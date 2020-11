DIRETTA MotoGP, GP Valencia 2020 LIVE: tris di Morbidelli, Mir campione con una gara d’anticipo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ordine d’arrivo della gara: Franco Morbidelli precede Miller per meno di un decimo!

La classifica generale del Mondiale MotoGP

La cronaca della gara: a Franco Morbidelli la vittoria di tappa, Joan Mir si prende il Mondiale

La classifica del Mondiale piloti MotoGP: Joan Mir Campione del Mondo

14.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.53 Per Valentino Rossi una gara anonima, conclusa in dodicesima posizione. Al momento sembra che solo Morbidelli sia in grado di guidare come si deve la Yamaha.

14.52 In classifica generale Joan Mir sale a 171 punti: è matematicamente irraggiungibile. Anche quest’anno, dunque, il Mondiale non si è assegnato all’ultima gara. Franco Morbidelli è secondo a -29, 3° Rins a -33, 4° Vinales a -44, 5° Quartararo a -46.

14.50 La Suzuki torna a vincere il Mondiale della classe regina 20 anni dopo Kenny Roberts jr.

14.50 Iniziano i meritati festeggiamenti per Joan Mir.

14.49 Questo l’arrivo in volata tra Morbidelli e Miller.

14.46 Franco Morbidelli, al terzo successo stagionale, ha preceduto Miller di appena 93 millesimi! E’ stato un finale in volata, al termine del duello più bello ed appassionante della stagione. 3° Pol Espargarò a 3″: secondo podio consecutivo per lo spagnolo della KTM. 4° Rins, poi Binder, Oliveira, Mir, Dovizioso, Aleix Espargarò e Vinales. 11° Bagnaia, 12° Valentino Rossi, 15° Petrucci, 18° Savadori.

14.43 Joan Mir (Suzuki), settimo al traguardo, si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera in MotoGP. Si tratta del secondo titolo nel Motomondiale dopo quello in Moto3 nel 2017.

14.42 Un ultimo giro allucinante! Jack Miller ha passato due volte Morbidelli, prendendosi dei rischi assurdi. Il romano non ha tremato ed ha subito restituito il sorpasso all’australiano. Un duello ruvido, un corpo a corpo stupendo!

HA VINTOOOOOO!!! GRANDISSIMO FRANCO MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

-1 Chiude la porta Morbidelli, Miller sta cercando un minimo spiraglio per fiondarsi!

-1 Miller sorpassa ancora Morbidelli, risponde il romano e torna davanti! Allucinante!

-1 PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! Miller attacca e supera in rettilineo Morbidelli, che risponde alla staccata successiva e torna davanti!

-2 FINALE DA BRIVIDI! Miller è a 2 decimi da Morbidelli, sono davvero incollati ora! L’australiano potrebbe tentare un attacco disperato. Il romano deve mantenere i nervi saldi.

-3 Dovizioso è ottavo, non ne ha per andare a riprendere Mir.

-3 Miller è un cagnaccio, torna a 4 decimi da Morbidelli. Per ora non riesce però ad essere così vicino da provare un attacco.

-4 Mir è settimo a 8 secondi da Morbidelli. Quanto basta per vincere il Mondiale, il secondo in carriera dopo quello del 2017 in Moto3.

-4 Morbidelli deve lottare per ottenere la terza vittoria stagionale. Miller paga qualcosa e torna a mezzo secondo di distacco.

-5 Miller ha ripreso Morbidelli. I due piloti sono insieme. L’australiano ha recuperato 3 decimi in un colpo solo. Ora sarà corpo a corpo.

-6 Sei decimi tra Morbidelli e Miller. E’ corsa a due per la vittoria. 3° Pol Espargarò a 3″3 dalla vetta. Seguono Rins, Binder, Oliveira, Mir, Dovizioso e Aleix Espargarò. 10° Vinales, 11° Bagnaia, 12° Valentino Rossi.

-7 E’ serrato il duello tra Morbidelli e Miller. Tra di loro gap di 7 decimi. L’italiano deve cercare di non far tornare in scia il centauro della Ducati Pramac.

-8 Le cadute stanno favorendo Mir, che è settimo: sin qui una gara assolutamente al risparmio per lo spagnolo, che sta per laurearsi campione del mondo.

-8 HARAKIRI DI NAKAGAMI! Attacco suicida su Pol Espargarò, frena troppo tardi e finisce a terra. Disastro per il giapponese, ha buttato via il podio.

-9 13° Valentino Rossi, che ha superato Cal Crutchlow, è 12°.

-9 VAI FRANCO! Risponde alla grande il romano e torna ad avere 8 decimi su Miller! Vuole vincere , sta dando tutto! Dovizioso a 6 decimi da Mir.

-10 Finalmente Dovizioso si sbarazza di Aleix Espargarò ed è nono. Ora c’è Mir davanti al forlivese.

-10 GIRO VELOCE DI MILLER! Si porta a mezzo secondo da Morbidelli. Il romano deve resistere!

-11 Momento di difficoltà per Morbidelli. Miller si riporta a 8 decimi! Ricordiamo che l’italiano ha una gomma hard all’anteriore e una media al posteriore. Doppia media, invece, per l’australiano.

-12 Non si arrende Miller e torna a 9 decimi da Morbidelli. Dovizioso non riesce a sbarazzarsi di Aleix Espargarò ed è decimo.

-13 Nakagami è il più veloce in pista. Ora è a 1″ da Pol Espargarò.

-13 Ora Valentino Rossi è in scia a Crutchlow, distante 14″2 da Morbidelli. Davanti a lui, però, sono ormai scappati Vinales e Bagnaia.

-14 Nakagami mette nel mirino il podio. E’ a 1″4 da Pol Espargarò.

-14 Franco Morbidelli sta andando a caccia del terzo successo stagionale. Mica male…Per il Mondiale è tardi, ma nel 2021 ci potrà riprovare, soprattutto se, come pare, Marc Marquez dovesse saltare le prime gare.

-15 STRAPPO DI MORBIDELLI! 1″264 su Miller, ora l’australiano sta faticando! Sempre 3° Pol Espargarò a 1″9 dal romano.

-16 FUGA VERA DI MORBIDELLI! Un secondo di vantaggio su Miller!

-16 Mir rompe gli indugi, attacca e supera Pol Espargarò. Ora è ottavo, sempre più vicino al Mondiale. E’ a +28 su Morbidelli in classifica generale.

-17 Botta e risposta tra Rins e Oliveira per il quinto posto. Lo spagnolo resta davanti.

-17 Torna ad allungare Morbidelli, 7 decimi su Miller. E’ un tira e molla tra l’italiano e l’australiano. Dovizioso ha ripreso Mir per il nono posto. Davanti a loro c’è l’imprevedibile Aleix Espargarò con l’Aprilia.

-18 Valentino Rossi in crisi con le gomme. Viene superato da Bagnaia e Crutchlow: ora è 14°. E’ Morbidelli che sta salvando la Yamaha.

-18 Miller recupera e si riporta a mezzo secondo da Morbidelli.

-19 CADUTO QUARTARARO! Il francese dà addio definitivamente al Mondiale. Ma non sarebbe cambiato nulla nemmeno arrivando al traguardo.

-19 Al momento Franco Morbidelli sarebbe secondo in classifica generale a 27 punti da Mir, che dunque festeggerebbe il titolo iridato con una gara d’anticipo.

-20 Morbidelli al comando con 0.770 su Miller e 1″3 su Pol Espargarò. Sta andando in fuga!

-20 Vinales sta facendo da tappo a Valentino Rossi, che tuttavia non trova il guizzo per superarlo.

-21 Dovizioso sta provando a riprendere Mir per il nono posto.

-21 Allunga ancora Morbidelli, ora ha 6 decimi su Miller. Se il romano fosse sempre così continuo in tutti i fine settimana…Per ora è ancora altalenante, ma il tempo è dalla sua.

-22 Caduto Zarco, era sesto. E Mir ringrazia: ora è nono. 10° Dovizioso, 11° Vinales, 12° Rossi, 15° Quartararo.

-23 Incredibile come Mir stia facendo la formichina. Lo spagnolo si sta accontentando della decima posizione, senza correre alcun rischio. Alle sue spalle c’è Dovizioso ad un secondo.

-23 Inizia a carburare anche Valentino Rossi, che ora gira mezzo secondo più lento rispetto a Morbidelli. Il Dottore è in scia a Vinales.

-23 Sta martellando Morbidelli, che ora ha mezzo secondo di vantaggio su Miller.

-24 Valentino Rossi passa Bagnaia ed è 13°. Ora davanti a lui c’è il compagno di squadra Vinales.

-24 Morbidelli non riesce a schiodarsi di dosso Miller e Pol Espargarò. Perde invece terreno Nakagami, che paga 1″4 dalla vetta.

-25 Mir non sta forzando. Al momento il decimo posto gli sarebbe utile per vincere il Mondiale!

-25 1’31″7 per Miller. Giro veloce per l’australiano, che non lascia scappare Morbidelli. Il centauro italiano è l’unico che sta facendo volare la Yamaha. Lontanissimi Vinales, Rossi e Quartararo.

-26 Prova subito ad allungare Morbidelli. Alle spalle del romano troviamo Miller, Pol Espargarò, Nakagami, Oliveira, Zarco e Rinz. 10° Mir, 11° Bagnaia, 12° Dovizioso, 13° Vinales, 14° Valentino Rossi, 18° Quartararo.

-27 giri alla fine. Miller parte bene, ma finisce lungo alla prima curva e Franco Morbidelli lo ripassa! Il romano è al comando! 11° Mir, 14° Valentino Rossi.

14.00 PARTITI!

13.59 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Ricordiamo che Joan Mir, con un podio, sarà sicuro di vincere il Mondiale con una gara d’anticipo.

13.58 Giro di ricognizione!

13.56 Ci siamo. Saranno 27 i giri da percorrere.

13:54 Le temperature sono molto simili a quelle viste la scorsa settimana, l’unica discriminante è quella del vento che spira con maggiore forza oggi.

13:51 Tanta fatica inaspettata in questo weekend poi per Alex Rins, il quale ha chiuso in 14ma posizione la qualifica ed addirittura in 16ma piazza il warm-up. Sicuramente non è facile per lui sapendo che il compagno di squadra (in origine seconda guida) si appresta a diventare Campione del Mondo.

13:48 C’è curiosità sulla gara che sarà in grado di fare “Pecco” Bagnaia: il ducatista ha subito problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita esponenziale che stava avendo quest’anno, ma ci sono tutti i margini per fare bene nelle ultime due apparizioni.

13:45 Mancano 15 minuti allo start, i piloti sono schierati in griglia con gli ingegneri al loro fianco.

13:41 Ricordiamo per chi non lo sapesse che Marc Marquez rischia di non arrivare al meglio nemmeno alla prossima stagione, non filtra ottimismo sul recupero del talento spagnolo.

13:38 Chi proprio non trova feeling è Fabio Quartararo: il francese dopo un avvio di stagione devastante è crollato, complice una Yamaha che non l’ha particolarmente aiutato.

13:35 Buona mattinata per Andrea Dovizioso: il ducatista dovrà però fare un miracolo per risalire la china e recuperare dalla 17ma piazza della partenza.

13:32 Il vantaggio dell’alfiere della Suzuki sui rivali in campionato è più che rassicurante ed è probabile che già oggi arriverà la conferma matematica del suo successo.

13:28 Il leader della classifica, Joan Mir, partirà 12° ma ha dimostrato nelle scorse giornata di avere un ottimo passo gara e recuperare per lui non dovrebbe essere un problema.

13:25 Dalla seconda fila scatteranno invece Zarco, Pol Espargaro e Vinales.

13:21 Ricordiamo che dalla pole position scatterà il nostro Franco Morbidelli, affiancato in prima fila da Miller e Nakagami.

13:18 Questi i risultati del warm up di stamattina:

1 21 F. MORBIDELLI 1:31.057 2 44 P. ESPARGARO +0.138 3 30 T. NAKAGAMI +0.263 4 43 J. MILLER +0.310 5 4 A. DOVIZIOSO +0.311 6 33 B. BINDER +0.348 7 41 A. ESPARGARO +0.351 8 36 J. MIR +0.356 9 20 F. QUARTARARO +0.383 10 88 M. OLIVEIRA +0.550

13:15 Un saluto a tutti gli amici appassionati di MotoGP, benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, penultimo appuntamento stagionale.

La cronaca del warm-up di MotoGP: ancora un super Franco Morbidelli

Risultati e classifica warm-up: tutti i tempi ed i distacchi

Tony Arbolino vince in Moto3 e riapre il Mondiale!

10.27 La diretta del warm-up finisce qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.00 per la partenza della gara.

10.25 Warm-up discreto da parte di Valentino Rossi, che si è confermato abbastanza costante ma troppo lento per poter sperare in una rimonta clamorosa in gara.

10.24 Di seguito la top10 del warm-up:

1 21 F. MORBIDELLI 1:31.057 2 44 P. ESPARGARO +0.138 3 30 T. NAKAGAMI +0.263 4 43 J. MILLER +0.310 5 4 A. DOVIZIOSO +0.311 6 33 B. BINDER +0.348 7 41 A. ESPARGARO +0.351 8 36 J. MIR +0.356 9 20 F. QUARTARARO +0.383 10 88 M. OLIVEIRA +0.550

10.22 Nakagami sale di colpi nel finale e piazza un notevole 1’31″3 proprio all’ultimo giro, inserendosi in terza piazza alle spalle di Morbidelli e Pol Espargarò.

10.20 BANDIERA A SCACCHI!! Morbidelli chiude il warm-up con il miglior tempo e si conferma il grande favorito per il successo di tappa odierno.

10.19 Miller monta la soft e balza in terza piazza con un ottimo giro in 1’31″3, mentre Valentino Rossi fatica e retrocede in 15ma piazza.

10.18 Cominciano ad alzarsi i tempi sul giro in questa fase. Bagnaia riesce a migliorarsi in 1’31″6 e fa il suo ingresso in top10 con la Ducati Pramac.

10.17 Molto costante Binder con la KTM in 1’31″4. Primo squillo di Vinales, che entra nella top10 in 1’31″7.

10.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 21 F. MORBIDELLI 1:31.057 2 44 P. ESPARGARO +0.138 3 4 A. DOVIZIOSO +0.313 4 30 T. NAKAGAMI +0.345 5 41 A. ESPARGARO +0.351 6 36 J. MIR +0.356 7 33 B. BINDER +0.380 8 20 F. QUARTARARO +0.383 9 88 M. OLIVEIRA +0.550 10 12 M. VIÑALES +0.707

10.14 Valentino Rossi si ferma ai box e completa il suo primo run con doppia gomma media. 11° posto provvisorio per il Dottore nel warm-up con 1’31″8.

10.12 Arriva anche la Suzuki nei piani alti della graduatoria con il 6° posto di Mir in 1’31″4. Cresce anche Nakagami in quarta piazza con la Honda.

10.10 Impressionante Morbidelli!! 1’31″0 e miglior tempo provvisorio del warm-up con doppia gomma media. Molto bene anche Binder con la KTM in 1’31″4.

10.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.195 2 21 F. MORBIDELLI +0.153 3 4 A. DOVIZIOSO +0.180 4 33 B. BINDER +0.242 5 20 F. QUARTARARO +0.245 6 36 J. MIR +0.277 7 41 A. ESPARGARO +0.322 8 88 M. OLIVEIRA +0.571 9 46 V. ROSSI +0.637 10 30 T. NAKAGAMI +0.646

10.07 Bella progressione di Morbidelli, che continua a migliorare e gira in 1’31″3 portandosi in seconda posizione. 3° Dovizioso, anche lui in 1’31″3.

10.06 Pol Espargarò sfrutta l’effetto della soft ad inizio run e va al comando in 1’31″1 davanti al fratello Aleix, a Quartararo e a Rossi. Buon avvio di warm-up per il Dottore.

10.05 Aleix Espargarò parte bene ed è il più rapido nel primo giro in 1’32″1 davanti a Quartararo, Vinales, Rossi, Morbidelli e Binder.

10.03 Tra i big provano la soft Miller, Pol Espargarò, Bagnaia e Oliveira. In corso il primo giro lanciato della sessione.

10.02 Vedremo se le temperature (più alte rispetto a ieri) potranno cambiare almeno in parte i valori in campo tra le varie moto. La scelta della doppia gomma media va per la maggiore, ma alcuni provano la carta della soft al posteriore.

10.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente anche il warm-up della MotoGP a Valencia. Ultima chance per provare qualcosa di diverso con le gomme e con il set-up prima del Gran Premio.

9.57 Tra pochi minuti si accenderà il semaforo verde in fondo alla pit-lane del Ricardo Tormo e cominceranno gli ultimi 20 minuti di prova a disposizione prima della gara.

9.54 Franco Morbidelli, pole-man, ha destato un’ottima impressione anche sul passo ieri durante la FP4 perciò parte oggi con i favori del pronostico per il successo anche alla luce della brutta qualifica delle Suzuki.

9.50 Warm-up molto importante per raccogliere gli ultimi dati sul passo e sul consumo degli pneumatici in vista della gara. Vedremo quali saranno le varie scelte per quanto riguarda le gomme, anche se ieri la maggior parte della griglia ha girato con una doppia gomma media.

9.46 Si profila finalmente una domenica soleggiata in quel di Valencia, perciò i piloti della classe regina potranno girare sull’asciutto per tutto il giorno.

9.42 Questa invece è la classifica generale del Mondiale MotoGP 2020 a due gare dal termine del campionato:

1 Joan MIR Suzuki SPA 162

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 125

3 Alex RINS Suzuki SPA 125

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 121

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 117

6 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 117

9.38 Di seguito la composizione della griglia di partenza odierna, stabilita in base ai risultati delle qualifiche:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’30.191 7 8 316.8

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.287 7 9 0.096 0.096 328.9

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’30.413 9 9 0.222 0.126 319.8

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI Q2 1’30.520 8 9 0.329 0.107 322.8

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.553 7 9 0.362 0.033 322.8

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’30.645 6 8 0.454 0.092 319.8

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’30.657 6 7 0.466 0.012 322.8

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.671 9 9 0.480 0.014 328.9

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.737 10 10 0.546 0.066 322.8

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’30.781 8 9 0.590 0.044 325.8

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’30.864 4 10 0.673 0.083 319.8

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’30.988 9 9 0.797 0.124 318.3

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.159 8 9 (*) 0.349 325.8

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.594 7 9 (*) 0.784 0.435 319.8

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’31.601 3 8 (*) 0.791 0.007 322.8

16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’31.604 6 8 (*) 0.794 0.003 316.8

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’31.606 8 9 (*) 0.796 0.002 328.9

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.831 7 9 (*) 1.021 0.225 325.8

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI Q1 1’32.063 6 7 (*) 1.253 0.232 327.4

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’32.205 3 4 (*) 1.395 0.142 324.3

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’32.237 3 8 (*) 1.427 0.032 318.3

9.34 Può essere la giornata decisiva per l’assegnazione del titolo, con Joan Mir ormai a un passo dalla certezza aritmetica del suo primo sigillo iridato nella classe regina (dopo il trionfo in Moto3 del 2017).

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del warm-up mattutino della MotoGP in vista del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo atto della stagione.

15.35 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

15.34 Si tratta della seconda pole position in MotoGP per Morbidelli, che domani ha una grande occasione per vincere alla luce della pessima posizione di partenza delle due Suzuki.

15.33 Questa la griglia di partenza di domani:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’30.191

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.287 0.096 / 0.096

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.413 0.222 / 0.126

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’30.520 0.329 / 0.107

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.553 0.362 / 0.033

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’30.645 0.454 / 0.092

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1’30.657 0.466 / 0.012

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.671 0.480 / 0.014

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.737 0.546 / 0.066

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 325.8 1’30.781 0.590 / 0.044

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’30.864 0.673 / 0.083

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’30.988 0.797 / 0.124

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.159 0.349 / 0.200

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.594 0.784 / 0.435

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.601 0.791 / 0.007

16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.604 0.794 / 0.003

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1’31.606 0.796 / 0.002

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.831 1.021 / 0.225

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 327.4 1’32.063 1.253 / 0.232

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’32.205 1.395 / 0.142

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’32.237 1.427 / 0.032

15.32 Di seguito la classifica finale di questo Q2:

1 21 F. MORBIDELLI 1:30.191 2 43 J. MILLER +0.096 3 30 T. NAKAGAMI +0.222 4 5 J. ZARCO +0.329 5 44 P. ESPARGARO +0.362 6 12 M. VIÑALES +0.454 7 41 A. ESPARGARO +0.466 8 63 F. BAGNAIA +0.480 9 33 B. BINDER +0.546 10 88 M. OLIVEIRA +0.590

15.31 POLE POSITION MORBIDELLI!!! Nakagami si migliora e va in terza piazza, ma non riesce a battere il tempo dell’azzurro.

15.30 Che fatica Mir! Lo spagnolo partirà domani 12° in griglia, ma Quartararo non ne approfitta ed è solo 11°.

15.29 Pole provvisoria per Morbidelli!!! 1’30″191 e 96 millesimi rifilati a Miller, quando manca un solo giro lanciato.

15.28 MILLER!! Che giro!! L’australiano va al comando in 1’30″287 con la Ducati Pramac, ma Morbidelli fa segnare degli intertempi straordinari!

15.27 TRIS KTM!! Pol Espargarò si mette in mezzo a Binder e Oliveira in seconda piazza! Attenzione però a questi ultimi time-attack…

15.26 Quartararo continua a girare senza fermarsi ai box con lo stesso treno di gomme. Il francese potrebbe aver finito le gomme nuove dopo aver affrontato il Q1.

15.24 KTM IMPRESSIONANTE!! Binder vola in pole position provvisoria! 1’30″763 per il sudafricano, che precede Oliveira e Quartararo a cinque minuti dalla bandiera a scacchi del Q2.

15.22 OLIVEIRA!! Straordinario miglior tempo provvisorio del portoghese con la KTM! 2° Quartararo a 25 millesimi, 3° Nakagami a 51.

15.21 SUPER QUARTARARO!! Il francese si migliora ulteriormente in 1’30″9 e precede di 141 millesimi il compagno di squadra Morbidelli. 9° Joan Mir.

15.19 Vinales stampa il miglior tempo provvisorio in 1’31″9 davanti a Morbidelli, Miller e Aleix Espargarò. Quartararo però risponde prontamente e balza in testa!

15.17 Morbidelli guida il gruppone, siamo in attesa dei primi riferimenti cronometrici al primo giro lanciato.

15.16 Per ora scendono tutti in pista con gomme slick, ma le condizioni sono davvero molto incerte e variabili.

15.15 Si comincia!! Chi sarà il tredicesimo pole-man dell’anno in MotoGP? Miller, Pol Espargarò, Morbidelli e Nakagami possibili favoriti.

15.13 Momento cruciale del weekend e della stagione per Joan Mir, chiamato ad una buona prestazione in qualifica per blindare più o meno definitivamente il Mondiale.

15.11 Tra poco il via al Q2: si giocheranno le prime 12 posizioni in griglia Morbidelli, Miller, Pol e Aleix Espargarò, Zarco, Vinales, Nakagami, Mir, Bagnaia, Oliveira, Quartararo e Binder.

15.09 Gara decisamente in salita a questo punto per Alex Rins, 14° e ormai praticamente fuori dalla lotta per il titolo. 16° Valentino Rossi, 17° Dovizioso.

15.06 Questo è il quadro definitivo del Q1:

1 33 B. BINDER 1:30.810 2 20 F. QUARTARARO +0.149 3 35 C. CRUTCHLOW +0.349 4 42 A. RINS +0.784 5 9 D. PETRUCCI +0.791 6 46 V. ROSSI +0.794 7 4 A. DOVIZIOSO +0.796 8 6 S. BRADL +1.021 9 53 T. RABAT +1.253 10 73 A. MARQUEZ +1.395

15.05 Ricomincia a piovere con maggiore insistenza, diventa impossibile migliorare e cambiare la classifica. Binder e Quartararo sono gli ultimi qualificati per il Q2: restano fuori Rins, Rossi e Dovizioso.

15.04 Un minuto al termine della sessione, ultimo tentativo per tutti!!

15.03 Niente da fare per Rossi, che si migliora leggermente ma resta lontano sei decimi dalla seconda piazza di Quartararo.

15.02 Valentino Rossi prova subito a spingere fin dal primo giro lanciato del run con il proprio miglior crono nel T1. Si migliora anche Rins nel primo settore.

15.01 Piloti che tornano in pista per gli ultimi time-attack! Tutti a caccia delle prime due posizioni per accedere in Q2!

15.00 Di seguito la classifica aggiornata del Q1 a cinque minuti dalla bandiera a scacchi:

1 33 B. BINDER 1:30.810 2 20 F. QUARTARARO +0.149 3 35 C. CRUTCHLOW +0.505 4 42 A. RINS +0.748 5 9 D. PETRUCCI +0.791 6 46 V. ROSSI +0.798 7 4 A. DOVIZIOSO +0.812 8 53 T. RABAT +1.321 9 73 A. MARQUEZ +1.395 10 32 L. SAVADORI +1.427

14.58 Caduta spettacolare di Alex Marquez! Lo spagnolo viene sbalzato dalla sua Honda e ricade violentemente dopo un brutto volo. Nessuna seria conseguenza però per il fratello di Marc, che adesso cammino da solo verso i box.

14.56 Binder e Quartararo si migliorano e conservano le prime due posizioni. Primo giro lanciato abbastanza lento di Valentino Rossi.

14.55 Binder è il più veloce nel primo giro lanciato in 1’31″5 davanti a Quartararo, Crutchlow e Dovizioso. Si migliorano tutti però nel secondo passaggio.

14.53 Valentino Rossi ha deciso di aspettare ai box più degli altri e si deve ancora lanciare. Arrivano adesso invece i primi riscontri cronometrici di rilievo.

14.51 I commissari a bordo pista segnalano la pioggia. Condizioni davvero complicatissime per andare a caccia della prestazione.

14.50 SEMAFORO VERDE!! 15 minuti a disposizione per conquistare uno degli ultimi due pass a disposizione per il Q2.

14.49 Quartararo e Rins sono costretti a superare il taglio per continuare a sperare nel titolo iridato. Joan Mir, leader del campionato, è già qualificato per il Q2.

14.47 Di seguito l’elenco dei piloti impegnati in Q1: Quartararo, Petrucci, Dovizioso, Crutchlow, Rins, Binder, Bradl, Rossi, A.Marquez, Rabat e Savadori.

14.46 Tra cinque minuti il via al Q1. Comincia a cadere qualche goccia di pioggia a Valencia…

14.43 Di seguito la top10 della FP4:

1 42 A. RINS 1:30.895 2 30 T. NAKAGAMI +0.100 3 5 J. ZARCO +0.125 4 21 F. MORBIDELLI +0.217 5 36 J. MIR +0.240 6 43 J. MILLER +0.285 7 88 M. OLIVEIRA +0.335 8 33 B. BINDER +0.499 9 4 A. DOVIZIOSO +0.517 10 44 P. ESPARGARO +0.517

14.41 Da registrare proprio all’ultimo tentativo il notevole 1’30″9 di Nakagami con una gomma hard nuova all’anteriore. Seconda piazza finale in questa FP4 per il nipponico della Honda.

14.40 BANDIERA A SCACCHI! Super Morbidelli in 1’31″1!! Bel segnale per Rossi con un ultimo giro in 1’31″6.

14.39 Non crolla Zarco anche col passare dei giri, infatti il francese si difende egregiamente in 1’31″5 con la Ducati.

14.38 Fantastico Morbidelli! Ultimo passaggio in 1’21″3 dopo 20 giri su questo treno di pneumatici medi. Si alzano i tempi di Rossi nel frattempo.

14.37 Non male Dovizioso in questo run, con un passo abbastanza costante sull’1:31 medio-alto. Le Suzuki e Morbidelli sembrano però irraggiungibili.

14.35 Rossi continua a girare sul piede dell’1:31 alto, proprio come Zarco. Miglior tempo di Rins in 1’30″895!

14.33 Attacco Suzuki sul passo! Rins, grazie ad una gomma media nuova al posteriore, scavalca Mir e si porta in seconda piazza a pochi centesimi da Zarco.

14.32 Interessante seguire adesso i prossimi giri di Zarco con gomme un po’ più consumate rispetto ad inizio turno. Mir nel frattempo taglia il traguardo in 1’31″1 raggiungendo il ritmo di Morbidelli.

14.30 Duello Mir-Morbidelli in questa fase di FP4. L’azzurro al momento è più rapido dello spagnolo per un decimo, dimostrandosi probabilmente il più solido del lotto sul passo in queste condizioni.

14.28 Joan Mir comincia ad ingranare col passare dei giri e ferma il cronometro in 1’31″3 portandosi in sesta piazza. Rossi torna in pista sempre con doppia gomma media.

14.27 Miller piazza la zampata e va in seconda posizione con 1’31″1 a 160 millesimi dalla testa con una doppia gomma media nuova.

14.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.020 2 88 M. OLIVEIRA +0.210 3 21 F. MORBIDELLI +0.268 4 30 T. NAKAGAMI +0.335 5 44 P. ESPARGARO +0.392 6 4 A. DOVIZIOSO +0.393 7 43 J. MILLER +0.404 8 42 A. RINS +0.457 9 46 V. ROSSI +0.524 10 63 F. BAGNAIA +0.543

14.24 Nakagami batte un colpo con la Honda in 1’31″3 e balza in quarta posizione a tre decimi dal miglior tempo di Zarco. Box per Dovizioso e Rossi.

14.22 Secondo passaggio consecutivo in 1’31″2 per Oliveira, davvero molto solido con doppia gomma media in questa fase. Da capire chiaramente lo stato di usura degli pneumatici montati dalle varie moto in questo primo run.

14.21 Oliveira sale in seconda posizione con la KTM Tech 3 grazie ad un notevole 1’31″2. Diversi piloti rientrano ai box e completano così il primo run del turno.

14.19 Pol Espargarò e Dovizioso salgono di colpi in 1’31″4 e fanno scivolare Rossi in quinta posizione. Attardato Mir, 17°.

14.18 Zarco sta volando in questi primi giri e si conferma al comando in 1’31″0, mentre Morbidelli si migliora e resta in seconda piazza con 1’31″2.

14.17 Valentino Rossi sta sfruttando il traino di Morbidelli in pista per tenere davvero un ottimo ritmo. 1’31″5 l’ultimo passaggio del Dottore, mentre Morbidelli gira in 1’31″4.

14.16 Molto bene Morbidelli e Rossi in 1’31″7 e 1’31″8, ma Zarco va davanti a tutti con un notevole 1’31″5.

14.14 Rins sfrutta bene la soft al posteriore ed è il più veloce al primo giro in 1’32″4 davanti a Miller, Morbidelli, Rossi e Nakagami.

14.13 In corso il primo giro lanciato della sessione. Rossi in pista con doppia gomma media, Rins e Alex Marquez provano la soft al posteriore.

14.12 Tutti in pista per il primo giro lanciato del turno. Joan Mir è uno degli ultimi a scendere in pista.

14.10 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la quarta sessione di prove libere del GP di Valencia, grande attesa per valutare il ritmo dei piloti in vista della gara di domani.

14.07 Tra pochi minuti il via alla FP4: ultimi 30 minuti di prove libere in vista delle qualifiche per il GP di Valencia 2020.

14.04 Molto importante questa FP4 per capire i possibili valori in campo sul ritmo in ottica gara. Ieri le Suzuki e la Honda di Nakagami hanno destato un’ottima impressione al pari della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Urge invece un cambio di passo da parte delle altre Yamaha, oltre alle Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci.

14.00 Nel frattempo si è conclusa la qualifica della Moto3 con la pole position di Darryn Binder, che ha firmato anche il nuovo record della pista per la classe leggera. Pista dunque completamente asciutta in questa fase, anche se il cielo è ancora abbastanza minaccioso in quel di Valencia.

13.57 Diversi nomi a sorpresa costretti a passare dal Q1. Per Quartararo si tratta infatti della prima volta assoluta in stagione nella prima fase di qualifica. Il francese dovrà vedersela con le Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci, con la Suzuki di Rins, con la KTM di Binder, con l’altra Yamaha di Valentino Rossi e con le Honda di Crutchlow e Alex Marquez.

13.53 Questa invece è la classifica combinata delle prove libere, con i primi 10 di questa graduatoria già qualificati per il Q2:

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.944 7 1’31.125 5 1’30.168 9

2 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.541 5 0.454 0.454 1’30.622 19 1’31.128 12

3 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.052 6 0.468 0.014 1’30.821 20 1’30.636 15

4 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.297 5 0.490 0.022 1’30.899 18 1’30.658 9

5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.968 21 0.529 0.039 1’31.062 22 1’30.697 13

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.829 11 0.545 0.016 1’30.713 12 1’30.785 10

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.436 6 0.566 0.021 1’31.080 3 1’30.734 13

8 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.828 13 0.574 0.008 1’30.742 19 1’31.280 10

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.486 18 0.681 0.107 1’31.330 20 1’30.849 10

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.170 17 0.697 0.016 1’30.989 17 1’30.865 12

11 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.617 6 0.699 0.002 1’31.326 19 1’30.867 17

12 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.805 7 0.758 0.059 1’31.230 6 1’30.926 14

13 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.410 12 0.758 1’30.926 20 1’31.235 7

14 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.572 18 0.762 0.004 1’30.930 21 1’31.077 12

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.528 11 0.779 0.017 1’30.947 19 1’30.956 14

16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 20 0.883 0.104 1’31.261 18 1’31.051 13

17 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.514 21 0.938 0.055 1’31.106 21 1’31.942 10

18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.545 12 1.203 0.265 1’31.371 19 1’31.372 12

19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.598 13 1.203 1’31.371 4 1’31.540 14

20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.198 24 1.546 0.343 1’32.058 5 1’31.714 10

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.772 20 2.225 0.679

13.49 Di seguito la classifica completa delle FP3:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.168

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’30.636 0.468 / 0.468

3 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 325.8 1’30.658 0.490 / 0.022

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’30.697 0.529 / 0.039

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1’30.734 0.566 / 0.037

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.785 0.617 / 0.051

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.3 1’30.849 0.681 / 0.064

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 1’30.865 0.697 / 0.016

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.3 1’30.867 0.699 / 0.002

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 321.3 1’30.926 0.758 / 0.059

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’30.956 0.788 / 0.030

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’31.051 0.883 / 0.095

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.077 0.909 / 0.026

14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 327.4 1’31.128 0.960 / 0.051

15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.1 1’31.235 1.067 / 0.107

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.4 1’31.280 1.112 / 0.045

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’31.372 1.204 / 0.092

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.540 1.372 / 0.168

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’31.714 1.546 / 0.174

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.942 1.774 / 0.228

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’32.532 2.364 / 0.590

13.45 Attenzione alle condizioni meteo valenciane: in questo momento si stanno svolgendo le qualifiche della Moto3 su asfalto leggermente umido in seguito all’arrivo di una pioggia leggera ma estremamente fastidiosa per i piloti.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della quarta sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Foto: Lapresse