DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del GP Portogallo (21 novembre) – La presentazione del GP Portogallo (21 novembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico.

Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel Oliveira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. Quarto tempo per Andrea Dovizioso a meno di due decimi, dando conferme importanti dopo quanto visto ieri, quindi troviamo Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Settimo tempo per Fabio Quartararo, nono per Maverick Vinales.

Fuori dalla top10, e quindi costretti a passare dalla Q1, diversi nomi importanti. Iniziamo da Franco Morbidelli, undicesimo e out per appena 50 millesimi a vantaggio di Stefan Bradl. Quindi Joan Mir, quindicesimo, senza dimenticare Lorenzo Savadori Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Molto male anche oggi Valentino Rossi, solamente ventesimo. Dopo la caduta di ieri, anche nel turno odierno il “Dottore” ha fatto molta fatica, chiudendo a 1.517 da Jack Miller.

Il sabato del Gran Premio del Portogallo della Moto2 prenderà il via alle ore 11.35 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante della battaglia per il titolo.



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse