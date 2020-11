DIRETTA Italia-Polonia 0-0, Nations League 2020-2021 LIVE: inizia il match del Mapei Stadium!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.44 Scambio dei gagliardetti tra i due capitani, Alessandro Florenzi per l’Italia e Robert Lewandowski per la Polonia e sorteggio del campo in corso, tra pochi attimi il calcio d’avvio.

20.43 Inno di Mameli!

20.42 Al Mapei Stadium risuona l’inno nazionale polacco.

20.41 Scendono in campo le squadre.

20.40 ARBITRO: Clement Turpin (FRA).

ASSISTENTI: Nicolas Danos (FRA)-Cyril GRINGORE (FRA).

IV UOMO: Frank Schneider (FRA).

20.38 A disposizione per l’Italia: Cragno, Sirigu, Berardi, Calabria, Di Lorenzo, El Shaarawy, Ferrari, Okaka, Pessina, Romagnoli, Soriano, Tonali.

20.36 A disposizione per la Polonia: Fabianski, Skorupski, Bochniewicz, Goralski, Grosicki, Kedziora, Milik, Piatek, Placheta, Rybus, Walukiewicz, Zielinski.

20.33 Nella prima edizione della Uefa Nations League (2018-2019) sempre sorteggiata in girone con la Polonia, l’Italia si impose in trasferta 1-0 a Chorzow con rete realizzata da Cristiano Biraghi nel recupero, il match di andata giocato a Bologna (quello di esordio degli azzurri nella nuova competizione Uefa) si chiuse invece sull’1-1 con vantaggio polacco di Piotr Zielinski al 40′ e pareggio su rigore di Jorginho al 78′.

20.30 L’arrivo degli azzurri al Mapei Stadium:

🇮🇹 Italy are unbeaten in their last 24 home matches…#NationsLeague | @azzurri pic.twitter.com/Jv7W9LCRdz — UEFA Nations League (@EURO2020) November 15, 2020

20.27 L’ultimo confronto tra le due nazionali in Uefa Nations League risale invece alla gara di andata dell’11 ottobre giocata a Gdansk, 0-0 il risultato finale.

20.24 L’ultima vittoria polacca contro l’Italia risale al 2003, 3-1 dell’allora squadra guidata da Pawel Janas sull’Italia di Trapattoni in amichevole.

20.22 Il bilancio delle sfide tra le due nazionali sorride agli azzurri che contro la Polonia hanno un bilancio di sei vittorie contro le tre sconfitte, otto i pareggi.

20.20 Quella di stasera sarà la diciottesima sfida tra Italia e Polonia.

20.18 Con il pareggio di ieri tra Svizzera e Spagna (1-1), l’Italia ha acquisito la certezza di un posto tra le teste di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

20.15 Ecco come si presenterà questa sera il Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si giocherà a porte chiuse:

20.13 Se gli azzurri dovessero dunque vincere il girone, qualificandosi come una delle quattro finaliste, sarebbero sicuri di giocare in casa la fase finale della competizione.

20.10 La vincitrice di questo raggruppamento della Nations League ospiterà la fase finale della competizione il 6 e 7 ottobre 2021, alla quale accederanno le quattro vincitrici dei gironi della Lega A. Questo perchè le federazioni di Italia, Olanda e Polonia si sono dichiarate interessate ad ospitare semifinali e finali della manifestazione Uefa.

20.07 Nell’altro match del girone (calcio d’inizio alle ore 18.00) l’Olanda ha superato 3-1 la Bosnia con la doppietta di Georginio Wijnaldum e il goal di Memphis Depay, Smal Prevljak per il goal della bandiera bosniaco. Questa è dunque la classifica provvisoria del gruppo 1 prima del fischio d’inizio di Italia-Polonia: 1. Olanda 8, 2. Polonia 7, 3. Italia 6, 4. Bosnia-Erzegovina 2.

20.04 Roberto Mancini, dopo essere risultato positivo al tampone non potrà di nuovo essere in panchina, a guidare la Nazionale così come accaduto nella gara amichevole di mercoledì contro l’Estonia (vinta 4-0) sarà nuovamente il vice Alberico Evani, Mancini potrà comunque interagire con la panchina tramite un collegamento via radio.

20.01 Immagini dello spogliatoio degli azzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo:

19.58 Saranno fuori anche i vari Chiellini, Romagnoli, Verratti, Pellegrini, Sensi, Cristante, Immobile, Chiesa, Caputo, Kean, Grifo (a segno con una doppietta nell’amichevole di mercoledì contro l’Estonia) e Zaccagni,

19.55 Azzurri in emergenza per via delle numerose assenze dovute a Covid e infortuni. Sui 41 convocati originariamente da Mancini il numero totale tra acciaccati e positivi è di 25 giocatori, gli ultimi in ordine cronologico a dare forfait sono stati Leonardo Bonucci (problema muscolare) e Roberto Gagliardini, quest’ultimo ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo un tampone dall’esito incerto.

19.52 Jerzy Brzeczek schiera invece lo juventino Szczesny tra i pali, Bereszynski (Sampdoria), Glik (Benevento), Bednarek e Reca (Crotone) a comporre la linea difensiva, Krichowiak e Moder in mediana, Jozwiak a sinistra, Szymanski a destra e Linetty (Torino) tre-quartista dietro a Robert Lewandowski.

19.49 Alberico Evani, in panchina al posto di Roberto Mancini ancora positivo, sceglie dunque Donnarumma tra i pali, Acerbi e Bastoni i centrali di difesa con Florenzi a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, Barella, Jorginho e Locatelli a centrocampo e il tridente offensivo composto da Bernardeschi a sinistra, Insigne a destra e Belotti riferimento centrale.

19.46 Le formazioni ufficiali del match:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Allenatore: Evani

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymański, Linetty, Jóźwiak; Lewandowski. Allenatore: Brzęczek.

19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, match valido per la quinta giornata del gruppo 1 della Uefa Nations League 2020-2021.

Italia-Polonia oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni Nations League 2021 – Roberto Mancini assente per Italia-Polonia: il CT non sarà in panchina per la partita di Nations League – Calcio, Nations League 2021: Italia-Polonia, precedenti e statistiche. Azzurri favoriti per i numeri, la vittoria polacca manca da 17 anni – Calcio, Europei 2020: i gironi e la composizione. Il raggruppamento dell’Italia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, match valido per la quinta giornata del gruppo 1 della Uefa Nations League 2020-2021, al Mapei Stadium di Reggio Emilia gli azzurri cercano il sorpasso in classifica sulla squadra trainata da Robert Lewandowski.

A due giornate dal termine della Nations League, l’Italia è ad una sfida da dentro-fuori contro la Polonia, gli azzurri sono ancora imbattuti nel girone ma secondi a 6 punti dietro ai polacchi; per via dell’unica vittoria di Amsterdam contro l’Olanda (0-1) e i tre pareggi raccolti fino a questo punto della competizione. Roberto Mancini, risultato positivo al COVID-19, non potrà ancora essere in panchina e lascerà dunque il posto al suo vice Chicco Evani, che già ha guidato la Nazionale nell’amichevole contro l’Estonia, vinta 4-0 dagli azzurri grazie alla doppietta di Vincenzo Grifo e ai goal di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini.

La Polonia del ct Jerzy Brzęczek arriva a Reggio Emilia da capolista del raggruppamento dove figurano anche Olanda e Bosnia, Lewandowski e compagni hanno raccolto 7 punti nelle prime 4 gare del torneo grazie ai due successi contro la Bosnia (3-0 in casa e 2-1 in trasferta) e al pareggio di Gdansk contro l’Italia (0-0) venendo sconfitti soltanto dall’Olanda alla prima uscita (1-0). La selezione polacca è reduce dalla vittoria in amichevole contro l’Ucraina di mercoledì, 2-0 con le reti dell’ex Genoa e Milan Krzystof Piatek e di Jakub Moder.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, match valido per la quinta giornata del gruppo 1 della Uefa Nations League 2020-2021. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a porte chiuse, con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Allenatore: Evani.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymanski, Krichowiak, Grosicki; Moder; Zielinski, Lewandowski. Allenatore: Brzęczek.

