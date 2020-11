DIRETTA F1, GP Turchia 2020 LIVE: Verstappen davanti a Leclerc sul bagnato, pista impraticabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI MOTOGP DI OGGI (SABATO 14 NOVEMBRE)

10.40 Venti minuti alla bandiera a scacchi, ma la sensazione è che non si girerà praticamente più.

10.37 Le condizioni della pista sono davvero impraticabili. Ha smesso di piovere, ma l’asfalto è ancora bagnato e il grip è pochissimo, come lo era già ieri sull’asciutto.

10.36 Per il momento non c’è attività in pista, è probabile che i piloti rimangano ai box e non girino più.

10.33 Ora sono tutti fermi ai box.

10.31 Vettel rientra ai box, ha detto che c’è troppa acqua.

10.30 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO I PRIMI 30 MINUTI. Trenta minuti al termine della sessione.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:48.485 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.945 3

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.574 1

4 Esteban OCON Renault+5.412 2

5 Lando NORRIS McLaren+5.510 2

6 Sebastian VETTEL Ferrari+6.005 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+7.092 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+7.181 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+7.393 1

10 Lance STROLL Racing Point+8.339 2

11 Daniel RICCIARDO Renault+9.990 2

12 Carlos SAINZ McLaren+11.063 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+13.840 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+13.988 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+16.263 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.866 2

17 Daniil KVYAT AlphaTauri+20.883 1

18 George RUSSELL Williams- – 1

19 Nicholas LATIFI Williams- – 1

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

10.28 Sebastian Vettel sta prendendo le misure, cerca i punti di frenata. Ha già percorso 13 giri.

10.26 I piloti devono comunque adattarsi a queste condizioni, perché si correranno così qualifiche e gara. A meno che non venga sospeso il weekend (appare improbabile).

10.25 Leclerc rientra ai box. Girano solo Vettel e Raikkonen.

10.24 In pista soltanto le due Ferrari! Leclerc e Vettel su gomme full wet.

10.23 Testa coda di Leclerc. Si salva e non va contro il muro. Anche con le full wet si continua a sbandare.

10.22 Non c’è il minimo grip! Siamo vicini al dover interrompere la sessione.

10.20 Quanto sta succedendo ha davvero dell’assurdo. Pista con grip praticamente nullo già dall’inizio del weekend, nella notte piove e la pista diventa ingestibile. Bisogna usare le gomme da bagnato per provare a restare in pista e contemporaneamente inizia a piovere. Sembra una vera e propria roulette, anche perché le condizioni non miglioreranno in vista delle qualifiche.

10.18 Leclerc, Vettel, Ocon, Giovinazzi, Gasly, Kvyat, Hamilton sono gli unici piloti in pista. I team radio sono una serie di lamentele sulle condizioni impossibili della pista.

10.16 Lewis Hamilton torna in pista con la full wet.

10.15 Charles Leclerc: “Così è inguidabile”. Un lungo per il monegasco.

10.14 Charles Leclerc torna in pista con la gomma da bagnato estremo. Il monegasco gira insieme a Vettel. Operazioni di cambio gomma per gli altri piloti.

10.13 Per il momento Lewis Hamilton non è ancora sceso in pista.

10.12 Ora è arrivata anche la pioggia. Tutti chiamati a mettere le gomme da bagnato estremo.

10.10 La gomma intermedia sembra non avere grip in queste condizioni ed è incredibile, perché l’alsfato è sì umido ma non piove. Russell e Sainz hanno deciso di montare le gomme da bagnato estremo.

10.09 La pista non si asciuga e il grip era già scarsissimo. Sfilza di testacoda: anche Sainz e Vettel si girano. Per il momento nessuno è andato a muro.

10.08 Un occhio alla classifica dei tempi: Verstappen in testa con 1:48.495, 0.945 di vantaggio su Leclerc e 1.873 su Albon.

10.07 Valtteri Bottas perde trazione in quarta, giusto per spiegare la complessità del momento.

10.06 Charles Leclerc completa un giro in un altissimo 1:52, 25 secondi in più rispettoa ieri.

10.05 Testacoda di Sergio Perez. Niente di grave, ma giusto per testimoniare le difficoltà.

10.04 Enormi difficoltà per tutti con questa situazione di asfalto bagnato. Tra l’altro tra poco dovrebbe arrivare la pioggia a complicare ulteriormente la situazione.

10.03 In pista anche le due Red Bull e Bottas. Situazioni complicatissime!

10.02 Leclerc e Vettel scendono in pista con le gomme intermedie. Ora la pioggia sembra sicura e non c’è proprio grip.

10.01 Il primo a scendere in pista è Romain Grosjean con la Haas.

10.00 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP3 DEL GP DI TURCHIA.

09.58 Nel corso della notte è piovuto, quindi l’asfalto ha ancora meno grip.

09.57 ATTENZIONE: rischio del 98% di pioggia durante la sessione! Ci sono grandissime nuvole!

09.55 Cinque minuti all’inizio della FP3, ormai è tutto pronto a Istanbul.

09.52 Attenzione comunque al fattore meteo perché potrebbe piovere in questo fine settimana.

09.50 Verstappen sta sfruttando bene la sua Red Bull su un asfalto di questo tipo e potrebbe davvero dire la sua per la vittoria.

09.48 Charles Leclerc cerca conferme dalla sua Ferrari, la speranza è quella di essere commpetitivo in modo da agguantare la seconda fila.

09.46 Vedremo se le Mercedes riusciranno ad alzare il ritmo rispetto alle due opache prestazioni di ieri, Lewis Hamilton può matematicamente conquistare il Mondiale in questo weekend.

09.45 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 3.

09.44 Si cercano risposte importanti in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 13.00. La gara è in programma domani a partire dalle ore 11.10.

09.42 Anche sul passo gara Leclerc è linea con Verstappen e le Mercedes, migliori sui long-run che sul giro secco.

09.40 L’asfalto è nuovissimo e con poco grip, sembra di correre su una lastra di ghiaccio e i piloti fanno faticare a guidare. Tutti si sono lamentati.

09.38 Sebastian Vettel aveva chiuso in ottava posizione. A essere andate in difficoltà sono state le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, accodatesi a Verstappen e Leclerc.

09.36 Nella FP2 di ieri Charles Leclerc aveva firmato il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen, la Ferrari sembra essere competitiva in terra anatolica.

09.34 I piloti avranno a disposizione l’ultima ora di tempo per effettuare la messa a punto e trovare i feeling con la pista.

09.32 La sessione inizierà alle ore 10.00. Si corre sul circuito di Istanbul.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Istanbul. I piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per effettuare l’ultima messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato, per poi lanciarsi verso le qualifche di oggi pomeriggio e la gara di domani. Si tratta di un turno determinante per capire quali sono i valori in campo dopo un venerdì molto ballerino, caratterizzato anche dalla scarsa aderenza di questo tracciato che affaccia sul Bosforo.

Le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel proverranno a dire la loro. Il monegasco vuole piazzare una zampata e affila le armi verso le qualifiche del pomeriggio, dove cercherà di conquistare una buona posizione sulla griglia di partenza per la gara di domani. Attenzione alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, anche se le favorite della vigilia sono come sempre le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il britannico ormai vicinissimo alla conquista del settimo titolo iridato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Istanbul: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

