DIRETTA F1, GP Imola 2020 LIVE: Leclerc insegue il podio, serve una grande rimonta

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI OGGI

COME VEDERE LA GARA SU TV8

ORARIO DELLA GARA E COME VEDERLA IN TV

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP IMOLA

CHARLES LECLERC: “POTEVO FARE DI PIU’. MI ASPETTAVO QUALCOSA IN PIU’ DALLA MACCHINA”

SEBASTIAN VETTEL: “SE SI RITIRASSERO TUTTI SAREBBE PIU’ FACILE”

LAURENT MEKIES: “SPERAVAMO IN QUALCOSA DI MEGLIO IN QUALIFICA”

PASSO INDIETRO DELLA FERRARI A IMOLA

SEBASTIAN VETTEL E UN SABATO DIFFICILE

IL CIRCUITO DI IMOLA E’ STRETTO, RISCHIO GARA NOIOSA

LEWIS HAMILTON: “HO FATTO UN GIRO DA SCHIFO”

VALTTERI BOTTAS: “HO SUDATO TANTO PER LA POLE, DOMANI SARA’ UNA BELLA LOTTA”

MAX VERSTAPPEN: “NON AVEVO ABBASTANZA ADERENZA”

VALTTERI BOTTAS UNA MINACCIA PER LA VITTORIA DI HAMILTON? PARTENZA DECISIVA

LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ

LE DICHIARAZIONI DI PERRE GASLY

LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI

LE DICHIARAZIONI DI RICCIARDO

15.07 Si chiude qui, dunque, il sabato di Imola. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

15.05 Verstappen non ha potuto nulla contro lo strapotere Mercedes, mentre stupisce il quarto posto di Gasly! Leclerc non va oltre la settima posizione mentre Vettel dovrà partire dalla 14a casella della griglia.

15.03 Gran ultimo giro per Bottas che si rimette in pole e domani cercherà di tornare al successo dopo Sochi

BREAKING: @ValtteriBottas takes pole at Imola! He edges out Lewis Hamilton (P2) to claim the 15th pole of his career 🚀 Max Verstappen takes P3 for Red Bull #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/DHeQkeF8HJ — Formula 1 (@F1) October 31, 2020



CLASSIFICA TEMPI Q3

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’13″609 21 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″097 1’13″706 21 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″872 1’14″481 15 4 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″911 1’14″520 15 5 23 A. Albon (B) Red Bull +00″963 1’14″572 18 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″003 1’14″612 18 7 16 C. Leclerc (B) Ferrari +01″007 1’14″616 18 8 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″087 1’14″696 18 9 4 L. Norris (B) McLaren +01″205 1’14″814 14 10 55 C. Sainz (B) McLaren +01″302 1’14″911 16

Leclerc si migliora ma rimane settimo a 1.007! Verstappen terzo a 567 millesimi. POLE DI BOTTAS!!!!!!!!!!!!!!!

SI CHIUDE LA Q3!! Hamilton vola in 1:13.706 lima qualcosa, Bottas poleeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:13.609!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-1 Parte Hamilton! L’inglese arriva al T1 con 107 millesimi di record, Bottas risponde con 163!! Verstappen accusa 155

-2 Di nuovo tutti in pista. Gli ultimi ad entrare in scena sono Mercedes, Verstappen e Leclerc

-3 Mercedes che sembrano pronte a fare il vuoto. I 7 decimi su Verstappen fanno davvero paura…

-4 CLASSIFICA AL MOMENTO

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’13″781 19 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″031 1’13″812 19 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″700 1’14″481 13 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″831 1’14″612 16 5 16 C. Leclerc (B) Ferrari +01″031 1’14″812 17 6 4 L. Norris (B) McLaren +01″050 1’14″831 14 7 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″151 1’14″932 18 8 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″682 1’15″463 15 9 55 C. Sainz (B) McLaren +01″914 1’15″695 16 10 23 A. Albon (B) Red Bull 18

-5 Di nuovo tutti ai box, cambio gomme in vista dell’ultimo assalto al tempo!

-6 Cancellato il tempo di Albon che era davanti a Leclerc. Hamilton comanda su Bottas, poi Verstappen, Gasly, Leclerc, Norris, Kvyat, Ricciardo e Sainz

-7 Leclerc 1:14.812 si mette in sesta posizione a un secondo dalla vetta

-8 Hamilton arriva al T1 con il tempo di 23.595, passa al T2 in 49.082, chiude in 1:13.781 nonostante una uscita larga alla Rivazza! Bottas risponde in 1:13.812 ed è secondo

-10 Si lanciano i primi piloti per il tentativo iniziale della Q3

-11 minuti: i 10 qualificati alla Q3 entrano in pista, mentre Leclerc attende ancora qualche istante

14.48 SI PARTE CON LA Q3!!!! CACCIA ALLA POLE A IMOLA!!!!!!!!!

14.47 Sarà pole numero 98 per Hamilton, oppure Bottas sarà in grado di superare il compagno? Verstappen è in scia, ma attenzione alle Alpha Tauri, davvero scatenate

14.45 Si attende ancora qualche istante, sti sta ripulendo la pista nella uscita della curva Rivazza 2, dove alcuni piloti hanno portato in pista ghiaia

14.43 Attenzione, cancellato il tempo di Vettel per una uscita larga alla Piratella, scivola quindi in 14ma posizione

ANCORA UNA VOLTA BOTTAS IL MIGLIORE NELLA Q2

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’14″585 13 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″058 1’14″643 13 3 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″096 1’14″681 12 4 23 A. Albon (B) Red Bull +00″160 1’14″745 12 5 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″368 1’14″953 9 6 33 M. Verstappen (M) Red Bull +00″389 1’14″974 7 7 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″432 1’15″017 12 8 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +00″437 1’15″022 12 9 55 C. Sainz (B) McLaren +00″442 1’15″027 10 10 4 L. Norris (B) McLaren +00″466 1’15″051 8 11 11 S. Perez (B) Racing Point +00″476 1’15″061 13 12 31 E. Ocon (B) Renault +00″616 1’15″201 14 13 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″689 1’15″274 17 14 63 G. Russell (B) Williams +00″738 1’15″323 15 15 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″909 1’15″494 13

Esclusi dalla Q3: Perez, Ocon, Vettel, Russell e Stroll

❌ ELIMINATED – Q2 ❌ P11 Perez

P12 Ocon

P13 Russell 📸

P14 Vettel

P15 Stroll#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/HcyDmhX1hw — Formula 1 (@F1) October 31, 2020



Verstappen chiude all’ultimo secondo in 1:14.974 e si salva!! Albon quarto in 1:14.745, Vettel ci prova e fa segnare 1:15.274 ed è 13°

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Si lancia anche Verstappen con le medie!

-1 Leclerc arriva in 1:15.017 ed è quarto a 432 millesimi dalla vetta, si rilanciano tutti!

-2 Gasly completa un altro giro e si conferma terzo a 96 millesimi da Bottas! Vettel fa segnare 1:15.385 e rimane 12mo,

-3 Arriva sul traguardo Ocon, rimane ottavo senza migliorare, mentre ora si lancia Vettel

-4 Leclerc entra in azione a sua volta, anche lui con le gomme soft!

-5 Rientra in pista Vettel con gomma soft, vedremo se anche Leclerc farà la stessa scelta.

-6 Si lavora sulla macchina di Verstappen e provano a rimetterlo in pista

-8 Al momento comanda Bottas davanti a Hamilton per 58 millesimi, quindi Gasly, Ricciardo, Norris, Perez, Ocon, Sainz e Leclerc decimo

-9 Vettel rimane 11mo a 1.232, Leclerc chiude il suo secondo giro in 1:15.2 e si mette a 7 decimi da Bottas in nona posizione, soli 2 decimi di margine. Servirà la soft?

-10 Va ai box Verstappen!!! Si lavora sulla sua vettura!! Problemi alla Power unit ed ora è corsa contro il tempo. Si rilanciano le Ferrari

-11 Verstappen annuncia di non avere potenza in un team radio! Mentre Hamilton stampa 1:14.585 ma Bottas lo supera per 58 millesimi

-12 Vettel fa segnare il primo crono ufficiale in 1:16.302, Kvyat risponde in 1:15.247 con soft, Gasly 1:15.005, Leclerc con medie 1:15.625

-14 minuti Mercedes con le medie, Verstappen con le soft

14.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!! Ferrari in pista con le medie!!

14.23 Raikkonen ha subito il taglio perchè il suo miglior tempo (11mo crono) è stato cancellato per una uscita troppo ampia alla Piratella

IL MIGLIOR TEMPO DELLA Q1 è DI BOTTAS!

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’14″221 8 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″008 1’14″229 5 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″813 1’15″034 5 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″902 1’15″123 5 5 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″962 1’15″183 5 6 4 L. Norris (B) McLaren +01″053 1’15″274 5 7 31 E. Ocon (B) Renault +01″131 1’15″352 5 8 23 A. Albon (B) Red Bull +01″181 1’15″402 6 9 11 S. Perez (B) Racing Point +01″186 1’15″407 5 10 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″191 1’15″412 5 11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″253 1’15″474 3 12 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″482 1’15″703 6 13 63 G. Russell (B) Williams +01″539 1’15″760 7 14 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″601 1’15″822 7 15 55 C. Sainz (B) McLaren +01″616 1’15″837 4 16 8 R. Grosjean (B) Haas +01″697 1’15″918 5 17 20 K. Magnussen (B) Haas +01″718 1’15″939 10 18 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″732 1’15″953 6 19 6 N. Latifi (B) Williams +01″766 1’15″987 8 20 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″987 1’16″208 5

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Hamilton migliora in 1:14.229, Magnussen esce alla Rivazza 2 e non mgiliora, Russell 11mo superato da Raikkonen, si salva anche Ricciardo all’ultimo respiro, eliminate le Haas, le Alfa Romeo e Latifi

-1 Giovinazzi spinge a tutta, arriva al T2 con 139 millesimi di distacco da Magnussen ultimo dei qualificati

-2 Vettel si mette più sicuro in nona posizione, al momento sarebbero escluse le Williams, Ricciardo, Giovinazzi e Albon

-3 Si lancia Bottas, arriva al T2 con tempi non eccezionali, chiude in 1:14.634 ma fa il record nell’ultimo settore ed è secondo a 60 millesimi da Hamilton

-4 Bottas torna in pista con un set di gomme soft nuove. Il finlandese ha bisogno di un giro senza traffico per qualificarsi senza problemi alla Q2

-5 Cancellato anche il tempo di Albon che, quindi, torna in 18ma posizione. Ricciardo sale in 11ma e si qualifica al momento

-6 Tempo cancellato a Bottas per una uscita troppo larga alla Piratella. Il finlandese e Ricciardo sono ultimo e penultimo

-7 Albon sale dalla 19ma posizione alla ottava a 965 millesimi, mentre Bottas è ancora 19mo e si rilancia ora

-8 Bottas è solo diciottesimo per problemi di traffico e inizia a spingere solo ora. Hamilton vola in 1:14.574 e mette 460 millesimi su Verstappen

-9 Verstappen si rimette in prima posizione in 1.15.034 superando Leclerc di una manciata di millesimi

-10 Leclerc arriva al T2 con 82 millesimi di vantaggio su Hamilton, completa il suo secondo tentativo in 1:15.123 ed è primo!!!!!

-11 Hamilton arriva al T2 con 64 millesimi su Kvyat, Bottas risponde con 361 di vantaggio! Il campione del mondo fa segnare 1:15.144 ed è primo, mentre il finlandese ha alzato il piede nel T3

-12 Verstappen fa segnare il record nel T2, conclude in 1:15.473 ed è secondo a 61 millesimi da Kvyat. Ora partono le Mercedes!

-13 Seb Vettel arriva al T2 confermando il margine, taglia il traguardo in 1:16.475 si ferma a un secondo da Kvyat primo in 1:15.412, secondo Gasly, poi Leclerc a 435 millesimi.

-14 Latifi chiude il suo primo giro in 1:17.830 non lontanissimo dal danese. Vettel arriva al T1 con 290 millesimi di vantaggio

-15 Il primo crono lo fissa Magnussen in 1:17.186

-16 a mano a mano entrano tutti i piloti, sarà fondamentale trovare il giro giusto senza traffico per evitare problemi e pensare già alla Q2 per i big

-17 minuti: subito in pista Magnussen e Latifi, si parte con la Q1!

14.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTANO LE QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA!!

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

RISULTATI E CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE

LE QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE

HAMILTON: "LA PISTA DI IMOLA E' BELLISSIMA"

Programma odierno – Presentazione generale weekend

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Imola è pronta dunque a riabbracciare il circus per un weekend ufficiale di gara (seppur in formato ridotto) dopo 14 anni di attesa, anche se purtroppo l’evento si terrà a porte chiuse alla luce dell’attuale situazione sanitaria legata al Covid-19 in Italia.

Si tratta del terzo appuntamento stagionale della Formula 1 in programma sul suolo tricolore, dopo aver fatto tappa in precedenza a Monza e al Mugello. Vedremo se la due-giorni imolese saprà regalare uno spettacolo all’altezza delle aspettative, anche grazie ad un meteo favorevole che consentirà un regolare svolgimento dell’attività in pista sull’asciutto. Dal punto di vista tecnico Mercedes parte chiaramente con tutti i favori del pronostico per centrare l’ennesima accoppiata pole-vittoria del campionato, anche se dovrà come di consueto guardarsi le spalle dalla minaccia rappresentata dalla Red Bull di Max Verstappen. La casa di Stoccarda è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica (basta un quarto posto di Hamilton o Bottas) del settimo titolo iridato costruttori consecutivo, che festeggerà con ogni probabilità già domani al termine del GP emiliano con quattro gare di anticipo rispetto alla fine della stagione.

Ci si aspetta dunque un duello per la pole position in casa Mercedes tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre per entrare in seconda fila assieme a Verstappen sarà sicuramente grande battaglia con diversi team coinvolti. Ferrari punta tutto sul talento nel giro secco di Charles Leclerc, reduce da due quarti posti di fila ottenuti in qualifica al Nurburgring e a Portimao, ma servirà una prestazione maiuscola per precedere Racing Point, McLaren, Renault, la Red Bull di Albon e l’AlphaTauri di Gasly oggi pomeriggio nelle prove ufficiali. Obiettivo Q3 invece per Sebastian Vettel, attualmente in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra monegasco alla guida di una SF1000 in crescita ma ancora molto lontana dal vertice.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 10.00 per il semaforo verde dell’unica sessione di prove libere (da 90 minuti) del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, valido come tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del grande ritorno della Formula 1 dopo 14 anni a Imola: buon divertimento!

Foto: Lapresse