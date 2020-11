DIRETTA F1, GP Turchia 2020 LIVE: FP3 in tempo reale, Charles Leclerc cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI MOTOGP DI OGGI (SABATO 14 NOVEMBRE)

Loading...

Loading...

La rinascita della Ferrari in Turchia – La cronaca delle prove libere 2 – La classifica dei tempi delle prove libere 2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Istanbul. I piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per effettuare l’ultima messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato, per poi lanciarsi verso le qualifche di oggi pomeriggio e la gara di domani. Si tratta di un turno determinante per capire quali sono i valori in campo dopo un venerdì molto ballerino, caratterizzato anche dalla scarsa aderenza di questo tracciato che affaccia sul Bosforo.

Le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel proverranno a dire la loro. Il monegasco vuole piazzare una zampata e affila le armi verso le qualifiche del pomeriggio, dove cercherà di conquistare una buona posizione sulla griglia di partenza per la gara di domani. Attenzione alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, anche se le favorite della vigilia sono come sempre le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il britannico ormai vicinissimo alla conquista del settimo titolo iridato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Istanbul: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse