix (1947)#lesrp #LaVuelta2020 #lavuelta20 #vuelta pic.twitter.com/ZkV8Qbktft — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) November 4, 2020

12.36 Ripresi ancora una volta i fuggitivi.

12.33 Nuovo attacco, questa volta sono 4 i ciclisti a tentare la fuga.

12.30 Al momento il gruppo prosegue a ranghi compatti.



12.26 Ripresi gli otto fuggitivi, gruppo compatto dopo 12 km di corsa.

12.23 In fuga un gruppetto di 8 corridori formato da: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Martin Salmon (Sunweb), Gorka Izagirre (Astana), Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R La Mondiale), Stan Dewulf (Lotto Soudal ) e Gino Mäder (NTT Pro Cycling). Il plotone insegue a 10”.

12.18 Inizio di tappa nervoso e abbastanza confuso sono molti i ciclisti che provano ad entrare nella fuga con la consapevolezza che oggi potrebbe arrivare al traguardo.

12.15 Subito un attacco di un gruppetto di sette corridori.

12.10 Inizia ufficialmente la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2020!

12.08 A rendere ancora più insidiosa la frazione odierna il chilometraggio visto che la tappa da Lugo a Ourense è lunga 204,7 km.

12.04 L’altimetria della tappa di oggi che non lascerà ai ciclisti un attimo di respiro se non nel finale che si preannuncia comunque molto intenso.

11.59 Primoz Roglic dopo la cronometro di ieri è tornato in maglia rossa alle sue spalle Richard Carapaz a 39” e Hugh Carthy a 47”.

11.54 Le fasi della partenza della frazione odierna.

👉🏼 ¡Etapa 14 en marcha! The riders are off for the 14 stage 🏁#LaVuelta20 pic.twitter.com/Cd6rnHA9H9 — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020

11.50 Il plotone si avvicina al km 0.

11.45 La presentazione della tappa di oggi.

🔥 Etapa 14 | Stage 14 🔥 🚩 Lugo

🏁 Ourense

⏰ 12:00 CET > 16:59 CET

📏 204,7 km 💚 Monforte de Lemos

⛰️ 3x 3️⃣ cat + info ➡️ https://t.co/3yKgio03P8#LaVuelta20 x @relivecc pic.twitter.com/CclYNwUBTA — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020



11.40 Le squadre sono al palco di presentazione.

📸🤖 El equipo @TrekSegafredo está listo para la etapa después de pasar por el control de reconocimiento facial de Movistar 👊 📸🤖 @TrekSegafredo is ready for today after the Movistar’s facial recognition podium 👊#LaVuelta20 pic.twitter.com/QQwfXLnkx5 — La Vuelta (@lavuelta) November 4, 2020

11.35 Quella di oggi sarà una frazione molto complessa visto il percorso che non lascia rifiatare i ciclisti.

11.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2020.

17.31 Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo anche domani!

17.30 La nuova classifica generale:

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 49H 16′ 16” – B : 42” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 49H 16′ 55” + 00H 00′ 39” B : 16” –

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 49H 17′ 03” + 00H 00′ 47” B : 10” –

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 49H 17′ 58” + 00H 01′ 42” B : 22” –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 49H 19′ 39” + 00H 03′ 23” B : 4” –

6 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 49H 22′ 31” + 00H 06′ 15” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 49H 23′ 30” + 00H 07′ 14” B : 6” –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 49H 24′ 55” + 00H 08′ 39” B : 5” –

9 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 49H 25′ 04” + 00H 08′ 48” B : 6” –

10 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 49H 25′ 39” + 00H 09′ 23” – –

11 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 49H 26′ 52” + 00H 10′ 36” – –

12 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 49H 27′ 01” + 00H 10′ 45” B : 10” –

13 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 49H 27′ 35” + 00H 11′ 19” – –

14 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 49H 30′ 00” + 00H 13′ 44” – –

15 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 49H 30′ 36” + 00H 14′ 20” – –

16 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 49H 31′ 50” + 00H 15′ 34” B : 12” –

17 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 49H 32′ 27” + 00H 16′ 11” – –

18 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 49H 34′ 19” + 00H 18′ 03” B : 19” –

19 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 49H 34′ 27” + 00H 18′ 11” B : 3” –

20 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 49H 45′ 54” + 00H 29′ 38” – –

17.30 Grande prestazione di Mattia Cattaneo che conclude in sesta posizione.

17.29 la top-20 della frazione odierna:

01 Primoz Roglic Team Jumbo – Visma 46:39

02 William Barta CCC Team + 01

03 Nelson Oliveira Movistar Team + 10

04 Hugh Carthy EF Pro Cycling + 25

05 Bruno Armirail Groupama-FDJ + 41

06 Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step +46

07 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 49

08 Remi Cavagna Deceuninck-Quick Step + 58

09 David De La Cruz UAE Team Emirates + 59

10 Jasha Sütterlin Team Sunweb + 01:07

11 Wout Poels Bahrain-McLaren + 01:12

12 Marc Soler Movistar Team + 01:12

13 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 01:17

14 Jannik Steimle Deceuninck-Quick Step + 01:29

15 Thymen Arensman Team Sunweb + 01:30

16 Enric Mas Movistar Team + 01:43 12

17 Clément Champoussin AG2R La Mondiale + 01:44

18 Alex Edmondson Mitchelton-Scott + 01:45

19 Felix Großschartner Bora – Hansgrohe + 01:54

20 Gino Mäder NTT Pro Cycling Team + 01:56

17.26 Roglic ora ha 39″ su Carapaz in classifica generale e 47″ su Carthy.

17.25 Roglic vince la cronometro e guadagna 25″ su Carthy e 49″ su Carapaz. Lo sloveno è stato il più forte in salita, dove Carapaz, invece, ha ceduto un po’.

17.24 Crono ottima di Carapaz che chiude a 49″ da Roglic.

17.21 Carapaz è a 500 metri dall’arrivo. Si è difeso benissimo oggi.

17.20 Arriva Roglic che fa il miglior tempo per appena un secondo.

17.18 Arriva Hugh Carthy al traguardo. Il britannico chiude a 24″ da Barta.

17.17 Arriva Daniel Martin al traguardo. Decimo provvisorio a 1’16” da Barta.

17.15 Al cambio bici Carapaz perde venti secondi da Roglic. Ci si gioca tutto in salita. Intanto arriva Enric Mas al traguardo. Perde 1’42” da Barta. Molto deludente.

17.13 Roglic al momento del cambio bici ha 18″ di vantaggio su Carthy. Intanto Poels chiude a 1’11” da Barta al traguardo.

17.12 Carthy inizia il muro finale. Tra poco tocca a Roglic.

17.09 Vlasov al traguardo perde 2’16” da Barta.

17.07 Carapaz passa a 36″ da Barta al secondo intertempo. Perde 19″ da Roglic.

17.04 Roglic passa all’intertempo a 17″ da Barta, è in rimonta e ora è davanti di un secondo a Carthy.

17.03 Hugh Carthy perde 18″ da Barta al primo intermedio.

16.59 Enric Mas al secondo intermedio perde 1’22” da Barta all’intermedio. Intanto De la Cruz chiude la crono al sesto posto provvisorio a 58″ da Barta.

16.57 Molto bene Poels che passa a 1’03” da Barta al secondo intermedio.

16.55 Valverde perde 1’47” da Barta al secondo intertempo, mentre Grossschartner 1’22”.

16.53 Vlasov perde 1’53” da Barta al secondo intertempo.

16.52 Ottima partenza di Carapaz che perde appena 4″ da Roglic.

16.49 Roglic dietro Carthy, passa a 13″ dai primi due. Intanto Cattaneo conclude quarto provvisorio a 45″ da Barta.

16.48 Grande inizio di crono di Hugh Carthy che perde appena 11″ da Barta all’intertempo. Martin meglio di Mas, invece, 36″ da Barta per lui.

16.45 Enric Mas perde 44″ da Will Barta al primo intertempo.

16.43 Buona prova di De la Cruz intanto, il quale perde 34″ da Barta al secondo intermedio.

16.42 Tempo simile per Poels che perde 36″ da Barta al primo intertempo.

16.40 Partito bene Grossschartner che al primo intermedio perde 34″ da Barta.

16.39 Will Barta fa il nuovo miglior tempo. Battuto Oliveira per 9″.

16.37 Valverde perde 53″ da Barta e Oliveira al primo intermedio.

16.36 Vlasov perde 58″ da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.36 Parte la maglia roja Richard Carapaz!

16.35 Nieve perde 1’47” da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.33 Sta andando molto forte Mattia Cattaneo che al secondo intertempo perde solo 38″ dai primi due. E sul muro può guadagnare. Parte Roglic nel frattempo.

16.32 Marc Soler perde 1’02” da Barta e Oliveira al secondo intertempo. Intanto Barta inizia il muro.

16.31 Sesto tempo al traguardo per Champoussin che chiude a 1’34” da Oliveira. Intanto passa al primo intertempo Gaudu che perde 1’15” da Barta e parte Hugh Carthy, il re dell’Angliru.

16.29 E’ partito Mas e ora sta scendendo dalla pedana Daniel Martin. Mancano solo i primi tre.

16.26 Solo i primi cinque della generale non sono ancora partiti.

16.25 E’ pronto a partire anche Wout Poels.

16.24 Barta ha lo stesso tempo di Oliveira anche al secondo intertempo. Intanto sono partiti anche Vlasov e Grossschartner.

16.19 Oliveira fa il nuovo miglior tempo: 48″ meglio di Cavagna.

16.18 Arensman quarto provvisorio a 32″ da Cavagna.

16.15 Marc Soler passa a 41″ da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.13 Bagioli perde 1’40” da Oliveira al secondo intertempo.

16.11 Oliveira cambia bici e inizia il muro. Intanto parte De la Cruz.

16.09 Will Barta della CCC fa registrare lo stesso tempo di Oliveira al primo intermedio.

16.07 E’ partito Guillaume Martin, mancano solo gli ultimi sette della classifica generale.

16.04 Ottimo primo intertempo di Armirail che passa secondo a 12″ da Oliveira.

16.03 Oliveira primo anche al secondo intermedio. Il portoghese, ora, ha 25″ di vantaggio su Cavagna.

16.02 L’azzurro Andrea Bagioli perde 59″ da Oliveira al primo intertempo.

16.00 Buoni tempi al primo intermedio per due giovani che vanno molto forte in salita, vale a dire Thymen Arensman della Sunweb, settimo a 37″ da Oliveira, e Clement Champoussin, 11esimo a 46″ dal portoghese. Possono fare ambedue un’ottima prova dato che sul muro se la caveranno meglio rispetto agli specialisti puri.

15.57 Soltanto 9″ di ritardo al traguardo da Cavagna per il tedesco Jasha Sutterlin (Team Sunweb)!

15.53 Alle 16.02 partirà il terzo e ultimo azzurro presente in questa Vuelta, il bergamasco Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).

15.50 ATTENZIONE! Miglior tempo al primo intermedio per Nelson Oliveira (Movistar), transitato in 14’37”, ossia con 16″ di vantaggio su Edmondson!

15.47 Tra 1′ partirà l’ex campione italiano Davide Formolo (UAE Team Emirates), mentre Andrea Bagioli (Deceuninck-Quicjìk Step) è partito alle 15.40.

15.44 Ecco l’attuale top ten di tappa:

1. CAVAGNA Rémi 47:37.530

2. STEIMLE Jannik 48:08.180

3. EDMONDSON Alex 48:24.540

4. TANFIELD Harry 48:52.520

5. OLIVEIRA Ivo 48:53.840

6. VAN MOER Brent 49:16.970

7. DAVIES Scott 49:21.960

8. GARRISON Ian 50:50.330

9. WRIGHT Alfred 50:56.450

10. DEWULF Stan 51:08.660

15.40 48’08” al traguardo per Jannik Steimle, secondo a 31″ dal suo compagno di squadra Cavagna.

15.37 Attenzione al tedesco Jasha Sutterlin (Team Sunweb), che è transitato al secondo intermedio con soli 4″ di ritardo da Cavagna!

15.33 Partito un altro possibile favorito: il portoghese Nelson Oliveira (Movistar).

La presentazione della tappa odierna – La startlist e gli orari di partenza della cronometro – La cronaca della dodicesima tappa – Le pagelle della dodicesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2020. Dopo la seconda e ultima giornata di riposo, la grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua terza settimana con l’insidiosa cronometro individuale di 33,7 chilometri tra Muros e Mirador de Ézaro. Dumbría, che potrebbe ridisegnare pesantemente la classifica generale. Il primo corridore a partire sarà il francese Mickael Delage (Groupama-FDJ) alle ore 13.33, mentre l’attuale maglia rossa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) scenderà dalla rampa alle ore 16.39.

Sarà una prova contro il tempo piena di incognite, nonché il palcoscenico ideale per gli specialisti che potranno fare la differenza sugli scalatori puri nei primi 31 chilometri totalmente pianeggianti, prima della scalata finale al Mirador de Ézaro, che potrebbe indurre i corridori a cambiare la propria bici. L’erta conclusiva è un GPM di terza categoria. Il Mirador de Ézaro è un’ascesa di soli 1800 metri, ma con una pendenza media del 14,8%. Una vera e propria rampa.

L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) partirà come leader della classifica generale e dovrà cercare di limitare i danni nella prova contro il tempo, poco congeniale alle sue caratteristiche. Il grande favorito della vigilia è quindi lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo in classifica generale a soli 10” di distacco dal sudamericano, e desideroso di riscatto dopo la cronometro maledetta del Tour a La Planche des Belles Filles.

C’è grande attesa anche per il britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), che è terzo a soli 32”, per l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), quarto a 35”, e l’iberico Enric Mas (Movistar), quinto a 1’50”; sono loro gli altri tre uomini in lotta per il podio madrileno. Per la vittoria di tappa, tra i favoriti troviamo il campione nazionale francese delle prove contro il tempo Rèmi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), il portoghese Nelson Oliveira (Movistar) e l’iberico Ion Izagirre (Astana).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della tredicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 13.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse