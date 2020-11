Ciclismo su pista, Europei 2020: Silvia Zanardi conquista un fantastico argento nella Corsa a Punti

La giovanissima Silvia Zanardi regala un’altra medaglia all’Italia ai Campionati Europei di ciclismo su pista che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria. La portacolori del Team BePink, infatti, si è piazzata al secondo posto nella Corsa a Punti, preceduta solo dalla britannica Katie Archibald, la quale aggiunge l’ennesimo oro continentale al suo sterminato palmares. Terzo posto per la polacca Karolina Karasiewicz.

Zanardi ha sfornato una prestazione semplicemente strepitosa. La ventenne azzurra è stata l’unica capace di dare del filo da torcere ad Archibald. Nel corso degli ultimi venti giri Zanardi era anche riuscita a levarsi di ruota la britannica in un paio di occasioni, ma questa, pur soffrendo, anche per via del fatto che Silvia non ha mai trovato atlete disposte a collaborare con lei, è stata in grado chiudere in ambedue le occasioni.

Silvia, comunque, dimostra, una volta di più, la sua grandissima predisposizione per la Corsa a Punti. In questa disciplina, infatti, ha vinto il titolo Mondiale tra le juniores nel 2018 ad Aigle e, appena un mese fa, nel velodromo di casa di Fiorenzuola d’Arda, aveva conquistato anche la maglia di campionessa d’Europa nella categoria U23.

