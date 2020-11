DIRETTA Inter-Real Madrid, Champions League LIVE: nessuna sorpresa nell’undici titolare dei nerazzurri, Lukaku e Lautaro coppia d’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.00 FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard; Vazquez, Mariano Diaz, Hazard

Presentazione del match – Programma, orari, tv e probabili formazioni di Inter-Real Madrid

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita decisiva per le sorti del gruppo B: gli spagnoli occupano il terzo posto in classifica con quattro punti all’attivo, alla pari dello Shakhtar Donetsk e con una lunghezza in meno della capolista Borussia Moenchengladbach; i nerazzurri sono invece ultimi con 2 punti raccolti nelle prime tre partite e sono obbligati a fare risultato se vogliono continuare a inseguire concretamente la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Tre settimane fa, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter venne sconfitta al Santiago Bernabeu per 3-2: le merengues si involarono sul 2-0, i meneghini pareggiarono ma poi nel finale il Real Madrid segnò il gol della vittoria. I ragazzi di Antonio Conte, capaci domenica pomeriggio di battere il Torino soffrendo più del previsto, devono decisamente trasformarsi in questa serata e non sono ammessi passi falsi: una sconfitta comprometterebbe sensibilmente la rincorsa verso la fase a eliminazione diretta, anche il pareggio sarebbe una mezza equivalente a un mezzo ko. Serve assolutamente la vittoria per rimettersi in carreggiata dopo un girone d’andata decisamente sottotono.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez confermatissimi in attacco sostenuti da Barella; centrocampo nelle mani di Gagliardini e Vidal, con Hakimi e Young sugli esterni; difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti al portiere Handanovic. Il Real Madrid di Zinedine Zidane dovrebbe replicare con un 4-3-3: tridente offensivo formato da Asensio, Mariano Diaz e Hazard; centrocampo tonico con Casemiro, Modric e Kroos; Carvaal e Mendy sulle fasce, Varane e Nacho i centrali di difesa davanti a Curtois. I blancos dovranno infatti fare a meno di diversi uomini chiave come Sergio Ramos, Odriozola, Benzema, Jovic, Valverde.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

