DIRETTA MotoGP, GP Europa 2020 LIVE: FP2 in tempo reale. Sessione cruciale dopo la pioggia del mattino

14.16 Ricordiamo la classifica del Mondiale MotoGP. Joan Mir al comando con 137 punti, ha 14 lunghezze di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 sullo spagnolo Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso, 32 su Alex Rins.

14.15 Quindici minuti all’inizio della FP2.

14.14 Si sta per chiudere la sessione della Moto3, le gomme slick stanno entrando in temperatura. La MotoGP potrebbe riuscire a sfruttarle in maniera discreta.

14.12 Joan Mir e Fabio Quartararo sono i primi due in classifica generale, ma stanattina hanno faticato: lo spagnolo 17mo su Suzuki, il francese 21mo su Yamaha.

14.10 Franco Morbidelli ha dato eccellenti risposte stamattina, chiudendo in seconda posizione con la Yamaha. Il romano è in piena lotta per il Mondiale!

14.08 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in mattinata sfruttando tutte le sue doti sul bagnato in sella alla Ducati.

14.06 Nel corso del pomeriggio i tempi dovrebbero migliorare, le condizioni della pista sono migliori rispetto a questa mattina e i tempi si abbasseranno quasi sicuramente.

14.04 Brutto tempo a Valencia, ci sono dei grandi nuvoloni e l’asfalto è parziamente bagnato, anche se si sta asciugando. Sono in pista le Moto3.

14.02 La sessione incomincerà alle ore 14.30 e durerà 45 minuti di tempo. I piloti potranno effettuare la messa a punto e trovare il feeling col tracciato.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia.

La cronaca delle prove libere 1 – La classifica dei tempi della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. I piloti scenderanno in pista per la sessione pomeridiana e avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la migliore messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato in vista delle qualifiche e della gara. I centauri saranno nuovamente protagonisti sull’asfalto dopo il turno di questa mattina e andranno a caccia anche del miglior tempo sul giro secco, in modo da avvicinarsi all’ammissione diretta al Q2 delle qualifiche.

Jack Miller ha fatto siglare il miglior tempo nella FP1, ma va annotato che stamattina si è girato su asfalto bagnato. Il pilota della Ducati ha timbrato 1:42.063 e ha rifilato mezzo secondo di distaccato a Franco Morbidelli (ottimo secondo su Yamaha) e al sorprendente Stefan Bradl (Honda). Si infiamma la lotta per il Mondiale, ma i due favoriti della vigilia sono indietro: il leader Joan Mir è 17mo a 1.665 di ritardo, Fabio Quartararo è 21mo a 2.728. Andrea Dovizioso prova a rimanere a galla ed è nono a 0.896, bene Danilo Petrucci che è sesto a 0.637. Valentino Rossi non girerà nel pomeriggio, ma potrebbe tornare in pista direttamente domani dopo essere finalmente risultato negativo al tampone.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle 15.15. Buon divertimento a tutti.

