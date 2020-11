DIRETTA Bosnia-Italia, Nations League 2020-2021 LIVE: serve una vittoria per volare alla Final Four!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Bosnia-Italia – La presentazione della gara – L’Italia si qualifica alla Final Four di Nations League 2021 se… Tutte le possibili combinazioni

Loading...

Loading...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bosnia-Italia, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-2021. Dopo la vittoria contro la Polonia gli azzurri cercano a Sarajevo la qualificazione alle Final Four della competizione.

L’Italia di Roberto Mancini che, ancora positivo, verrà sostituito in panchina dal vice Alberico Evani, così come capitato anche nelle ultime due uscite ufficiali della Nazionale, arriva all’ultimo match del gruppo 1 della Nations League al primo posto in classifica dopo la vittoria di domenica sera contro la Polonia a Reggio Emilia (2-0 con le reti di Jorginho su rigore e Berardi). Per conquistare la qualificazione alle Final Four della competizione (che in caso di partecipazione l’Italia ospiterà in casa tra il 6 e il 10 ottobre 2021) gli azzurri dovranno battere la già retrocessa Bosnia, anche se potrebbe bastare un pareggio o addirittura una sconfitta in caso, rispettivamente, di vittoria della Polonia contro l’Olanda, oppure di pareggio tra le due squadre nel match di Chorzow.

La Bosnia-Erzegovina del ct Dusan Bajevic, in virtù dei soli due punti conquistati in cinque gare contro Italia e Olanda, è già aritmeticamente sicura della retrocessione dalla Lega A alla Lega B della Uefa Nations League. La nazionale balcanica, reduce dalla sconfitta in casa dell’Olanda (3-1) sarà inoltre priva di Edin Dzeko, ancora positivo al coronavirus, ciononostante proverà comunque a chiudere nel migliore dei modi una non brillante esperienza nella massima serie della nuova competizione Uefa per squadre nazionali, dopo la promozione ottenuta nella prima edizione (stagione 2018-2019) primeggiando nel gruppo 3 della Lega B davanti ad Austria e Irlanda del Nord.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Bosnia-Italia, ultima giornata del gruppo 1 della Uefa Nations League 2020-2021. Si giocherà allo stadio Grbavica di Sarajevo (capitale della Bosnia-Erzegovina) con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. All. Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All. Evani.

galva.galva00@virgilio.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse