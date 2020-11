DIRETTA Sci alpino, seconda manche Levi LIVE: Vlhova a caccia del bis. Shiffrin per il primo sigillo della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.57: tre le azzurre qualificate per la seconda manche: Irene Curtoni, appunto, che ha concluso al decimo posto la prima parte di gara e le due big di Coppa del Mondo, Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente 24ma e 19ma

12.55 Alla fine delle prima manche in testa alla classifica Michelle Gisin e Petra Vlhova prime ex aequo, Wendy Holdener terza posto a 23 centesimi, Mikaela Shiffrin quarta a 37 centesimi, Laurence St.Germain quinta a 55 centesimi, Katharina Liensberger sesta a 57 centesimi, Mina Fuerst Holtmann settima a 60 centesimi, Martina Dubovska ottava a 66 centesimi, Franziska Gritsch nona a 67 centesimi e Ierene Curtoni decima a 69 centesimi.

12.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.15 inizierà la seconda manche dello slalom femminile di Levi.

La cronaca della prima manche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sul pendio finlandese andrà in scena un’appassionante battaglia per la vittoria di questa gara in terra nordica, dopo che ieri la slovacca Petra Vlhova aveva vinto davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin. Proprio come ventiquattro ore fa, Petra Vlhova è ancora davanti a tutte al termine della prima manche, ma non è da sola al comando della classifica provvisoria: la svizzera Michelle Gisin si è infatti inventata una gara strepitosa e ha chiuso con lo stesso tempo della grande favorita della vigilia.

La strana coppia in vetta ha 23 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener e 37 su Mikaela Shiffrin: quattro ragazze in lotta per il successo tra i pali stretti, sicuramente ci sarà da divertirsi. Leggermente più distanti, ma tutt’altro che fuori dai giochi per un risultato di spicco, sono la canadese Laurence St-Germain (quinta a 0.55), l’austriaca Katharina Liensberger (ieri terza all’arrivo, oggi sesta a 0.57), la norvegese Mina Fuerst Holtmann (settima a 0.60) e la ceca Martina Dubovska (ottava a 0.66). La nostra Irene Curtoni è ottima decima a 0.69 di ritardo dalla leader e può battagliare per qualcosa di concreto). Più indietro le due azzurre in lotta per la Coppa del Mondo generale: Marta Bassino è 19ma a 1.43, Federica Brignone è 24ma (1.57 di ritardo per la detentrice della Sfera di Cristallo).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.15. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

