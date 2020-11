DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi LIVE: sbagliano Brignone e Bassino, Shiffrin si gioca la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.51 Errore importante per Marta Bassino sul muro, che peccato. E’ praticamente scivolata, brava comunque con un colpo di reni a salvarsi. All’arrivo è decima a 0.98. Un peccato, ma ha tratti ha sciato davvero bene, da slalomista.

13.50 Holtmann sesta a 0.60. Ora Marta Bassino!

13.48 Katharina Huber (Austria) è seconda a 0.21 da Mair. Mancano le prime 10 della prima manche. Si comincia con la norvegese Holtmann.

13.46 La norvegese Stjernesund è quarta a 0.57 da una Chiara Mair che ormai vede la top10 ad un passo.

13.46 Federica Brignone ha gareggiato quattro volte in carriera a Levi: non ha mai concluso una gara. Una pista stregata per la valdostana.

13.44 La ceca Dubovska è terza a 0.45 da Mair. Ottava Martina Peterlina, sicura di chiudere nella top20.

13.43 Fuori Federica Brignone. Ha iniziato ad inclinarsi sul muro e, dopo essersi salvata ad un primo errore, ha saltato una porta. Peccato.

13.41 Meillard è seconda a soli 6 centesimi da Mair. Ora Federica Brignone. Vanta appena 0.05 sull’austriaca, non può fare calcoli.

13.40 Ora la svizzera Meillard, al rientro dopo un lungo infortunio. Poi toccherà a Federica Brignone.

13.38 Ottima manche per l’austriaca Chiara Mair. Vola in testa con il miglior crono della seconda discesa e rifila 61 centesimi alla canadese Mielzynski. Può recuperare tante posizioni.

13.36 Grave errore per Filser sul muro, è ottava a 0.79. Martina Peterlini è quinta e mancano ancora 16 atlete alla conclusione. Top20 ad un passo.

13.35 Terza a 0.24 la tedesca Duerr. Ora un’altra teutonica, Andrea Filser.

13.33 La norvegese Lysdahl è quinta a 0.68. Peterlini, quarta, si avvicina alla top20.

13.32 La slovena Bucik si inserisce in seconda piazza a 0.21 dalla canadese.

13.30 Egger è seconda a 0.49 da Mielzynski. Scivola in terza piazza Peterlini a 0.63.

13.29 La norvegese Riis-Johannesen si infila in terza posizione. Ora l’austriaca Egger, atleta che oggi si è qualificata con il pettorale più alto, il n.61.

13.27 La canadese Mielzynski si porta in testa con il miglior tempo di manche. Rifila 0.63 ad una comunque brava Peterlini.

13.26 Subito fuori la slovena Hrovat. E continua a scalare la classifica Martina Peterlini. Grazie a questa uscita, Marta Rossetti è sicura di chiudere nelle 30 e conquistare almeno un punto.

13.25 Anche la canadese Smart finisce alle spalle di un’ottima Peterlini.

13.23 Martina Peterlini sta guadagnando su tutte sul muro. Noens è terza a 0.33. E dire che l’azzurra ha fatto molta fatica sia sul piano iniziale sia su quello finale. Per tacere del mal di schiena che l’ha condizionata nelle ultime settimane…

13.22 Ora la francese Noens, parte con 0.15 sull’azzurra.

13.21 La tedesca Wallner è seconda a 19 centesimi da Peterlini.

13.20 Marta Rossetti invece pasticcia sul muro ed è quarta a 1″11. Rischia di chiudere 31ma, dunque senza ottenere neppure un punto.

13.19 Martina Peterlini incanta sul muro e vola in testa con 0.44 su Popovic. Ora Marta Rossetti, che parte con 0.09 sulla compagna di squadra.

13.17 Popovic al comando con 0.21 su Dvornik. Ora Martina Peterlini, che ha 8 centesimi di vantaggio da gestire.

13.16 1’54″04 il tempo totale per la slovena. Ora la croata Popovic, poi le azzurre.

13.15 Iniziata la seconda manche con la slovena Dvornik.

13.14 La giovanissima Neja Dvornik, classe 2001, al cancelletto di partenza.

13.12 A Levi è calata l’oscurità: siamo d’altronde nel Nord Europa. Si gareggia sotto le luci dei riflettori.

13.07 Vlhova e Shiffrin sono le padrone indiscusse a Levi. L’americana ha vinto 4 volte in carriera, la slovacca 2. C’è da scommettere che oggi una delle due rimpinguerà il bottino.

13.03 La seconda manche è stata tracciata da Livio Magoni, allenatore italiano di Petra Vlhova, che dunque avrà un ulteriore vantaggio da sfruttare.

13.01 Né Federica Brignone né Marta Bassino sono mai giunte nella top10 in slalom in Coppa del Mondo.

13.00 Irene Curtoni, nella sua carriera, non è mai arrivata tra le prime 15 a Levi. Oggi può sfatare questo tabù negativo.

12.58 Sono 31 le atlete qualificate per la seconda manche. Si è infatti verificato un pari merito al 30° posto tra la slovena Neja Dvornik, classe 2001, e la croata Leona Popovic.

12.55 Ottimo il rendimento dell’Italia nella prima manche. Irene Curtoni è sesta a 1″23, addirittura in corsa per un podio! Nona Marta Bassino a 1″34, nonostante il pettorale n.31! 14ma Federica Brignone a 1″61, 28ma Marta Rossetti a 2″12, 29ma Martina Peterlini a 2″21.

12.50 Al termine della prima frazione è in testa la slovacca Petra Vlhova, che insegue il tris di successi sulla Levi Black. Dovrà guardarsi però dalla grande rivale americana Mikaela Shiffrin, al rientro dopo 300 giorni e già vicinissima a soli 15 centesimi. L’austriaca Katharina Liensberger ha ipotecato il podio: è terza a 0.52 dalla vetta ed ha un vantaggio di 0.55 sulla quarta, la svizzera Michelle Gisin.

12.48 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.15 inizierà la seconda manche dello slalom femminile di Levi.

La cronaca della prima manche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sul pendio finlandese va in scena la prima gara stagionale tra i rapid gates e ne vedremo davvero delle belle, con condizioni meteo ideali per disputare questo evento. Ormai la stagione degli sport invernali è incominciata e ci aspetta una lunghissima maratona di quattro mesi tra neve e ghiaccio.

Si preannuncia un duello serratissimo tra la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin, separate da appena 15 centesimi dopo la prima manche. Le due grandi favorite della vigilia sono vicinissime e si apprestano a un duello mozzafiato per la prima vittoria stagionale: Vlhova ha un vantaggio minimo nei confronti di Shiffrin, la quale è rientrata in gara con grandissimo piglio dopo 300 giorni. Le due regine della specialità hanno un po’ ammazzato la gara, soltanto l’austriaca Katharina Liensberger è riuscita a contenere il distacco (è terza a 0.52 dalla vetta), tutte le altre interpreti sono finite a oltre un secondo dalla leader.

Irene Curtoni è ottima sesta a 1.23, l’azzurra è in scia alle svizzere Michelle Gisin (quarta a 1.07) e Wendy Holdener (quinta a 1.16). La nostra portacolori può lottare per ottenere un bel risultato e rilanciarsi con pieno merito, ma dovrà stare molto attenta a quello che accadrà alle sue spalle perché la canadese Laurence St-Germain e l’austriaca Katharina Truppe sono racchiuse in un decimo di ritardo da lei. Marta Bassino è stupenda nona a 1.34 dalla vetta: la leader di Coppa del Mondo, grazie alla vittoria ottenuta un mese fa nel gigante di Soelden, è scesa col pettorale numero 31 e ha sfoderato una manche strepitosa, grazie alla quale può sognare in grande e sperare di portare a casa punti preziosi per la classifica generale. Federica Brignone è 14ma a 1.61 dalla vetta e ha tutti i mezzi per puntare alla top-10, obiettivo importante per la detentrice della Sfera di Cristallo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti.

