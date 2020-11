DIRETTA MotoGP, GP Valencia 2020 LIVE: Morbidelli, che pole! 12° Mir, 16° Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La griglia di partenza: meravigliosa pole di Franco Morbidelli

La cronaca delle qualifiche del GP di Valencia 2020 di MotoGP

Franco Morbidelli: “Sono molto contento di questa pole, ho un ottimo feeling con la Yamaha”

Moto2: Stefano Manzi centra una pole storica, Bezzecchi 3°, Marini 10°, Bastianini 12°, un acciaccato Lowes è 18°

15.35 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

15.34 Si tratta della seconda pole position in MotoGP per Morbidelli, che domani ha una grande occasione per vincere alla luce della pessima posizione di partenza delle due Suzuki.

15.33 Questa la griglia di partenza di domani:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’30.191

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.287 0.096 / 0.096

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.413 0.222 / 0.126

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’30.520 0.329 / 0.107

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.553 0.362 / 0.033

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’30.645 0.454 / 0.092

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1’30.657 0.466 / 0.012

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.671 0.480 / 0.014

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.737 0.546 / 0.066

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 325.8 1’30.781 0.590 / 0.044

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’30.864 0.673 / 0.083

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’30.988 0.797 / 0.124

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.159 0.349 / 0.200

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.594 0.784 / 0.435

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.601 0.791 / 0.007

16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.604 0.794 / 0.003

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1’31.606 0.796 / 0.002

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.831 1.021 / 0.225

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 327.4 1’32.063 1.253 / 0.232

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’32.205 1.395 / 0.142

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’32.237 1.427 / 0.032

15.32 Di seguito la classifica finale di questo Q2:

1 21 F. MORBIDELLI 1:30.191 2 43 J. MILLER +0.096 3 30 T. NAKAGAMI +0.222 4 5 J. ZARCO +0.329 5 44 P. ESPARGARO +0.362 6 12 M. VIÑALES +0.454 7 41 A. ESPARGARO +0.466 8 63 F. BAGNAIA +0.480 9 33 B. BINDER +0.546 10 88 M. OLIVEIRA +0.590

15.31 POLE POSITION MORBIDELLI!!! Nakagami si migliora e va in terza piazza, ma non riesce a battere il tempo dell’azzurro.

15.30 Che fatica Mir! Lo spagnolo partirà domani 12° in griglia, ma Quartararo non ne approfitta ed è solo 11°.

15.29 Pole provvisoria per Morbidelli!!! 1’30″191 e 96 millesimi rifilati a Miller, quando manca un solo giro lanciato.

15.28 MILLER!! Che giro!! L’australiano va al comando in 1’30″287 con la Ducati Pramac, ma Morbidelli fa segnare degli intertempi straordinari!

15.27 TRIS KTM!! Pol Espargarò si mette in mezzo a Binder e Oliveira in seconda piazza! Attenzione però a questi ultimi time-attack…

15.26 Quartararo continua a girare senza fermarsi ai box con lo stesso treno di gomme. Il francese potrebbe aver finito le gomme nuove dopo aver affrontato il Q1.

15.24 KTM IMPRESSIONANTE!! Binder vola in pole position provvisoria! 1’30″763 per il sudafricano, che precede Oliveira e Quartararo a cinque minuti dalla bandiera a scacchi del Q2.

15.22 OLIVEIRA!! Straordinario miglior tempo provvisorio del portoghese con la KTM! 2° Quartararo a 25 millesimi, 3° Nakagami a 51.

15.21 SUPER QUARTARARO!! Il francese si migliora ulteriormente in 1’30″9 e precede di 141 millesimi il compagno di squadra Morbidelli. 9° Joan Mir.

15.19 Vinales stampa il miglior tempo provvisorio in 1’31″9 davanti a Morbidelli, Miller e Aleix Espargarò. Quartararo però risponde prontamente e balza in testa!

15.17 Morbidelli guida il gruppone, siamo in attesa dei primi riferimenti cronometrici al primo giro lanciato.

15.16 Per ora scendono tutti in pista con gomme slick, ma le condizioni sono davvero molto incerte e variabili.

15.15 Si comincia!! Chi sarà il tredicesimo pole-man dell’anno in MotoGP? Miller, Pol Espargarò, Morbidelli e Nakagami possibili favoriti.

15.13 Momento cruciale del weekend e della stagione per Joan Mir, chiamato ad una buona prestazione in qualifica per blindare più o meno definitivamente il Mondiale.

15.11 Tra poco il via al Q2: si giocheranno le prime 12 posizioni in griglia Morbidelli, Miller, Pol e Aleix Espargarò, Zarco, Vinales, Nakagami, Mir, Bagnaia, Oliveira, Quartararo e Binder.

15.09 Gara decisamente in salita a questo punto per Alex Rins, 14° e ormai praticamente fuori dalla lotta per il titolo. 16° Valentino Rossi, 17° Dovizioso.

15.06 Questo è il quadro definitivo del Q1:

1 33 B. BINDER 1:30.810 2 20 F. QUARTARARO +0.149 3 35 C. CRUTCHLOW +0.349 4 42 A. RINS +0.784 5 9 D. PETRUCCI +0.791 6 46 V. ROSSI +0.794 7 4 A. DOVIZIOSO +0.796 8 6 S. BRADL +1.021 9 53 T. RABAT +1.253 10 73 A. MARQUEZ +1.395

15.05 Ricomincia a piovere con maggiore insistenza, diventa impossibile migliorare e cambiare la classifica. Binder e Quartararo sono gli ultimi qualificati per il Q2: restano fuori Rins, Rossi e Dovizioso.

15.04 Un minuto al termine della sessione, ultimo tentativo per tutti!!

15.03 Niente da fare per Rossi, che si migliora leggermente ma resta lontano sei decimi dalla seconda piazza di Quartararo.

15.02 Valentino Rossi prova subito a spingere fin dal primo giro lanciato del run con il proprio miglior crono nel T1. Si migliora anche Rins nel primo settore.

15.01 Piloti che tornano in pista per gli ultimi time-attack! Tutti a caccia delle prime due posizioni per accedere in Q2!

15.00 Di seguito la classifica aggiornata del Q1 a cinque minuti dalla bandiera a scacchi:

1 33 B. BINDER 1:30.810 2 20 F. QUARTARARO +0.149 3 35 C. CRUTCHLOW +0.505 4 42 A. RINS +0.748 5 9 D. PETRUCCI +0.791 6 46 V. ROSSI +0.798 7 4 A. DOVIZIOSO +0.812 8 53 T. RABAT +1.321 9 73 A. MARQUEZ +1.395 10 32 L. SAVADORI +1.427

14.58 Caduta spettacolare di Alex Marquez! Lo spagnolo viene sbalzato dalla sua Honda e ricade violentemente dopo un brutto volo. Nessuna seria conseguenza però per il fratello di Marc, che adesso cammino da solo verso i box.

14.56 Binder e Quartararo si migliorano e conservano le prime due posizioni. Primo giro lanciato abbastanza lento di Valentino Rossi.

14.55 Binder è il più veloce nel primo giro lanciato in 1’31″5 davanti a Quartararo, Crutchlow e Dovizioso. Si migliorano tutti però nel secondo passaggio.

14.53 Valentino Rossi ha deciso di aspettare ai box più degli altri e si deve ancora lanciare. Arrivano adesso invece i primi riscontri cronometrici di rilievo.

14.51 I commissari a bordo pista segnalano la pioggia. Condizioni davvero complicatissime per andare a caccia della prestazione.

14.50 SEMAFORO VERDE!! 15 minuti a disposizione per conquistare uno degli ultimi due pass a disposizione per il Q2.

14.49 Quartararo e Rins sono costretti a superare il taglio per continuare a sperare nel titolo iridato. Joan Mir, leader del campionato, è già qualificato per il Q2.

14.47 Di seguito l’elenco dei piloti impegnati in Q1: Quartararo, Petrucci, Dovizioso, Crutchlow, Rins, Binder, Bradl, Rossi, A.Marquez, Rabat e Savadori.

14.46 Tra cinque minuti il via al Q1. Comincia a cadere qualche goccia di pioggia a Valencia…

14.43 Di seguito la top10 della FP4:

1 42 A. RINS 1:30.895 2 30 T. NAKAGAMI +0.100 3 5 J. ZARCO +0.125 4 21 F. MORBIDELLI +0.217 5 36 J. MIR +0.240 6 43 J. MILLER +0.285 7 88 M. OLIVEIRA +0.335 8 33 B. BINDER +0.499 9 4 A. DOVIZIOSO +0.517 10 44 P. ESPARGARO +0.517

14.41 Da registrare proprio all’ultimo tentativo il notevole 1’30″9 di Nakagami con una gomma hard nuova all’anteriore. Seconda piazza finale in questa FP4 per il nipponico della Honda.

14.40 BANDIERA A SCACCHI! Super Morbidelli in 1’31″1!! Bel segnale per Rossi con un ultimo giro in 1’31″6.

14.39 Non crolla Zarco anche col passare dei giri, infatti il francese si difende egregiamente in 1’31″5 con la Ducati.

14.38 Fantastico Morbidelli! Ultimo passaggio in 1’21″3 dopo 20 giri su questo treno di pneumatici medi. Si alzano i tempi di Rossi nel frattempo.

14.37 Non male Dovizioso in questo run, con un passo abbastanza costante sull’1:31 medio-alto. Le Suzuki e Morbidelli sembrano però irraggiungibili.

14.35 Rossi continua a girare sul piede dell’1:31 alto, proprio come Zarco. Miglior tempo di Rins in 1’30″895!

14.33 Attacco Suzuki sul passo! Rins, grazie ad una gomma media nuova al posteriore, scavalca Mir e si porta in seconda piazza a pochi centesimi da Zarco.

14.32 Interessante seguire adesso i prossimi giri di Zarco con gomme un po’ più consumate rispetto ad inizio turno. Mir nel frattempo taglia il traguardo in 1’31″1 raggiungendo il ritmo di Morbidelli.

14.30 Duello Mir-Morbidelli in questa fase di FP4. L’azzurro al momento è più rapido dello spagnolo per un decimo, dimostrandosi probabilmente il più solido del lotto sul passo in queste condizioni.

14.28 Joan Mir comincia ad ingranare col passare dei giri e ferma il cronometro in 1’31″3 portandosi in sesta piazza. Rossi torna in pista sempre con doppia gomma media.

14.27 Miller piazza la zampata e va in seconda posizione con 1’31″1 a 160 millesimi dalla testa con una doppia gomma media nuova.

14.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.020 2 88 M. OLIVEIRA +0.210 3 21 F. MORBIDELLI +0.268 4 30 T. NAKAGAMI +0.335 5 44 P. ESPARGARO +0.392 6 4 A. DOVIZIOSO +0.393 7 43 J. MILLER +0.404 8 42 A. RINS +0.457 9 46 V. ROSSI +0.524 10 63 F. BAGNAIA +0.543

14.24 Nakagami batte un colpo con la Honda in 1’31″3 e balza in quarta posizione a tre decimi dal miglior tempo di Zarco. Box per Dovizioso e Rossi.

14.22 Secondo passaggio consecutivo in 1’31″2 per Oliveira, davvero molto solido con doppia gomma media in questa fase. Da capire chiaramente lo stato di usura degli pneumatici montati dalle varie moto in questo primo run.

14.21 Oliveira sale in seconda posizione con la KTM Tech 3 grazie ad un notevole 1’31″2. Diversi piloti rientrano ai box e completano così il primo run del turno.

14.19 Pol Espargarò e Dovizioso salgono di colpi in 1’31″4 e fanno scivolare Rossi in quinta posizione. Attardato Mir, 17°.

14.18 Zarco sta volando in questi primi giri e si conferma al comando in 1’31″0, mentre Morbidelli si migliora e resta in seconda piazza con 1’31″2.

14.17 Valentino Rossi sta sfruttando il traino di Morbidelli in pista per tenere davvero un ottimo ritmo. 1’31″5 l’ultimo passaggio del Dottore, mentre Morbidelli gira in 1’31″4.

14.16 Molto bene Morbidelli e Rossi in 1’31″7 e 1’31″8, ma Zarco va davanti a tutti con un notevole 1’31″5.

14.14 Rins sfrutta bene la soft al posteriore ed è il più veloce al primo giro in 1’32″4 davanti a Miller, Morbidelli, Rossi e Nakagami.

14.13 In corso il primo giro lanciato della sessione. Rossi in pista con doppia gomma media, Rins e Alex Marquez provano la soft al posteriore.

14.12 Tutti in pista per il primo giro lanciato del turno. Joan Mir è uno degli ultimi a scendere in pista.

14.10 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la quarta sessione di prove libere del GP di Valencia, grande attesa per valutare il ritmo dei piloti in vista della gara di domani.

14.07 Tra pochi minuti il via alla FP4: ultimi 30 minuti di prove libere in vista delle qualifiche per il GP di Valencia 2020.

14.04 Molto importante questa FP4 per capire i possibili valori in campo sul ritmo in ottica gara. Ieri le Suzuki e la Honda di Nakagami hanno destato un’ottima impressione al pari della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Urge invece un cambio di passo da parte delle altre Yamaha, oltre alle Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci.

14.00 Nel frattempo si è conclusa la qualifica della Moto3 con la pole position di Darryn Binder, che ha firmato anche il nuovo record della pista per la classe leggera. Pista dunque completamente asciutta in questa fase, anche se il cielo è ancora abbastanza minaccioso in quel di Valencia.

13.57 Diversi nomi a sorpresa costretti a passare dal Q1. Per Quartararo si tratta infatti della prima volta assoluta in stagione nella prima fase di qualifica. Il francese dovrà vedersela con le Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci, con la Suzuki di Rins, con la KTM di Binder, con l’altra Yamaha di Valentino Rossi e con le Honda di Crutchlow e Alex Marquez.

13.53 Questa invece è la classifica combinata delle prove libere, con i primi 10 di questa graduatoria già qualificati per il Q2:

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.944 7 1’31.125 5 1’30.168 9

2 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.541 5 0.454 0.454 1’30.622 19 1’31.128 12

3 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.052 6 0.468 0.014 1’30.821 20 1’30.636 15

4 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.297 5 0.490 0.022 1’30.899 18 1’30.658 9

5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.968 21 0.529 0.039 1’31.062 22 1’30.697 13

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.829 11 0.545 0.016 1’30.713 12 1’30.785 10

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.436 6 0.566 0.021 1’31.080 3 1’30.734 13

8 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.828 13 0.574 0.008 1’30.742 19 1’31.280 10

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.486 18 0.681 0.107 1’31.330 20 1’30.849 10

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.170 17 0.697 0.016 1’30.989 17 1’30.865 12

11 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.617 6 0.699 0.002 1’31.326 19 1’30.867 17

12 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.805 7 0.758 0.059 1’31.230 6 1’30.926 14

13 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.410 12 0.758 1’30.926 20 1’31.235 7

14 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.572 18 0.762 0.004 1’30.930 21 1’31.077 12

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.528 11 0.779 0.017 1’30.947 19 1’30.956 14

16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 20 0.883 0.104 1’31.261 18 1’31.051 13

17 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.514 21 0.938 0.055 1’31.106 21 1’31.942 10

18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.545 12 1.203 0.265 1’31.371 19 1’31.372 12

19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.598 13 1.203 1’31.371 4 1’31.540 14

20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.198 24 1.546 0.343 1’32.058 5 1’31.714 10

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.772 20 2.225 0.679

13.49 Di seguito la classifica completa delle FP3:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.168

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’30.636 0.468 / 0.468

3 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 325.8 1’30.658 0.490 / 0.022

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’30.697 0.529 / 0.039

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1’30.734 0.566 / 0.037

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.785 0.617 / 0.051

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.3 1’30.849 0.681 / 0.064

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 1’30.865 0.697 / 0.016

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.3 1’30.867 0.699 / 0.002

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 321.3 1’30.926 0.758 / 0.059

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’30.956 0.788 / 0.030

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’31.051 0.883 / 0.095

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.077 0.909 / 0.026

14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 327.4 1’31.128 0.960 / 0.051

15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.1 1’31.235 1.067 / 0.107

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.4 1’31.280 1.112 / 0.045

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’31.372 1.204 / 0.092

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.540 1.372 / 0.168

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’31.714 1.546 / 0.174

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.942 1.774 / 0.228

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’32.532 2.364 / 0.590

13.45 Attenzione alle condizioni meteo valenciane: in questo momento si stanno svolgendo le qualifiche della Moto3 su asfalto leggermente umido in seguito all’arrivo di una pioggia leggera ma estremamente fastidiosa per i piloti.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della quarta sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Risultati e classifica FP3 MotoGP, GP Valencia 2020: tutti i tempi e i distacchi

La cronaca della FP3: un giro pazzesco di Franco Morbidelli

Andrea Iannone: “Fatico a digerire la squalifica. Tornerò a correre? Voglio restare in questo mondo”

11.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata di Valencia della MotoGP. Dalle ore 14.10 di nuovo in pista per FP4 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

11.44 Passano alla Q2: Morbidelli, Pol Espargarò, Zarco, Vinales, Mir, Nakagami, Oliveira, Aleix Espargarò, Bagnaia e Miller

11.43 CLASSIFICA FINALE FP3

1 21 F. MORBIDELLI 1:30.168 2 44 P. ESPARGARO +0.468 3 5 J. ZARCO +0.490 4 12 M. VIÑALES +0.529 5 36 J. MIR +0.566 6 30 T. NAKAGAMI +0.617 7 88 M. OLIVEIRA +0.681 8 41 A. ESPARGARO +0.697 9 20 F. QUARTARARO +0.699 10 9 D. PETRUCCI +0.758

11.42 Rossi non va oltre la 17ma posizione a 1.204, dietro a Bagnaia e Dovizioso

11.41 1:30.168 vola Morbidellli!!! Zarco terzo a 490 millesimi, quarto Mir a 566! Rossi si lancia ma è indietro di sei decimi al T2.

11.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP3, andiamo a vedere gli ultimi crono, tutti su parziali record!!!

11.39 La pista sembra non poter concedere miglioramenti particolari per entrare nella top10, Pol Espargarò record nel T1, mentre suo fratello Aleix sale in quarta posizione a 130 millesimi dietro a un sorprendente Oliveira a 98

11.38 Rossi alza il ritmo mentre tutti provano l’ultimo rush finale, Vinales invece entra ai box

11.37 Rossi si mette in ottava posizione a 756 millesimi, mentre Vinales va ancora sotto i suoi migliori parziali, bene anche Pol Espargarò e Mir.

11.36 Rossi migliora ancora e arriva a 543 millesimi nel T2, Vinales continua a spingere e si porta a 61 millesimi da Morbidelli con un record notevole nel T4!

11.35 Vinales sale in seconda posizione a 244 millesimi dalla vetta, Rossi passa in 14ma posizione a 1.351.

11.34 Vinales spinge e fa segnare i suoi migliori T1 e T2, Rossi a sua volta lo imita, ma accusa già 9 decimi al secondo settore.

11.34 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 21 F. MORBIDELLI 1:30.751 2 36 J. MIR +0.382 3 44 P. ESPARGARO +0.442 4 41 A. ESPARGARO +0.482 5 20 F. QUARTARARO +0.605 6 5 J. ZARCO +0.763 7 12 M. VIÑALES +0.864 8 33 B. BINDER +0.894 9 9 D. PETRUCCI +0.968 10 43 J. MILLER +1.073

11.33 Pol Espargarò vola in terza posizione a 442 millesimi da Morbidelli, Rossi rimane 16mo a 2.370.

11.32 Per il momento comanda Franco Morbidelli con il tempo di 1:30.751 che gli garantisce la top10

11.31 Petrucci sale in ottava piazza a 972 millesimi da Morbidelli, Rins, Binder e Miller tornano ai box.

11.30 Mir si porta in seconda posizione a 382 millesimi da Morbidelli, Zarco è quarto a 763 ma ora lo scalza Quartararo a 605. Rossi sempre 15mo a 2.370.

11.29 Morbidelli vola!! 1:30.751 per il romano!!! 482 millesimi su Aleix Espargarò, terzo Mir a 682, quarto Vinales a 864

11.28 Aleix Espargarò si mette in seconda posizione a 278 millesimi, mentre Morbidelli di nuovo da record nel T1 per 124 millesimi. Rossi 14mo a 1.951

11.27 Vinales scende a 1:31.619 ma Morbidelli lo sbriciola in 1:31.170!! Terzo Miller a 654 millesimi

11.26 Vinales riparte e arriva al T2 con 129 millesimi di vantaggio, ma Morbidelli risponde con 267!

11.25 Vinales fa segnare il record nel T2 e T3 e vola in vetta in 1:31.780 con 117 millesimi su Pol Espargarò Rossi decimo a 1.341 con Morbidelli secondo a 76

11.24 Siamo ancora a circa un secondo dai tempi di ieri, la pista continua a migliorare, potremo vederne delle belle nel finale!

11.23 Pol Espargarò sale in vetta in 1:31.897 con 140 millesimi su Quartarato! Vinales terzo a 381

11.22 Pol Espargarò fa segnare un doppio record nei primi due settori, Vinales risponde nel T1 dopo aver fatto segnare il quarto tempo.

11.21 Pol Espargarò si ferma in seconda posizione a 341 millesimi, Marquez quarto a 929, Rossi ottavo a 2.056

11.20 Jack Miller sale in seconda posizione a 805 millesimi, mentre Petrucci e Pol Espargarò piazzano il record nel T1

11.19 Dopo una serie di record, Quartararo alza il ritmo e non migliora, Marquez migliora e si porta a 1.326, Rins quinto a 1.987.

11.18 Ora tutti in pista! Alex Marquez sale in terza posizione a 1.889, Petrucci secondo a 1.106, quarto Miller a 2.105, quinto Rins a 3.720, sesto Rossi a 3.877.

11.17 Petrucci si porta a 2.226 da Quartararo, Mir invece torna ai box. Il francese intanto piazza ancora record nei vari parziali e chiude in 1:32.032 con 260 millesimi di miglioramento

11.16 Fabio Quartararo scende ancora e arriva a 1:32.297 mentre Petrucci e Mir migliorano i loro parziali.

11.15 Quartararo scende all’1:32.541 con 3.507 di margine su Danilo Petrucci. Mir inizia con il terzo crono in 1:36.192 a 3.650. Inizia la giornata per Rossi e Rins

11.14 Petrucci si presenta al T1 con 669 millesimi di distacco, mentre Quartararo va con 490 di vantaggio al T2 e 825 al T3.

11.13 Fabio Quartararo fa segnare 1:33.568 e inizia a far segnare tempi davvero interessanti

11.12 Mentre si vede in pista anche Joan Mir, ancora a caccia della top10, Quartararo prosegue e si porta al T2 con 1.352 di vantaggio sul suo tempo.

11.11 Fabio Quartararo migliora ancora e fa segnare 1:35.964 portando a 9.650 il suo margine su Savadori. La pista migliora, entra in azione anche Danilo Petrucci con media e soft.

11.09 Fabio Quartararo arriva con 2.594 al T2, quindi 3.646 al T3 e chiude in 1:39.594 con 6.020 sul tempo di Savadori

11.08 Quartararo parte subito bene con 1.162 di vantaggio al T1, sembra che il tracciato si stia asciugango bene!

11.06 Entra in pista Fabio Quartararo con media e soft slick! Il francese prova a capire se la pista si possa affrontare senza gomme da bagnato.

11.04 Brad Binder sale in seconda posizione a 2.090 da Savadori che procede senza migliorare il suo crono precedente.

11.02 Lorenzo Savadori fa esperienza sul bagnato e migliora ancora in 1:45.614.

11.00 Installation lap per tutti, senza forzare. Pol Espargarò invece chiude il giro in 1.58.594 con Lorenzo Savadori che si porta in vetta in 1:48.339, Entra in azione anche Brad Binder

10.58 La pioggia ha mollato la presa e sembra addirittura intravedersi qualche spiraglio di sole. Forse nel finale del turno si potrà tentare un time attack?

10.57 Entra in azione anche Pol Espargarò, mentre suo fratello Aleix monta doppia gomma soft da bagnato.

10.56 Alex Rins e Aleix Espargarò sono i primi due piloti a scendere in pista, ovviamente con gomme da bagnato. Doppia media per il portacolori della Suzuki.

10.55 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI VALENCIA!!

10.54 Un minuto al via della sessione, si scaldano i motori a Valencia!

10.52 Valentino Rossi, infine, ha chiuso in diciottesima posizione, dopo un venerdì tutt’altro che semplice. Il distacco del “Dottore” è di 4 decimi dalla top10, e la pioggia era tutto ciò che non voleva questa mattina…

10.50 Ancora una giornata nera per Fabio Quartararo, 16mo e distante 704 millesimi da Jack Miller. Il francese sembra davvero aver mollato a livello mentale?

10.48 Non ha voluto forzare, invece, Joan Mir, dopo la caduta di ieri. Il maiorchino ha chiuso 12mo ed è pronto per entrare nel vivo di un weekend che, va ricordato, potrebbe consegnargli il titolo iridato. A questo punto il rischio concreto di scattare dalla Q1 appare elevato per il portacolori della Suzuki.

10.46 In casa Yamaha, invece, tanta difficoltà ieri. Solo Franco Morbidelli ha salvato la casa di Iwata, con un ottavo tempo fissato in mattinata. Le condizioni meteo attuali non faranno altro che acuire i problemi?

10.44 In casa Ducati ottimo venerdì anche per Francesco Bagnaia, che ha chiuso con il terzo tempo assoluto a 120 millesimi dal compagno di team. Dopo diverse uscite incolori, è tempo di riscossa per il piemontese?

10.42 Ancora una volta molto bene Takaaki Nakagami, migliore Honda del lotto. Il giapponese sta davvero chiudendo alla grande questo suo 2020

10.40 La giornata di ieri ha visto il miglior tempo di Jack Miller grazie a una Ducati finalmente competitiva. Sapranno confermarsi anche oggi anche in caso di bagnato?

10.37 LA CLASSIFICA DEI TEMPI COMBINATA FP1-FP2

1 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.541 5 1’30.622 19

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.829 11 1’30.713 12 0.091 0.091

3 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.828 13 1’30.742 19 0.120 0.029

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.052 6 1’30.821 20 0.199 0.079

5 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.297 5 1’30.899 18 0.277 0.078

6 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.410 12 1’30.926 20 0.304 0.027

7 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.572 18 1’30.930 21 0.308 0.004

8 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.944 7 1’31.125 5 0.322 0.014

9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.528 11 1’30.947 19 0.325 0.003

10 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.968 21 1’31.062 22 0.346 0.021

11 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.170 17 1’30.989 17 0.367 0.021

12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.436 6 1’31.080 3 0.458 0.091

13 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.514 21 1’31.106 21 0.484 0.026

14 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.805 7 1’31.230 6 0.608 0.124

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 20 1’31.261 18 0.639 0.031

16 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.617 6 1’31.326 19 0.704 0.065

17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.486 18 1’31.330 20 0.708 0.004

18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.545 12 1’31.371 19 0.749 0.041

19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.598 13 1’31.371 4 0.749

20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.198 24 1’32.058 5 1.436 0.687

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.772 20 1’32.393 18 1.771 0.33

10.34 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.5 1’30.622

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 321.3 1’30.713 0.091 / 0.091

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’30.742 0.120 / 0.029

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’30.821 0.199 / 0.079

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 325.8 1’30.899 0.277 / 0.078

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’30.926 0.304 / 0.027

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’30.930 0.308 / 0.004

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’30.947 0.325 / 0.017

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’30.989 0.367 / 0.042

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’31.062 0.440 / 0.073

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’31.080 0.458 / 0.018

12 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.106 0.484 / 0.026

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’31.125 0.503 / 0.019

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.230 0.608 / 0.105

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.261 0.639 / 0.031

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.326 0.704 / 0.065

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.3 1’31.330 0.708 / 0.004

18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1’31.371 0.749 / 0.041

19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.371 0.749

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.058 1.436 / 0.687

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.8 1’32.393 1.771 / 0.335

27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM

10.32 I TEMPI DELLA FP1 DI IERI

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.8 1’30.829

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.944 0.115 / 0.115

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.968 0.139 / 0.024

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.052 0.223 / 0.084

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’31.170 0.341 / 0.118

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 324.3 1’31.297 0.468 / 0.127

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’31.410 0.581 / 0.113

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.436 0.607 / 0.026

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.8 1’31.486 0.657 / 0.050

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 327.4 1’31.514 0.685 / 0.028

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’31.528 0.699 / 0.014

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.541 0.712 / 0.013

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.545 0.716 / 0.004

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.572 0.743 / 0.027

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.598 0.769 / 0.026

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.617 0.788 / 0.019

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.678 0.849 / 0.061

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 325.8 1’31.805 0.976 / 0.127

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.828 0.999 / 0.023

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.198 1.369 / 0.370

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’32.772 1.943 / 0.574

27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM

10.30 Le qualifiche, momento clou della giornata, prenderanno il via alle ore 13.15, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 13.40.

10.29 Situazione meteo non scintillante a Valencia, con cielo coperto e temperature fresche. In questo momento inizia anche a piovere, come si è visto nella scorsa settimana, bisogna sempre mantenere l’attenzione altissima

10.27 Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo i piloti vanno a caccia della top10 che permetterà di evitare la Q1 nel corso delle qualifiche

10.25 Buongiorno e benvenuti a Valencia! Tra 30 minuti esatti scatterà la terza sessione di prove libere della classe regina

FP3 e qualifiche MotoGP di oggi: a che ora iniziano e come vederle in tv

Come vedere su TV8 le qualifiche del GP di Valencia di MotoGP

La presentazione delle incerte qualifiche di oggi a Valencia

Risultati e classifica FP2. Nakagami davanti a tutti, ottimo 3° Bagnaia

La cronaca della FP2 del Gp di Valencia di MotoGP. Grande Ducati, Yamaha nelle retrovie

La classifica combinata delle prove libere: Franco Morbidelli resiste nella top10

Valentino Rossi: “Non riesco a portare velocità in curva, spero di essere più competitivo”

Andrea Dovizioso: “Giornata positiva, il mio feeling con la moto è migliorato”

Joan Mir: “Sono fiducioso nonostante la caduta, domani voglio entrare in Q2”

Francesco Bagnaia: “Ho di nuove le sensazioni positive”

Cal Crutchlow sarà collaudatore di Yamaha nel 2021

La cronaca della FP2 della Moto2: Bastianini e Marini sfidano Lowes per il Mondiale. Di Giannantonio in testa

La cronaca della FP2 della Moto3: Masià il più veloce

Video Valentino Rossi: “Sono vicino a Iannone”

Video Valentino Rossi: “Tampone ancora positivo, sembrava un incubo”

15.20 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport!

15.19 Resta fuori dalla top10 della combinata Joan Mir, che domattina dovrà quindi sperare in una sessione asciutta per provare ad evitare di passare dal Q1.

15.18 Di seguito la top10 della FP2:

1 43 J. MILLER 1:30.622 2 30 T. NAKAGAMI +0.091 3 63 F. BAGNAIA +0.120 4 44 P. ESPARGARO +0.199 5 5 J. ZARCO +0.277 6 4 A. DOVIZIOSO +0.304 7 35 C. CRUTCHLOW +0.308 8 42 A. RINS +0.325 9 41 A. ESPARGARO +0.367 10 12 M. VIÑALES +0.440

15.16 Niente da fare per Valentino Rossi, che non riesce a migliorare e chiude in 18ma piazza il venerdì di Valencia.

15.15 BANDIERA A SCACCHI!! Miller va al comando in 1’30″622, ma Bagnaia risponde con l’altra Ducati Pramac ed è 3° a 120 millesimi!

15.14 Finalmente Dovizioso!! Gran bel tempo in 1’30″9 per il forlivese della Ducati, adesso 5° a due decimi dalla vetta.

15.13 Ultimi due minuti del turno. Rins e Bradl si migliorano ed entrano nella top10 rispettivamente in quinta e decima piazza.

15.12 Vinales rientra ai box proprio al termine di un giro in cui stava migliorando la propria prestazione. Zarco nel frattempo lima un paio di decimi e si avvicina a 186 millesimi da Nakagami.

15.10 Valentino Rossi fa un passo in avanti ed è 13° nella combinata a 0.658 dal miglior tempo di Nakagami.

15.09 D’ora in avanti prenderemo in considerazione solo la classifica combinata delle libere. Ricordiamo che i primi 10 della combinata (al termine della FP3) staccheranno il pass per il Q2.

15.07 Ecco che i primi piloti cominciano a scendere in pista con gomme morbide nuove. Ultimi minuti di fuoco per i time-attack!!

15.05 Joan Mir cade come Marquez in curva 4! Adesso è una corsa contro il tempo per provare ad effettuare almeno un time-attack in questa FP2.

15.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:30.713 2 5 J. ZARCO +0.340 3 36 J. MIR +0.367 4 21 F. MORBIDELLI +0.412 5 44 P. ESPARGARO +0.417 6 63 F. BAGNAIA +0.451 7 42 A. RINS +0.503 8 9 D. PETRUCCI +0.517 9 43 J. MILLER +0.523 10 35 C. CRUTCHLOW +0.604

15.01 Alex Marquez cade per la seconda volta in questa FP2. Classica scivolata in curva 4 per lo spagnolo della Honda.

15.00 Si alzano sull’1:32 i tempi di Dovizioso e Valentino Rossi con gomme usate sul passo. I migliori sembrano decisamente più competitivi…

14.59 Un quarto d’ora al termine della seconda sessione di prove libere. Tra poco andrà in scena la simulazione di qualifica.

14.57 Nakagami! Miglior tempo assoluto di giornata per il giapponese al suo secondo tentativo di time-attack, in 1’30″713.

14.55 Ultimo giro in 1’31” alto per Dovizioso e Valentino Rossi. Sale di colpi Rins con la Suzuki in 1’31″3.

14.54 Molto interessante il ritmo di Oliveira, stabilmente sull’1:31 medio con hard davanti e media dietro sulla KTM Tech 3.

14.53 Jack Miller si migliora con una doppia gomma media e passa in ottava piazza a 183 millesimi dalla testa. Rossi è sceso nuovamente in pista con la hard all’anteriore, vedremo se il Dottore riuscirà a trovare un buon feeling con questa soluzione.

14.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.053 2 36 J. MIR +0.027 3 21 F. MORBIDELLI +0.072 4 44 P. ESPARGARO +0.077 5 63 F. BAGNAIA +0.111 6 42 A. RINS +0.163 7 9 D. PETRUCCI +0.177 8 35 C. CRUTCHLOW +0.264 9 73 A. MARQUEZ +0.318 10 4 A. DOVIZIOSO +0.338

14.49 Equilibrio impressionante fino a questo momento in FP2. Stefan Bradl è 19° con meno di otto decimi di ritardo dal miglior tempo di Zarco…

14.47 Ultimo passaggio in 1’31″6 per Mir, mentre Valentino Rossi e Morbidelli sono fermi ai box.

14.45 Primo run abbastanza negativo per Valentino Rossi con la hard all’anteriore. Il Dottore è 17° a mezzo secondo dalla vetta.

14.43 Mir torna in pista con una hard all’anteriore. Molto bene Morbidelli finora sul passo, costantemente a ridosso del miglior tempo di Zarco.

14.42 Caduta senza conseguenze per Alex Marquez. Nel frattempo Dovizioso cresce ed entra in top10 con soli tre decimi di ritardo dalla vetta.

14.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.053 2 36 J. MIR +0.027 3 21 F. MORBIDELLI +0.072 4 44 P. ESPARGARO +0.077 5 42 A. RINS +0.163 6 35 C. CRUTCHLOW +0.264 7 73 A. MARQUEZ +0.318 8 4 A. DOVIZIOSO +0.338 9 88 M. OLIVEIRA +0.384 10 9 D. PETRUCCI +0.386

14.39 Johann Zarco si migliora e balza al comando della FP2 in 1’31″053 con 27 millesimi di vantaggio su Mir e 72 su Morbidelli.

14.37 Mir torna ai box dopo 4 giri, ma lo spagnolo della Suzuki ha firmato il miglior tempo provvisorio della sessione con doppia gomma media.

14.36 Tempi subito molto competitivi in avvio di FP2. Mir lancia un segnale importante e passa al comando in 1’31″0 davanti a Zarco, Morbidelli, Rossi e Petrucci. Molto lontano Dovizioso, al momento 19°.

14.35 Morbidelli parte forte ed è il più rapido al primo giro lanciato in 1’32″0 davanti a Binder, Mir, Rossi e Zarco.

14.33 Valentino Rossi prova la gomma dura all’anteriore e conferma la scelta della media al posteriore. Morbidelli monta invece gomma hard davanti e la soft dietro.

14.32 In corso il primo giro lanciato della FP2, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici significativi della sessione.

14.30 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per gli ultimi 45 minuti di prove libere odierne della MotoGP al Ricardo Tormo di Cheste.

14.29 Fari puntati in ottica iridata anche su Alex Rins e Fabio Quartararo, entrambi staccati di 37 punti da Mir in classifica generale e quindi costretti a vincere per continuare a sperare nel titolo.

14.27 Primo momento delicato del weekend per Joan Mir, chiamato ad una prestazione importante per non complicare il fine settimana che potrebbe incoronarlo Campione del Mondo MotoGP 2020. Lo spagnolo della Suzuki deve infatti limitare i danni tra oggi e domani sul giro secco, per poi far valere le sue qualità sul passo in gara.

14.22 La prima parte del turno sarà dedicata ai long-run per provare il passo gara in vista del GP, mentre nell’ultimo quarto d’ora ci sarà spazio per una vera e propria simulazione di qualifica con gomme nuove per entrare nella top10 della combinata.

14.18 Questa FP2 si preannuncia potenzialmente molto importante in ottica qualificazione diretta al Q2: domattina il meteo è incerto e non va esclusa la possibilità di una FP3 bagnata che non permetterebbe quindi un miglioramento dei tempi rispetto a oggi.

14.14 Ricordiamo inoltre la classifica del Mondiale MotoGP 2020, quando mancano due gare al termine del campionato:

1 Joan MIR Suzuki SPA 162

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 125

3 Alex RINS Suzuki SPA 125

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 121

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 117

6 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 117

14.10 Di seguito la classifica ufficiale definitiva in FP1:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.8 1’30.829

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.944 0.115 / 0.115

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.968 0.139 / 0.024

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.052 0.223 / 0.084

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’31.170 0.341 / 0.118

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 324.3 1’31.297 0.468 / 0.127

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’31.410 0.581 / 0.113

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.436 0.607 / 0.026

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.8 1’31.486 0.657 / 0.050

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 327.4 1’31.514 0.685 / 0.028

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’31.528 0.699 / 0.014

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.541 0.712 / 0.013

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.545 0.716 / 0.004

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.572 0.743 / 0.027

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.598 0.769 / 0.026

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.617 0.788 / 0.019

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.678 0.849 / 0.061

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 325.8 1’31.805 0.976 / 0.127

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.828 0.999 / 0.023

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.198 1.369 / 0.370

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’32.772 1.943 / 0.574

14.05 Grande attesa per vedere all’opera i centauri della top class nel secondo turno di prova odierno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Molto importante capire i valori in campo sia sul giro secco sia sul passo gara in vista delle prossime due giornate.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Valentino Rossi: “Sono vicino ad Andrea Iannone” – IL VIDEO DEL DOTTORE

Risultati e classifica FP1 del GP di Valencia 2020. Tutti i tempi

Presentazione weekend GP Valencia – Joan Mir campione a Valencia se… – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, valevole come tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia per il secondo weekend di seguito al circuito Ricardo Tormo di Cheste, alle porte di Valencia, per un weekend di gara che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo iridato nella classe regina del Motomondiale.

Joan Mir, a due gare dal termine del campionato, è infatti leader nella generale con un margine di 37 punti nei confronti della coppia di inseguitori formata dal compagno di squadra Alex Rins e dal francese della Yamaha Fabio Quartararo. Ancora più staccati ma ancora aritmeticamente in lizza per il titolo, ci sono anche lo spagnolo Maverick Vinales (a -41) e gli italiani Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli (entrambi a -45). Grande curiosità infine per vedere all’opera Valentino Rossi, che ha ricevuto il via libera definitivo per scendere in pista nella giornata di ieri grazie ad un doppio tampone negativo consecutivo (martedì era risultato positivo ad un primo test). Il Dottore si aspetta progressi dalla Yamaha dopo il pessimo ultimo GP d’Europa, in cui è stato costretto al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico sulla sua M1.

Il programma odierno si apre alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà nel pomeriggio alle ore 14.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al penultimo appuntamento stagionale di questo Mondiale MotoGP 2020: buon divertimento!

