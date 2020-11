DIRETTA F1, Qualifiche GP Turchia 2020 LIVE: la Ferrari e Leclerc cercano il colpo. Pioggia e asfalto molto scivoloso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.00: SI COMINCIA CON LA FP1!

Loading...

Loading...

12.57: In questo momento non piove e si dovrebbe girare tranquillamente. Condizioni comunque al limite per quanto detto sul tracciato.

12.54: Come se non bastasse, nel sabato turco ci si è messa anche la pioggia a complicare le cose…

12.51: Condizioni al limite a Istanbul per una pista scivolosa che, anche nelle terze libere, a indotto a una lunga serie di testacoda. Colpa dell’asfalto risistemato recentemente e di una totale mancanza di grip legata anche all’assenza di altre competizioni in grado di rendere il tacciato più gommato.

12.48: “Non dovrebbe piovere in qualifica, andrà a migliorare. All’inizio troveremo le condizioni d’inizio FP3. I piloti chiedono di girare, ma dobbiamo limitare per il numero di gomme extreme“, le parole a Sky Sport di Mattia Binotto.

12.45: Un circuito di 5,3 chilometri, composto da 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra che si affrontano in senso antiorario. Layout assai vario, caratterizzato da forti cambi di pendenza e curve particolarmente impegnative: una su tutte, la famigerata curva-8, con ben quattro punti di corda e un tempo di percorrenza che sfiora i sei secondi. Una bella sfida per il collo dei piloti, che quest’oggi avrà una difficoltà in più per le condizioni d’aderenza.

12.42: Si discute per la pianificazione della riasfaltatura non coi tempi giusti, che hanno portato i piloti a incontrare condizioni molto difficili.

12.39: Va rimarcato come la Scuderia di Maranello sia stata la squadra che ha percorso il maggior numero di chilometri (23 giri complessivi tra i due piloti). Al contrario la Mercedes praticamente non si è impegnata e addirittura Lewis Hamilton ha completato esclusivamente un paio di installation lap.

12.36: L’azione è stata minima, poiché si è girato pochissimo. Le prestazioni cronometriche lasciano il tempo che trovano, ma per quanto può contare la Red Bull e la Ferrari si sono confermate al vertice con Max Verstappen e Charles Leclerc rispettivamente primo e secondo.

12.33: Dunque, zero riferimenti rispetto alla giornata di ieri e soprattutto pista completamente lavata dalla gomma che poteva essersi depositata il venerdì. L’aderenza, già precaria, è diventata assolutamente critica, in quanto sono fioccati testacoda e uscite di pista.

12.30: L’ultimo turno di libere è andato in scena sul bagnato, tanto che le vetture hanno dovuto montare prima pneumatici intermedi e poi addirittura full wet, in quanto l’intensità delle precipitazioni è aumentata con il passare dei minuti.

12.30: Al di là di tutto le Frecce Nere di Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas dovrebbero essere le favorite per la p.1, con l’olandese Max Verstappen primo avversario.

12.27: Pertanto, in vista del time-attack odierno, c’è tanta incertezza anche perché non è esclusa neanche la presenza della pioggia che potrebbe andare a complicare le cose ulteriormente.

12.24: Il tracciato, infatti, è diventato molto insidioso e scivoloso e i piloti sono stati costretti a una guida quasi da rally per tenere in strada le monoposto. Le dichiarazioni del leader del campionato Lewis Hamilton sono state emblematiche.

12.21: Il problema vero però è stato quello della riasfaltatura. Le basse temperature e la malsana idea dell’organizzazione di bagnare la pista poco prima delle prove libere di ieri (allo scopo di ripulirla) hanno avuto effetti molto negativi.

12.18: Il Circus è tornato a correre su questa pista dopo diversi anni visto che l’ultimo appuntamento si è disputato nel 2011. L’Intercity Istanbul Park è un circuito moderno, progettato da Hermann Tilke e inaugurato nel 2005 con il primo GP di Turchia nella storia della categoria.

12.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul i piloti e i team andranno a caccia del miglior crono possibile per garantirsi una posizione in griglia di partenza il più confortevole possibile.

Il programma del GP Turchia (14 novembre) – La presentazione del GP Turchia (14 novembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul i piloti e i team andranno a caccia del miglior crono possibile per garantirsi una posizione in griglia di partenza il più confortevole possibile.

Il Circus è tornato a correre su questa pista dopo diversi anni visto che l’ultimo appuntamento si è disputato nel 2011. L’Intercity Istanbul Park è un circuito moderno, progettato da Hermann Tilke e inaugurato nel 2005 con il primo GP di Turchia nella storia della categoria. Il problema vero però è stato quello della riasfaltatura. Le basse temperature e la malsana idea dell’organizzazione di bagnare la pista poco prima delle prove libere di ieri (allo scopo di ripulirla) hanno avuto effetti molto negativi. Il tracciato, infatti, è diventato molto insidioso e scivoloso e i piloti sono stati costretti a una guida quasi da rally per tenere in strada le monoposto. Le dichiarazioni del leader del campionato Lewis Hamilton sono state emblematiche.

Pertanto, in vista del time-attack odierno, c’è tanta incertezza anche perché non è esclusa neanche la presenza della pioggia che potrebbe andare a complicare le cose ulteriormente. Al di là di tutto le Frecce Nere di Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas dovrebbero essere le favorite per la p.1, con l’olandese Max Verstappen primo avversario. La Ferrari vorrà stupire, centrando una seconda fila come riscontro massimo. Il monegasco Charles Leclerc ha fatto vedere un buon feeling e il suo adattamento al circuito, nonostante la poca conoscenza, è stato rapido. Potrebbe fare bene anche il tedesco Sebastian Vettel, apparso in crescita con la SF1000 e non più in difficoltà come nei precedenti round.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Turchia, 13° round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse