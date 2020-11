Ciclismo, Sepp Kuss: “Nel 2020 vorrei correre da capitano alla Volta a Catalunya, al Giro dei Paesi Baschi e alla Vuelta”

Sepp Kuss, negli ultimi due anni, ha sovente recitato il ruolo di angelo custode di Primoz Roglic. Il grimpeur statunitense è stato il gregario più prezioso, in salita, del fuoriclasse di Trbovlje sia al Tour de France 2020 sia nelle due edizioni della Vuelta a España vinte dallo sloveno. Kuss, però, il quale ha compiuto ventisei anni un paio di mesi fa, ora sogna anche di avere qualche chance di correre per sé nelle grandi corse a tappe.

Kuss ha parlato del suo futuro al sito Ciclismo Internacional. Queste le sue parole: “Ancora non so quali siano i piani per il 2021, ma mi piacerebbe correre da capitano in qualche gara particolarmente adatta agli scalatori puri come me. Ad esempio la Volta a Catalunya, il Giro dei Paesi Baschi e la Vuelta a España. Questo non vuol dire, però, che mi tirerò indietro quando sarò chiamato a lavorare per i miei compagni. Tuttavia, negli ultimi due anni ho accumulato esperienza nei grandi giri e credo di essermi guadagnato l’opportunità di correre, ogni tanto, da leader“.

