DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: dalle ore 16.00 la FP2, la Ferrari prova a compensare il gap di velocità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.38 Davanti a tutti, come sempre, Lewis Hamilton che ha confermato il suo stato di grazia. Il campione del mondo ha distanziato di 4 decimi Valtteri Bottas e di quasi un secondo tutti gli altri

Loading...

Loading...

15.36 Nel corso della FP1 ha girato Robert Kubica sulla Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che, nella FP2, tornerà saldamente al suo posto

15.33 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA NEL PRIMO POMERIGGIO DI SAKHIR

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’29″033 40

2 77 V. Bottas Mercedes +00″449 1’29″482 41

3 11 S. Perez Racing Point +00″967 1’30″000 31

4 55 C. Sainz McLaren +00″985 1’30″018 31

5 10 P. Gasly AlphaTauri +01″016 1’30″049 34

6 33 M. Verstappen Red Bull +01″261 1’30″294 18

7 23 A. Albon Red Bull +01″269 1’30″302 34

8 31 E. Ocon Renault +01″351 1’30″384 28

9 18 L. Stroll Racing Point +01″393 1’30″426 30

10 3 D. Ricciardo Renault +01″475 1’30″508 30

11 16 C. Leclerc Ferrari +01″556 1’30″589 29

12 5 S. Vettel Ferrari +01″595 1’30″628 24

13 88 R. Kubica Alfa Romeo +01″699 1’30″732 24

14 8 R. Grosjean Haas +01″799 1’30″832 28

15 20 K. Magnussen Haas +01″821 1’30″854 29

16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″863 1’30″896 27

17 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″987 1’31″020 37

18 4 L. Norris McLaren +02″359 1’31″392 25

19 6 N. Latifi Williams +03″439 1’32″472 28

20 40 R. Nissany Williams +03″768 1’32″801 27

15.30 Venti minuti al via della FP2

15.27 Prima di iniziare l’avvicinamento alla FP2, proponiamo la CLASSIFICA DEL MONDIALE DI F1

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

5 Charles Leclerc MON FERRARI 97

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75

8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

15.24 Solitamente questa gara si disputa ad aprile. Lo spostamento di 7 mesi nel calendario permetterà di vivere condizioni meteo meno “torride”. Anzi, il rischio pioggia potrebbe essere dietro l’angolo domani

15.22 Tutti in pista per 90 minuti davvero indicativi. A differenza della FP1, infatti, i piloti potranno girare nelle condizioni che troveranno domani in qualifica e domenica in gara

15.20 Buongiorno e bentornati a Sakhir, tra 40 minuti prenderà il via la FP2 del GP del Bahrain

Cronaca prove libere 1 – Classifica prove libere 1 – Presentazione weekend – Programma odierno

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia sotto i riflettori del Bahrain International Circuit per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Dopo una FP1 dominata in lungo e in largo dalle Mercedes, ci si aspetta una FP2 estremamente importante nelle condizioni che i piloti affronteranno anche domani in qualifica e domenica in gara.

Lewis Hamilton è partito forte stampando il miglior tempo nella prima sessione, con quattro decimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e quasi 1″ sulle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Red Bull non brillanti, su un tracciato storicamente ostico, con il 6° posto di Max Verstappen ed il 7° di Alexander Albon. Avvio negativo di fine settimana in termini di performance per la Ferrari, fuori dalla top10 con Charles Leclerc 11° e Sebastian Vettel 12° a causa di un gap velocistico abbastanza importante sul dritto rispetto alla concorrenza. Giornata molto importante anche in ottica 2021, con i team al lavoro per testare le gomme sperimentali Pirelli in vista della prossima stagione.

Appuntamento alle ore 16.00 con il semaforo verde della FP2 valevole per il GP del Bahrain 2020, quindicesima tappa del campionato. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvicinamento alle qualifiche e alla gara del terzultimo weekend stagionale di Formula 1: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse