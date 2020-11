DIRETTA MotoGP, GP Valencia 2020 LIVE: Valentino Rossi è subito 8° con asfalto bagnato. Tempo superiore al 107%, ma dovrebbe fare le qualifiche alle 14.50

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Diretta Live di FP3 e qualifiche di Moto2 – La Diretta Live di FP3 e qualifiche di Moto3

Risultati e classifica FP3: subito bene Valentino Rossi, ottavo. Guida Johann Zarco con la Ducati

La cronaca della FP3: sessione bagnata, spiccano Zarco e Vinales. Buone indicazioni per Valentino Rossi

11.48 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14.10 per l’inizio delle FP4!

11.45 Invariata chiaramente la top10 della classifica combinata delle libere. Valentino Rossi ha ottenuto un miglior tempo di 1’41″6, che è oltre il 107% rispetto a quello firmato ieri pomeriggio da Jack Miller. Da regolamento, il Dottore rischierebbe di essere escluso dalla qualifica, ma la giuria dovrebbe ammetterlo alla luce delle particolari condizioni meteo affrontate in FP3 (pista bagnata) rispetto alla FP2 (asfalto quasi completamente asciutto).

11.43 Di seguito la top10 di questa FP3 bagnata per la MotoGP:

1 5 J. ZARCO 1:40.007 2 12 M. VIÑALES +0.736 3 30 T. NAKAGAMI +1.064 4 63 F. BAGNAIA +1.186 5 35 C. CRUTCHLOW +1.278 6 88 M. OLIVEIRA +1.345 7 73 A. MARQUEZ +1.582 8 46 V. ROSSI +1.635 9 42 A. RINS +1.772 10 36 J. MIR +1.857

11.41 Zarco si migliora ulteriormente all’ultimo tentativo e ferma il cronometro in 1’40″007, chiudendo la FP3 davanti a tutti con 7 decimi di vantaggio sulla Yamaha di Vinales.

11.40 BANDIERA A SCACCHI!! Il miglior tempo di Zarco resiste, con Vinales che si avvicina a soli 8 millesimi dal francese inserendosi in seconda posizione con la Yamaha.

11.37 Tre minuti alla bandiera a scacchi. Comincia a formarsi una traiettoria asciutta in alcuni punti del circuito, infatti i tempi si abbassano progressivamente in questa fase.

11.35 Rossi si migliora dal punto di vista cronometrico ma resta attualmente 12° a 1″4 dalla vetta. Turno molto difficile in casa Yamaha Petronas, con Morbidelli 15° e Quartararo 20°.

11.33 Valentino Rossi fa un passo avanti in classifica e risale 12° in 1’42″6 a 1″5 di ritardo dal miglior tempo odierno di Zarco.

11.31 Situazione complicatissima per Fabio Quartararo. Il francese è molto nervoso ed è appena rientrato ai box senza essere riuscito a migliorare nel suo secondo run di giornata sul bagnato.

11.30 Dopo un paio di tornate interlocutorie, Valentino Rossi comincia a spingere e si migliora nei primi due settori del tracciato.

11.28 Morbidelli prova a risalire ma resta fuori dalla top10 provvisoria in 12ma posizione con la Yamaha Petronas. Molto bene Mir, 4° a 751 millesimi dalla vetta.

11.26 Finalmente uno squillo importante della Yamaha! Vinales si inserisce momentaneamente in seconda piazza, ma Zarco balza davanti a tutti e lo fa scalare in terza.

11.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 88 M. OLIVEIRA 1:41.352 2 12 M. VIÑALES +0.227 3 5 J. ZARCO +0.508 4 6 S. BRADL +0.532 5 4 A. DOVIZIOSO +0.657 6 32 L. SAVADORI +0.949 7 44 P. ESPARGARO +1.154 8 30 T. NAKAGAMI +1.182 9 73 A. MARQUEZ +1.412 10 9 D. PETRUCCI +1.472

11.23 Valentino Rossi torna in pista per il suo secondo run sempre con gomme rain medie. Il Dottore è 12° in 1’43″0 a 1″7 dalla testa.

11.22 Il cielo comincia ad aprirsi in quel di Valencia, ma ormai mancano meno di 20 minuti al termine della sessione. Vedremo se qualcuno proverà l’azzardo della slick negli ultimi minuti.

11.20 Quartararo continua a fare molta fatica e non riesce a schiodarsi dalla 19ma piazza in questa FP3, con un ritardo di 2″4 dalla vetta.

11.19 Grande passo avanti di Oliveira! Miglior tempo di sessione per il portoghese della KTM Tech 3 in 1’41″519.

11.18 Dopo Quartararo, scende nuovamente in pista anche la Yamaha di Vinales per il secondo run di giornata con gomme rain.

11.16 Miguel Oliveira balza in quarta piazza con la KTM Tech 3 a tre decimi dal miglior tempo di Bradl. Torna ai box Valentino Rossi dopo aver completato un primo run di 11 giri.

11.14 Primo run abbastanza negativo per Quartararo, cha adesso torna in pista con una coppia di gomme rain medie per provare a risalire la classifica e soprattutto per migliorare il suo feeling sul bagnato.

11.13 Valentino Rossi nel frattempo continua a girare e a migliorare le sue prestazioni, portandosi alle porte della top10 in undicesima piazza a 1.193 dal tempo di Bradl.

11.12 Non male in questa parte di sessione anche Joan Mir, 7° con la Suzuki a testimonianza di una buona crescita sul bagnato dopo le difficoltà di Le Mans.

11.11 Stefan Bradl in grande spolvero fino a questo momento con la Honda, ma va evidenziato l’ottimo feeling di una Ducati che si conferma competitiva sul bagnato di Valencia.

11.10 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 6 S. BRADL 1:42.196 2 5 J. ZARCO +0.015 3 4 A. DOVIZIOSO +0.112 4 30 T. NAKAGAMI +0.338 5 88 M. OLIVEIRA +0.486 6 9 D. PETRUCCI +0.628 7 12 M. VIÑALES +0.845 8 35 C. CRUTCHLOW +1.086 9 32 L. SAVADORI +1.306 10 33 B. BINDER +1.338

11.09 Valentino Rossi continua a migliorare ed è attualmente 16° in 1’43″9, appena davanti a Quartararo e con 1″7 di ritardo dalla vetta della classifica odierna.

11.07 Da segnalare che Jack Miller, consapevole della sua forza sul bagnato (ieri è stato il più veloce in entrambi i turni), è l’unico ancora fermo ai box senza essere sceso in pista.

11.05 Approccio chiaramente molto tranquillo e conservativo da parte di Valentino Rossi, che si porta adesso in 17ma piazza a 2″5 dal nuovo miglior tempo di Zarco.

11.03 In questa fase i piloti si migliorano progressivamente passaggio dopo passaggio grazie al naturale miglioramento della pista. Oliveira è attualmente in vetta con la KTM in 1’42″8 davanti alle Ducati di Dovizioso, Zarco e Petrucci.

11.02 Come da previsione, i tempi sono troppo alti per pensare di poter attaccare le prestazioni di ieri pomeriggio in FP2. Si profila un turno comunque importante per migliorare il feeling sul bagnato in vista di questo finale di campionato.

11.00 Quartararo parte forte sul bagnato e va in testa alla graduatoria provvisoria in 1’45″0 davanti a Rins, Vinales, Aleix Espargaro e Petrucci.

10.58 Valentino Rossi si lancia per il suo primo giro cronometrato del weekend con gomme rain. Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici di giornata.

10.57 Subito grande attività in pista!! Valentino Rossi esce dal box Yamaha e comincia la sua prima sessione ufficiale da Le Mans a questa parte.

10.55 SEMAFORO VERDE!! Cominciano gli ultimi 45 minuti di prova della MotoGP valevoli per la classifica combinata del GP d’Europa 2020.

10.53 Un paio di minuti al via della FP3! Vedremo se qualcuno preferirà aspettare ai box in attesa di un miglioramento del tracciato.

10.50 Valentino Rossi sarà dunque costretto ad affrontare il Q1 insieme ai seguenti piloti: Vinales, Crutchlow, Oliveira, Bradl, Bagnaia, Alex Marquez, Zarco, Petrucci, Savadori e Rabat. Da capire la strategia di Yamaha con Vinales, dato che lo spagnolo dovrà comunque scattare dalla pit-lane domani in gara per l’utilizzo di un sesto motore stagionale (rispetto ai 5 previsti da regolamento).

10.47 Anche le temperature non sono cambiate notevolmente rispetto alla mattinata di ieri, perciò è molto difficile immaginare un miglioramento della pista sufficiente per riuscire a montare gomme slick nel finale di turno della MotoGP.

10.44 Nel frattempo si è conclusa la FP3 della Moto3 con il miglior tempo di John McPhee in 1’49″559. Crono leggermente più competitivo rispetto all’1’49″840 firmato da Jaume Masià ieri mattina in FP1. Le condizioni attuali della pista sono dunque paragonabili a quelle affrontate in FP1.

10.41 La pioggia caduta nella notte a Valencia ha reso il tracciato bagnato in una condizione molto simile a quella di ieri mattina, quando i piloti della MotoGP giravano circa 10″ più lenti rispetto ai tempi stampati in FP2. Quasi sicuramente dunque resterà invariata la top10 della combinata e di conseguenza l’elenco dei qualificati per il Q2.

10.37 Di seguito la classifica combinata delle libere aggiornata della MotoGP dopo le prime due sessioni:

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 318.3 1’32.528

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.8 1’32.620 0.092 / 0.092

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 311.1 1’32.804 0.276 / 0.184

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.5 1’32.866 0.338 / 0.062

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.3 1’32.952 0.424 / 0.086

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1’33.157 0.629 / 0.205

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.4 1’33.259 0.731 / 0.102

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 321.3 1’33.292 0.764 / 0.033

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’33.337 0.809 / 0.045

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’33.405 0.877 / 0.068

11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’33.410 0.882 / 0.005

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1’33.463 0.935 / 0.053

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 315.4 1’33.483 0.955 / 0.020

14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 318.3 1’33.504 0.976 / 0.021

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1’33.515 0.987 / 0.011

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1’33.570 1.042 / 0.055

17 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 312.5 1’33.739 1.211 / 0.169

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.4 1’33.775 1.247 / 0.036

19 31 Garrett GERLOFF USA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’34.107 1.579 / 0.332

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’35.661 3.133 / 1.554

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 312.5 1’36.690 4.162 / 1.029

10.33 Il Dottore dovrà sfruttare al massimo FP3 e FP4 per prendere confidenza con il tracciato e per prepararsi al meglio in vista delle qualifiche e della gara valenciana. Purtroppo la pista al momento è abbastanza bagnata, perciò sarà praticamente impossibile entrare nella top10 della combinata (ieri pomeriggio l’asfalto era quasi completamente asciutto).

10.29 Grande attesa per il ritorno in pista di Valentino Rossi, che ha finalmente ricevuto il via libera (grazie a un doppio tampone negativo) dopo aver saltato i due GP di Aragon e la prima giornata di prove libere di questo GP d’Europa a Valencia.

10.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa 2020, dodicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con FP3 e qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, approfondimenti.

15.20 Attenzione perché i primi dieci di questo turno potrebbero accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, domani mattina potrebbe non migliorare il meteo.

15.19 Andrea Dovizioso è buon ottavo con la sua Ducati a 0.764 e precede di un soffio Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki), mentre Maverick Vinales è 11mo.

15.18 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in FP2 col crono di 1:32.528. Il pilota della Ducati precede Aleix Espargarò (Aprilia) di 92 millesimi e Franco Morbidelli (Yamaha) di 0.276. A seguire Takaaki Nakagami (Honda), Pol Espargarò (KTM), Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (KTM).

15.18 Attenzione, cambia la classifica: Joan Mir risale in decima posizione, tolto il tempo a Crutchlow.

15.17 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2:

1 43 J. MILLER 1:32.528 2 41 A. ESPARGARO +0.092 3 21 F. MORBIDELLI +0.276 4 30 T. NAKAGAMI +0.338 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 35 C. CRUTCHLOW +0.517 7 42 A. RINS +0.629 8 33 B. BINDER +0.731 9 4 A. DOVIZIOSO +0.764 10 20 F. QUARTARARO +0.809

15.16 Andrea Dovizioso nono, Fabio Quartararo decimo, Joan Mir 11mo davanti a Maverick Vinales!

15.16 Jack Miller soffia il miglior tempo a Morbidelli: 1.32:528, primo con 92 millesimi su Aleix Espargarò e 0.276 su Morbidelli.

15.15 MORBIDELLIIIIIIIIIIII! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:32.804! Show su Yamaha!

15.15 BANDIERA A SCACCHI.

15.14 Sospiro di sollievo per Joan Mir, sesto a 0.453. Vinales ottavo. Quartararo si sta migliorando…

15.14 Rins risale in ottava posizione.

15.14 DOVIZIOSOOOOOOOOO! QUINTOOOOOOOOOOOOOOOO! A 0.340 da Pol Espargarò, subito dietro a Morbidelli e davanti a Vinales!

15.13 Attenzione perché Rins, Mir e Dovizioso si stanno migliorando.

15.12 Miller terzo a 0.222 appena davanti a Morbidelli. Attenzione perché Mir e Quartararo sono fuori dalla top-10 insieme a Dovizioso.

15.12 Bisogna essere tra i migliori 10, domani potrebbe piovere e sarà quasi impossibile migliorarsi.

15.11 Cal Crutchlow si inserisce in seconda posizione a 93 millesimi da Pol Espargarò con la sua Honda.

15.10 Nooo, che peccato. Danilo Petrucci nella ghiaia in curva 14. Non si è fatto nulla, ma ora è difficile ritornare in pista con l’altra moto.

15.09 Vinales terzo a 0.564, Bagnaia quinto a 0.689, Petrucci sesto a 0.823.

15.09 ANCORA MORBIDELLI! Si riprende il secondo posto a 0.250 da Pol Espargarò.

15.08 Danilo Petrucci fantastico terzo a 0.832, Quartararo sesto a 0.868, Mir ottavo a 0.974, Dovizioso 11mo a 1.066.

15.07 Ruggito di Vinales e Bagnaia, sedcondo e terzo a 0.795 e 0.832 da Pol Espargarò.

15.07 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! SECONDOOOOOOOOOOOOOOO! Grande risalita di Franco che paga 0.851 da Pol Espargarò.

15.05 Pol Espargarò scende sotto il muro di 1’33”! Pazzesco 1:32.952! Miller è a 0.880.

15.05 Morbidelli si migliora leggermente: 15mo a 1.652 da Pol Espargarò.

15.04 Pol Espargarò inverosimile con la KTM! 1:33.229, rifila 0.603 a Miller! In pista anche Morbidelli.

15.02 Miglior tempo di Jack Miller! Scende sotto il muro di 1’34”, stampa 1:33.832 e precede Rins di 0.488.

15.01 Perentorio squillo di Joan Mir, si porta in terza posizione a 0.154 da Rins. Dovizioso e Quartararo tornano in pista, Morbidelli ancora fermo.

15.00 Quartararo Dovizioso, Morbidelli sono ancora fermi ai box. Mir è uscito da pochi istanti.

14.59 Inatteso Alex Rins! Miglior tempo per il pilota della Suzuki in 1:34.230, precede Oliveira di 0.103 e Nakaagami di 0.214. Bagnaia quarto a 0.243, Petrucci quinto a 0.257, Miller sesto a 0.293.

14.58 CLASSIFICA PROVVISORIA DEI TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:34.534 2 63 F. BAGNAIA +0.029 3 9 D. PETRUCCI +0.043 4 43 J. MILLER +0.079 5 73 A. MARQUEZ +0.128 6 31 G. GERLOFF +0.579 7 20 F. QUARTARARO +0.677 8 5 J. ZARCO +0.693 9 4 A. DOVIZIOSO +0.760 10 88 M. OLIVEIRA +0.796

14.57 Danilo Petrucci risale in terza posizione a 43 millesimi da Nakagami.

14.57 Quartararo settimo a 0.677, Dovizioso nono a 0.760, Mir 16mo a 1.301, Morbidelli 18mo a 1.423. Sono tutti fermi ai box.

14.56 Incredibile Gerloff! Quinto a 0.579 da Nakagami! Che rivelazione!

14.55 Miglior tempo di Takaaki Nakagami! 1:34.534, ha la meglio di Bagnaia per 29 millesimi e di Miller per 79 millesimi.

14.54 Sontuosa risposta di Quartararo! Quinto a 0.648 da Bagnaia, si piazza davanti a Dovizioso.

14.53 Gerloff, alla sua prima volta in assoluto in MotoGP, si inserisce in ottava posizione a 0.858, guida la Yamaha di Valentino Rossi.

14.53 Alex Marquez risale in quarta piazza a 0.442 da Bagnaia. Ma attenzione a Gerloff, doppio casco rosso!

14.52 Nakagami e Zarco si inseriscono in terza e quarta posizione appena davanti ad Alex Marquez e Dovizioso.

14.50 DOVIZISOOOOOOOOOOOO! Squillo di Andrea! Terzo a 0.731 da Bagnaia!

14.49 Vinales settimo a 1.236, Mir ottavo a 1.272, Morbidelli 12mo a 1.344, Quartararo 16mo a 1.714, Dovizioso 18mo a 1.854.

14.49 FRANCESCO BAGNAIA! Si inserisce in seconda posizione a 0.566 da Miller!

14.48 Va annotato che Maverick Vinales partirà dalla pit-lane.

14.47 Jack Miller firma il miglior tempo in 1:35.258, rifila 0.496 a Oliveira e 0.634 a Petrucci. Attenzione al settimo posto di Vinales a 0.904 dal leader.

14.46 Fabio Quartararo risponde dopo un quarto d’ora d’apnea: ottavo posto, è davanti a tutti gli altri big.

14.44 ANDREA DOVIZIOSO! Squillo di lusso! Sesto a 0.713 da Oliveira. Morbidelli decio a 1.471, a tre decimi da Joan Mir.

14.43 Fabio Quartararo è in grande difficoltà in queste condizioni e paga 4.8 secondi da Oliveira!

14.42 Concreto balzo in avanti di Joan Mir, ora settimo a 1.195, precede Morbidelli di quattro decimi e Dovizioso di mezzo secondo.

14.42 Reazione di Andrea Dovizioso! Decimo a 1.521, precede Mir di quattro decimi. Quartararo a oltre 4 secondi.

14.41 Miguel Oliveira davanti a tutti! 1:36.431, precede Petrucci di 0.265. Morbidelli migliora ancora, è settimo a 0.840 ed è il migliore dei big.

14.40 Jack Miller è un drago in queste condizioni e firma il miglior tempo in 1:37.029, precedendo Pol Espargarò di 0.225.

14.39 Pol Espargarò vola davanti a tutti! Super 1:37.254, rifila 0.586 a Crutchlow e 0.895 a Petrucci. Mir quinto a 1.086, Morbidelli si è avvicinato ed è sesto a 1.137. Dovizioso a 2.556, Quartararo a 3.521.

14.37 Joan Mir vola in testa alla classifica dei tempi in 1:39.067, con 0.229 su Bagnaia e 0.620 su Petrucci. Morbdeilli ottavo a 1.028, Dovizioso sta faticando e baga oltre tre secondi di ritardo.

14.35 La prima girandola di giri cronometrati premia Danilo Petrucci, in testa con 1:40.894, 106 millesimi meglio di Bagnaia. Mir quarto a 0.687, Quartararo settimo a 0.905, Morbidelli nono a 1.676, Dovizioso 14mo a 3.671.

14.34 I piloti hanno optato per la soft all’anteriore e media al posteriore.

14.33 Intanto la traiettoria di riferimento si è asciugata e i piloti possono provare a spingere. Devono fare il tempo, anche perché è annunciata pioggia per la FP3.

14.32 Ora subito tutti in pista.

14.31 Nel frattempo Sky riporta che Marc Marquez non correrà nelle prossime gare e che è possibile una terza operazione.

14.30 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 2 del GP d’Europa 2020.

14.28 Si dovrà andare anche a caccia del tempo giusto per avvicinarsi all’accesso al Q2 delle qualifiche.

14.26 Non è facile comprendere al meglio la pista in questa condizione, ma è importante farlo perché non è detto che la situazione migliore in vista di qualifiche e gara.

14.24 Ricordiamo che oggi pomeriggio sarà assente Valentino Rossi, ma il Dottore potrebbe tornare in pista domani: è risultato negativo al tampone ed è a Valencia.

14.22 Franco Morbidelli è reduce dalla vittoria di Aragon e vuole confermarsi ai vertice, il centauro italiano crede fermamente nel Mondiale.

14.20 Al momento Joan Mir sembra il più solido di tutti, ma in un Mondiale così equilibrato può succedere di tutto. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo che avremo domenica. Quartararo e Vinales come risponderanno?

14.18 Andrea Dovizioso ha chiuso in nona posizione questa mattina con la Ducati. Il forlivese deve assolutamente disputare un weekend di spessore se vuole rimanere in corsa per il titolo iridato.

14.16 Ricordiamo la classifica del Mondiale MotoGP. Joan Mir al comando con 137 punti, ha 14 lunghezze di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 sullo spagnolo Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso, 32 su Alex Rins.

14.15 Quindici minuti all’inizio della FP2.

14.14 Si sta per chiudere la sessione della Moto3, le gomme slick stanno entrando in temperatura. La MotoGP potrebbe riuscire a sfruttarle in maniera discreta.

14.12 Joan Mir e Fabio Quartararo sono i primi due in classifica generale, ma stanattina hanno faticato: lo spagnolo 17mo su Suzuki, il francese 21mo su Yamaha.

14.10 Franco Morbidelli ha dato eccellenti risposte stamattina, chiudendo in seconda posizione con la Yamaha. Il romano è in piena lotta per il Mondiale!

14.08 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in mattinata sfruttando tutte le sue doti sul bagnato in sella alla Ducati.

14.06 Nel corso del pomeriggio i tempi dovrebbero migliorare, le condizioni della pista sono migliori rispetto a questa mattina e i tempi si abbasseranno quasi sicuramente.

14.04 Brutto tempo a Valencia, ci sono dei grandi nuvoloni e l’asfalto è parziamente bagnato, anche se si sta asciugando. Sono in pista le Moto3.

14.02 La sessione incomincerà alle ore 14.30 e durerà 45 minuti di tempo. I piloti potranno effettuare la messa a punto e trovare il feeling col tracciato.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia.

7.12 Buongiorno amici di OA Sport. Valentino Rossi è arrivato nella notte a Valencia. Deve sottoporsi al tampone decisivo: se risulterà negativo, potrà gareggiare in questo fine settimana. Sarà una corsa contro il tempo per il Dottore, che vorrebbe scendere in pista già nella prima sessione di prove libere!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulle moto per arrivare alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale nelle migliori condizioni.

Nella classe regina ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Mir, da questo punto di vista, potrebbe essere il favorito ma tutto dipenderà dall’adattabilità dei concorrenti alle gomme Michelin, vero ago della bilancia in questa fase. Situazione difficile in Ducati perchè, se è vero che Dovizioso matematicamente è ancora in corsa, le prestazioni della GP20 non sono certo confortanti. L’adattamento alle Michelin continua a essere un grande problema e nello stesso tempo lo stile di guida del forlivese mal si concilia con le mescole francesi. Un round nel quale, si spera, potremmo rivedere Valentino Rossi, impossibilitato a prendere parte ai due appuntamenti di Aragon (Spagna) per la positività al Covid-19. Il campione di Tavullia è risultato negativo all’ultimo tampone e se questo esito dovesse confermarsi anche nel test effettuato in terra iberica, allora potrà essere in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.55. Buon divertimento!

