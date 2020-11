DIRETTA F1, GP Turchia 2020 LIVE: alle 13.00 la FP2. La Ferrari cerca conferme con Leclerc e Vettel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40 Ad avere deluso in mattinata è stata invece la Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono fermati nelle retrovie, nella FP2 sarà necessario uno squillo per tornare ai valori conosciuti.

12.38 La Ferrari è parsa brillante in mattinata: Charles Leclerc 3°, Sebastian Vettel 5°. La Rossa potrebbe fare davvero molto bene su questa pista, nel pomeriggio si cercano conferme.

12.36 In mattinata si sono distinte le due Red Bull: Max Verstappen in testa davanti al compagno di squadra Alexander Albon. Le due monoposto hanno sfruttato al meglio la scarsa aderenza di pista.

12.34 I piloti torneranno in pista dopo la FP1 del mattino, sperando di trovare più aderenza su una pista dove la F1 non corre da diversi anni.

12.32 La sessione incomincerà alle ore 13.00, i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e per ottimizzare il feeling col circuito.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul.

La cronaca delle prove libere 1 – La classifica dei tempi della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Prosegue l’intenso weekend sulla pista anatolica e si preannuncia grande spettacolo in questa sessione pomeridiana. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e migliorare il feeling su un tracciato dove non si corre da moltissimi anni e che è ignorato da molti piiloti, anche se la famigerata curva 8 è molto apprezzata un po’ da tutti.

In mattinata uno scatenato Max Verstappen e il sorprendente Alexander Albon hanno chiuso davanti a tutti al volante delle loro Red Bull e hanno a sorpresa preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel: che le due Rosse possano essere davvero competitive su questa pista? Staremo a vedere quello che ci dirà il turno pomeridiano, dove ci si aspetta una pronta reazione da parte delle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, decisamente attardate nella FP1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti.

