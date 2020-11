DIRETTA Atalanta-Inter 1-1, Serie A calcio 2020-2021 LIVE: colpo da biliardo di Miranchuk che trova il pareggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

80′ L’Inter sembra aver accusato il colpo e ora gli orobici sognano addirittura la vittoria.

Loading...

Loading...

79′ GOOOOOOOOL DELL’ATALANTA!!! Imbucata intelligente di Muriel per Miranchuk, colpo da biliardo del russo che sorprende Handanovic, 1-1.

76′ Dopo diversi minuti di buio l’Atalanta sta macinando gioco e prova a rendersi pericolosa.

74′ Doppia sostituzione anche nell’Inter: entrano Lukaku e Perisic ed escono Sanchez e Lautaro.

73′ Altri due cambi richiesti da Gasperini: dentro Muriel e Lammers, fuori Toloi e Zapata.

70′ A causa dell’intervento in scivolata si è anche fatto male Vidal, il quale viene sostituito da Gagliardini.

69′ Numero da capogiro di Gomez che viene abbattuto da Vidal, inevitabile l’ammonizione per il cileno.

68′ Peggiorata l’Atalanta che si affida solamente al fisico di Zapata per provare a fare male agli avversari.

65′ SPORTIELLOOO!! Lautaro manda in porta Vidal che si lascia ipnotizzare dal portiere atalantino, sulla ribattuta di Barella l’estremo difensore compie il secondo miracolo.

64′ Destro a giro di Young che non trova la porta.

63′ La Dea continua a non pungere in attacco, mentre l’Inter si chiude ancora di più in difesa.

60′ Doppio cambio nell’Atalanta: Miranchuk e Pessina prendono il posto di Malinovskyi e Pasalic.

58′ GOOOOOOOOL DELL’INTER!!! Dal nulla Lautaro Martinez porta in vantaggio gli ospiti: il Toro trova un’incornata perfetta sul cross dalla sinistra di Young, 0-1.

56′ I due allenatori hanno mandato a scaldare diversi giocatori.

54′ Le manovre offensive dell’Atalanta iniziano ad essere più fluide, mentre l’Inter non riesce minimamente a scalfire la difesa rivale.

51′ Evidente la necessità di freschezza in attacco dalla panchina per entrambe le squadre.

48′ Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo con le squadre molto corte.

46′ Cominciata la ripresa!

45′ Il primo tempo si chiude senza recupero, Atalanta-Inter 0-0.

44′ Malinovskyi semina il panico con una serpentina, de Vrij lo ferma con le cattive e si becca il cartellino giallo.

41′ Guizzo di Sanchez che va via a Romero, poi il difensore atalantino rinviene e riconquista palla.

39′ Pochissime invenzioni ambo le parti, sfida dominata dalle difese. Sia Gasperini che Conte dovranno trovare soluzioni dalla panchina.

36′ Lautaro è veramente in grande difficoltà: l’argentino è stato fino a questo momento annullato da Romero.

33′ Cartellino giallo anche per Djimsiti, reo di aver colpito da dietro Sanchez.

30′ Ammonito Lautaro Martinez per un fallo tattico commesso ai danni di Freuler.

28′ La partita continua a vivere di fiammate individuali da una parte e dall’altra.

25′ VIDAL! Cross dalla sinistra di Bastoni sul quale impatta molto bene il cileno, sfera che va ad un passo dal sette.

23′ Accelerazione di Gomez che serve un buon pallone a Malinovskyi, ma l’ucraino spreca con un tiro alle stelle.

21′ Sanchez continua a punzecchiare la retroguardia avversaria con inserimenti alle spalle dei difensori, mentre sembra piuttosto impreciso nelle giocate Lautaro Martinez.

19′ Scarico di Sanchez per Lautaro Martinez, la girata del Toro sibila a lato.

18′ Un cross di Freuler assume una traiettoria stranissima e costringe Handanovic ad un salvataggio in tuffo.

16′ Da un po’ di partita all’Atalanta sta mancando la sua solita intensità, vedremo se oggi sarà diverso.

13′ Destro al volo di Lautaro abbondantemente alto.

12′ La partita fatica a decollare, i padroni di casa provano a trovare un varco ma gli interisti chiudono tutti gli spazi.

9′ Salvataggio straordinario di Romero che anticipa in scivolata Lautaro Martinez a centro area.

7′ Batte Gomez che colpisce la barriera.

6′ Punizione al limite dell’area conquistata da Duvan Zapata, ottima occasione per l’Atalanta.

4′ Possesso palla prolungato dei padroni di casa, Inter rintanato in difesa.

1′ SI PARTE! Primo possesso per l’Atalanta.

14:58 Pochi minuti all’inizio della partita, tutto pronto per cominciare.

14:55 Qualche scatto dei giocatori della Dea

14:50 Il riscaldamento degli interisti

14:45 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Martinez, Sanchez.

14:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Inter, settima giornata della Serie A 2020-2021.

Orario tv, programma e formazioni di Atalanta-Inter

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Inter, settima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena una delle sfide più belle che il nostro massimo campionato possa offrire al momento, con di fronte due compagini in grado di giocarsi fino in fondo il titolo. Un derby lombardo, insomma, valido per le zone nobili della classifica e che assegna punti pesanti.

Entrambe le squadre arrivano all’incontro dopo le delusioni del martedì di Champions: gli orobici sono stati annientati a domicilio dagli inglesi del Liverpool, mentre il Biscione ha perso 3-2 in casa del Real Madrid e si ritrova ultimo nel proprio raggruppamento. Sia l’Atalanta che l’Inter dovranno far fronte ad assenze importanti: per la Dea non ci saranno di certo Gosens, Palomino e De Roon per problemi muscolari ed è in forte dubbio anche la partecipazione di Hateboer e Romero.

Antonio Conte dovrà invece fare a meno dei soliti Sensi e Vecino, con il bomber Romelu Lukaku acciaccato ma convocato dopo le assenze contro Parma e Real. Il talento tuttavia di certo non scarseggia con Alejandro Gomez da una parte e Lautaro Martinez dall’altra: sono loro i principali giocatori da tenere d’occhio oggi.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15:00, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con le formazioni ufficiali ed un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO