DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: ultimi 25 minuti di FP2, Ferrari attardata sul giro secco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.27 Degrado molto importante anche sulle gomme soft di Bottas, che fa segnare nell’ultimo giro un 1’36″9.

17.25 Situazione Ferrari molto negativa sia sul giro secco che sul passo gara, in questo venerdì a Sakhir.

17.23 Ottimo primo giro di Bottas nel long run con gomma soft, in 1’34″3. Molto bene anche Gasly, in 1’34″7 su gomma gialla.

17.22 I tempi di Leclerc sono terribili nel long run su gomma soft. Più incoraggiante il primo passaggio di Vettel su gomma media.

17.20 Squillo Verstappen sul passo gara! 1’34″5 al primo giro del nuovo run su gomma media, anche se la Racing Point si conferma costante sull’1’35” sempre con pneumatici a banda gialla.

17.18 Miglior tempo Hamilton! 1’28″971 e tre decimi rifilati a Verstappen e Bottas sul giro secco.

17.16 Attenzione a Hamilton, che si rilancia con gomma morbida per la simulazione di qualifica!

17.15 Racing Point impressionante con gomma media, Verstappen competitivo su gomma soft almeno nei primi passaggi.

17.13 Ultimo passaggio in 1’35″4 per Perez su gomma gialla, 1’35″6 per Verstappen sulla morbida. Molto male Leclerc, sempre tra l’1’36 e l’1’37.

17.12 Grandi problemi di grip per Vettel con le gomme 2021. Tutti al lavoro sul passo gara adesso per questi ultimi 18 minuti.

17.10 Pista affollatissima in questo frangente, a causa del tempo perso in precedenza per le bandiere rosse.

17.08 Vettel sta girando con gomme Pirelli 2021, mentre Leclerc ha montato nuovamente gomma soft.

17.07 Non un grandissimo giro per Lewis Hamilton, 6° a 271 millesimi dal miglior tempo di Verstappen.

17.05 Grande attesa per il primo vero time-attack con gomma rossa di Lewis Hamilton. A breve dovrebbero cominciare anche i primi long-run.

17.04 SEMAFORO VERDE! Questa volta si riparte per davvero: 26 minuti alla bandiera a scacchi.

17.02 Situazione apparentemente risolta: il cane è riuscito a trovare una via di fuga per uscire dal circuito. Si riparte tra un minuto con l’attività in pista!

17.01 Il cronometro continua a scorrere, mancano 29 minuti al termine della FP2.

16.59 Sessione interrotta nuovamente! BANDIERA ROSSA! La causa questa volta è l’invasione di pista da parte di un cane!

16.58 Riparte in questo momento la seconda sessione di prove libere per gli ultimi 32 minuti di attività in pista.

16.53 Ecco un fermoimmagine della Red Bull di Albon dopo l’incidente:

16.50 Errore molto grave da parte del thailandese, che ha danneggiato pesantemente la sua Red Bull concludendo anzitempo la sua FP2.

16.48 BANDIERA ROSSA! Sessione interrotta, in attesa di ripulire la pista in uscita dall’ultima curva.

16.47 CHE BOTTO!! Albon ha demolito la sua Red Bull andando a sbattere contro le barriere! Nessuna conseguenza comunque per il pilota.

16.45 Prima simulazione di qualifica Mercedes: Bottas si porta in seconda piazza a 18 millesimi da Verstappen con gomma soft.

16.43 Perez si migliora leggermente con gomma rossa, ma resta alle spalle di Verstappen in seconda posizione per 85 millesimi.

16.40 Vettel si è rilanciato senza riuscire però a migliorare su gomma soft.

16.37 Ricciardo si porta in terza posizione con la Renault su gomma morbida, a 285 millesimi dalla vetta. L’australiano ha rifilato mezzo secondo alla migliore delle Ferrari a parità di mescola.

16.35 Leclerc è addirittura 10° al termine del suo primo giro lanciato su gomma soft, pagando quasi tre decimi dal compagno di squadra tedesco.

16.34 Pessimi segnali in casa Ferrari. Vettel è solo 6° in 1’30″1 a 792 millesimi dal tempo di Verstappen con una mescola di vantaggio.

16.33 Ferrari è la prima a montare gomma soft, insieme ad Antonio Giovinazzi, per effettuare il primo vero time-attack del weekend.

16.32 Mercedes torna in pista con gomme Pirelli 2021 su entrambe le macchine, ritardando dunque l’inizio della simulazione di qualifica.

16.30 Perez si avvicina a 221 millesimi da Verstappen, balzando in seconda piazza provvisoria con la Racing Point a parità di mescola.

16.29 Ferrari si conferma in difficoltà anche con gomma gialla, evidenziando le consuete lacune sul dritto in termini di velocità di punta rispetto al resto della concorrenza.

16.27 L’AlphaTauri si inserisce tra le due Red Bull, con Gasly 2° e Kvyat 3° a parità di gomme con Verstappen e con la maggior parte delle altre vetture in pista.

16.25 Si comincia a fare sul serio in questa FP2: Verstappen si mette a dettare il passo in 1’29″318 rifilando mezzo secondo a Gasly e 6 decimi al compagno di squadra Albon.

16.21 Kimi Raikkonen in testa! Gran giro di Ice Man, che porta l’Alfa Romeo in prima posizione su gomma gialla in 1’30″928.

16.20 Vettel completa un nuovo giro lanciato e si porta in quinta piazza con gomma gialla, a 234 millesimi dal miglior tempo provvisorio di Sainz.

16.17 Cancellato per track limits il giro veloce di Sebastian Vettel. Vedremo se il tedesco si rilancerà per un nuovo giro lanciato su gomma media.

16.15 Bel passo avanti di Leclerc, 3° a 43 millesimi dalla vetta con gomma gialla. Buon giro anche di Vettel, staccato di soli 6 millesimi dal compagno di squadra.

16.14 Entrambe le Ferrari in pista adesso con gomme medie. Da segnalare il terzo tempo di Norris con pneumatici hard.

16.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ McLaren1:30.989 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.014 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.169 1

4 Esteban OCON Renault+0.346 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.349 1

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.448 1

7 Sergio PEREZ Racing Point+0.473 1

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.843 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.887 2

10 Lance STROLL Racing Point+0.945 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.042 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.553 1

13 Nicholas LATIFI Williams+2.178 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.224 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.414 1

16 George RUSSELL Williams+3.277 1

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+6.300 1

18 Lewis HAMILTON Mercedes+6.749 2

19 Sebastian VETTEL Ferrari+38.964 2

20 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

16.11 Incroci pericolosi in pista Gasly-Hamilton e Verstappen-Stroll. Nessuna conseguenza comunque per i piloti coinvolti.

16.09 Tutti i piloti sono obbligati a completare almeno 6 giri con le gomme Pirelli 2021 in questa FP2, per poi potersi concentrare sul programma di lavoro in ottica qualifica e gara.

16.08 Carlos Sainz al comando con la McLaren in 1’30″989 con 14 millesimi di vantaggio su Verstappen. 9° Leclerc, Mercedes lontanissime.

16.06 Tempi ancora molto alti in questo avvio di FP2. I piloti devono chiaramente abituarsi a guidare in notturna, rispetto alla FP1.

16.04 Bottas lamenta via radio problemi allo sterzo, ma il finlandese non rientra ai box e si lancia per il primo giro lanciato della sessione.

16.03 Tutti in pista con gomma 2021 in questo momento, ad eccezione di Antonio Giovinazzi che monta pneumatici hard 2020.

16.02 Prima mezz’ora di FP2 destinata ad un programma di lavoro specifico per testare le gomme Pirelli 2021. A seguire ci sarà spazio per la simulazione di qualifica e di passo gara con gomme 2020.

16.00 SEMAFORO VERDE!! Al via gli ultimi 90 minuti di prova del venerdì in Bahrain.

15.59 Un minuto al via della sessione, tra poco si parte!

15.58 Tutto pronto in casa Williams in vista della FP2

