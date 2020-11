DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Oliveira in pole, Morbidelli 2°. Andrea Dovizioso 12° e Valentino Rossi 17°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Arriva dunque la pole position di Oliveria a precedere di 44 millesimi Morbidelli e di 146 Miller. Quartararo conclude in quinta posizione, Vinales ottavo, Dovizioso 12°.

POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:38.892 2 21 F. MORBIDELLI +0.044 3 43 J. MILLER +0.146 4 35 C. CRUTCHLOW +0.264 5 20 F. QUARTARARO +0.307 6 6 S. BRADL +0.312 7 5 J. ZARCO +0.346 8 12 M. VIÑALES +0.368 9 44 P. ESPARGARO +0.392 10 42 A. RINS +0.575

BANDIERA A SCACCHI!!!

15.55: ATTENZIONE OLIVEIRA! 1’38″892 per il lusitano con 44 millesimi di vantaggio su Morbidelli e 146 su Miller. Arriva Pol Espargaro. Dovizioso 10°.

15.55: 1’38″936 per Morbidelli che abbate il muro dell’1’39” con Crutchlow a 0″220 e Quartararo a 0″263. Sta arrivando Miller…

15.53: Zarco in terra in curva-8 purtroppo per il francese.

15.51: Si parte per l’ultimo run.

15.49: Impressionante il fatto che Morbidelli abbia ottenuto il crono con una coppia di medie.

15.48: Al termine del primo run dunque i tempi sono i seguenti:

POS # RIDER GAP 1 21 F. MORBIDELLI 1:39.245 2 43 J. MILLER +0.091 3 5 J. ZARCO +0.218 4 12 M. VIÑALES +0.272 5 44 P. ESPARGARO +0.378 6 88 M. OLIVEIRA +0.383 7 4 A. DOVIZIOSO +0.519 8 6 S. BRADL +0.571 9 20 F. QUARTARARO +0.632 10 42 A. RINS +0.799

15.46: Jack Miller si porta in seconda posizione a 0″091, Vinales quarto a 0″272. Dovizioso settimo a 0″519, Quartarato 9° a 0″632.

15.45: Morbidelli, con una coppia di medie, ottiene il miglior crono di 1’39″245 a precedere di 91 millesimi Miller e di 218 Zarco. Dovizioso è sesto a 0″519.

15.43: Quartararo in testa con il crono di 1’39″877 a precedere di 61 millesimi Zarco. Ma ci sono una serie di tempi record in arrivo…

15.40: Via ai 15′ della Q2!

15.35: Una difficoltà di non poco conto per Mir e Valentino Rossi, soprattutto in termini di guida per massimizzare la loro prestazione.

15.30: Di seguito la classifica. Crutchlow e Morbidelli in Q2 dunque, Bagnaia 15°, Valentino Rossi 17° e molto indietro Joan Mir solo 10° in questa Q1 e 20° in griglia. Brutta prova del neo campione del mondo.

POS # RIDER GAP 1 35 C. CRUTCHLOW 1:39.250 2 21 F. MORBIDELLI +0.026 3 33 B. BINDER +0.238 4 41 A. ESPARGARO +0.512 5 63 F. BAGNAIA +0.769 6 73 A. MARQUEZ +0.799 7 46 V. ROSSI +0.808 8 9 D. PETRUCCI +0.841 9 32 L. SAVADORI +0.924 10 36 J. MIR +1.040

15.28: Valentino, purtroppo, non riesce a migliorare il proprio tempo ed è sempre sesto. In questa posizione partirà 16°.

15.26: Crutchlow e Morbidelli si portano davanti a tutti con il crono di 1’39″250 a precedere di 26 millesimi Morbidelli. Valentino Rossi solo sesto a 0″808 in difficoltà.

15.23: Cancellato il tempo a Morbidelli che era stato il più veloce, per cui tutto da rifare…

15.21: Di seguito la classifica:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:39.762 2 33 B. BINDER +0.038 3 35 C. CRUTCHLOW +0.167 4 73 A. MARQUEZ +0.287 5 46 V. ROSSI +0.357 6 36 J. MIR +0.528 7 21 F. MORBIDELLI +0.530 8 63 F. BAGNAIA +0.607 9 32 L. SAVADORI +0.683 10 9 D. PETRUCCI +1.218

15.18: Ci sarà anche Mir da osservare con attenzione, campione del mondo in carica.

15.15: SI PARTE CON LA Q1! Nessun intervento sulla pista, ma solo un check. Morbidelli e Valentino Rossi gli osservati speciali.

15.12: Si attende e si verificano le condizioni dell’asfalto nel punto in cui c’è stata la rottura del motore della Ducati di Zarco.

15.10: Per questo la sessione di qualifiche sarà ritardata.

15.08: Una condotta di Zarco non proprio irreprensibile…

15.05: Problemi al motore della moto di Zarco, la sua Ducati inizia a “svampare” con molto fumo. Il francese taglia addirittura la pista per tornare alla corsia box, una manovra rischiosa, potrebbe aver depositato del materiale pericoloso sull’asfalto.

15.00: Pol Espargaro si porta in vetta con il crono di 1’40″150 a precedere di 34 millesimi Oliveira e di 40 Nakagami. Problemi al motore per Zarco. Morbidelli conclude in ottava posizione a 0″415 dalla vetta. Dovizioso conclude 13° e Valentino Rossi 17°.

15.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

14.58: Bene Vinales in 1’40″209 per lui in terza posizione a 0″025. In difficoltà Dovizioso 12° e Valentino Rossi 17°.

14.57: La classifica aggiornata dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:40.184 2 30 T. NAKAGAMI +0.006 3 12 M. VIÑALES +0.134 4 44 P. ESPARGARO +0.280 5 73 A. MARQUEZ +0.288 6 20 F. QUARTARARO +0.345 7 21 F. MORBIDELLI +0.381 8 33 B. BINDER +0.411 9 6 S. BRADL +0.424 10 41 A. ESPARGARO +0.546

14.55: Vinales si porta in terza posizione a 0″134, mentre Morbidelli è settimo a 0″381 preceduto da Quartararo. Dovizioso è 12° a 0″575, Valentino Rossi 17°.

14.55: Non può riprendere la sessione Nakagami che torna ai box a piedi.

14.54: Da segnalare ora la caduta di Nakagami in curva-4. Non ci sono conseguenze sul pilota giapponese.

14.52: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:40.184 2 30 T. NAKAGAMI +0.006 3 44 P. ESPARGARO +0.280 4 73 A. MARQUEZ +0.288 5 21 F. MORBIDELLI +0.388 6 33 B. BINDER +0.411 7 12 M. VIÑALES +0.440 8 6 S. BRADL +0.469 9 41 A. ESPARGARO +0.546 10 35 C. CRUTCHLOW +0.570

14.50: Per questi ultimi 10′ apprestiamoci a vivere run interessanti da parte dei piloti per fare la quadra.

14.47: Rientrano ai box i piloti con Oliveira che è davanti a tutti ora con il crono di 1’40″184 a precedere di 6 millesimi Nakagami, di 280 Nakagami. Morbidelli è quinto a 0″388 e Vinales sesto a 0″440. Valentino Rossi 15° a 1″002 e Dovizioso 21° con pochi giri completati.

14.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 30 T. NAKAGAMI 1:40.190 2 88 M. OLIVEIRA +0.034 3 44 P. ESPARGARO +0.274 4 73 A. MARQUEZ +0.282 5 21 F. MORBIDELLI +0.382 6 12 M. VIÑALES +0.434 7 6 S. BRADL +0.463 8 5 J. ZARCO +0.612 9 36 J. MIR +0.625 10 41 A. ESPARGARO +0.635

14.42: Chiusura d’avantreno per Pol Espargaro e caduta in curva-5. Lo spagnolo riesce a rimontare in sella, coadiuvato dai commissari di pista.

14.40: Nakagami continua a spingere alla grande con il tempo di 1’40″190 a precedere di 34 millesimi Oliveira e di 274 Pol Espargaro. Morbidelli sesto a 0″434, Valentino Rossi 13°, Andrea Dovizioso 20° a 1″863.

14.38: Nakagami sempre davanti in 1’40″294 a precedere di 0″170 Pol Espargaro e di 269 millesimi Alex Marquez.

14.36: Migliorano i tempi con Nakagami sempre davanti in 1’40″464 a precedere di 324 millesimi Oliveira e di 405 Mir. Valentino Rossi settimo a 0″722, Morbidelli ottavo a 0″807, Dovizioso 14° a 1″589.

14.34: Comincia no a venir fuori i primi tempi: Nakagami davanti a tutti con il crono di 1’41″526 a precedere di 57 millesimi Mir e di 128 Bradl. Valentino Rossi settimo a 0″540, Dovizioso 14° se la prende comoda.

14.32: Dovizioso entra in pista con una coppia di dure. Mescola hard la più gettonata da parte di tutti, con l’eccezione di Mir con due medie.

14.30: COMINCIA LA FP4!

14.27: 3′ all’inizio del turno.

14.24: FP4 nel quale si valuterà anche la durata delle gomme per verificare il passo per domani.

14.21: Un turno quindi importante per andare a delineare gli equilibri in vista della gara di domani. La FP4 ha tipicamente questa valenza.

14.18: Quindi Joan Mir, quindicesimo, senza dimenticare Lorenzo Savadori Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Molto male anche oggi Valentino Rossi, solamente ventesimo. Dopo la caduta di ieri, anche nel turno odierno il “Dottore” ha fatto molta fatica, chiudendo a 1.517 da Jack Miller.

14.15: Fuori dalla top10, e quindi costretti a passare dalla Q1, diversi nomi importanti. Iniziamo da Franco Morbidelli, undicesimo e out per appena 50 millesimi a vantaggio di Stefan Bradl.

14.12: Quarto tempo per Andrea Dovizioso a meno di due decimi, dando conferme importanti dopo quanto visto ieri, quindi troviamo Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Settimo tempo per Fabio Quartararo, nono per Maverick Vinales.

14.09: Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel Oliveira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins.

14.06: Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico.

14.03: Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Si fa sul serio sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. Chi conquisterà l’ultima pole position della stagione? L’equilibrio regna sovrano sulla pista lusitana, per cui tutto rimane in bilico.

Le tre sessioni di prove libere hanno visto Jack Miller stampare il miglior tempo sul tracciato dell’Algarve in 1:39.205 con 125 millesimi su Miguel Oliveira, il padrone di casa, quindi 150 su Alex Rins. Quarto tempo per Andrea Dovizioso a meno di due decimi, dando conferme importanti dopo quanto visto ieri, quindi troviamo Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Settimo tempo per Fabio Quartararo, nono per Maverick Vinales.

Fuori dalla top10, e quindi costretti a passare dalla Q1, diversi nomi importanti. Iniziamo da Franco Morbidelli, undicesimo e out per appena 50 millesimi a vantaggio di Stefan Bradl. Quindi Joan Mir, quindicesimo, senza dimenticare Lorenzo Savadori Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Molto male anche oggi Valentino Rossi, solamente ventesimo. Dopo la caduta di ieri, anche nel turno odierno il “Dottore” ha fatto molta fatica, chiudendo a 1.517 da Jack Miller.

