Calendario F1 2020, definite le date. 23 GP in programma, c’è l’incognita Vietnam

Si attendeva il calendario provvisorio in queste ore e così è stato per quanto riguarda la F1. Sono state definite le date dei 23 appuntamenti che animeranno la prossima stagione del Circus, sperando che la pandemia non vada a condizionare la competizione. Come al solito l’annata prenderà il via dall’Australia (il 21 marzo) e terminerà nell’ormai classico appuntamento di Abu Dhabi (5 dicembre). La novità su tutte sarà la prova in Arabia Saudita, prevista il 28 novembre.

Chase Carey, CEO di Liberty Media, ha così dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il calendario provvisorio 2021 della F1 dopo i confronti con gli organizzatori, i team e la FIA. Stiamo pianificando eventi per il 2021 con i fan che forniranno un’esperienza vicina alla normalità e si aspettano che i nostri accordi vengano rispettati. Abbiamo dimostrato di poter viaggiare e gestire in sicurezza le nostre gare. Sono tante le sedi che vorrebbero ospitare un fine settimana di F1 e questo ci rende felici. Per questo accogliamo con favore l’entrata nel calendario dell’Arabia Saudita e siamo altrettanto entusiasti di tornare nei luoghi in cui speravamo di correre nel 2020. Vogliamo ringraziare tutti i nostri partner per il loro lavoro e non vediamo l’ora di dare ai nostri tifosi una stagione entusiasmante in pista“.

IL CALENDARIO DI F1 2021 PROVVISORIO

21 marzo – Australia (Melbourne)

28 marzo – Bahrein (Sakhir)

11 aprile – Cina (Shanghai)

25 aprile – TBC (TBC)

9 maggio – Spagna (Barcelona)*

23 maggio – Monaco (Monaco)

6 giugno – Azerbaijan (Baku)

13 giugno – Canada (Montreal)

27 giugno – Francia (Le Castellet)

4 luglio – Austria (Spielberg)

18 luglio – Gran Bretagna (Silverstone)

1 agosto – Ungheria (Budapest)

29 agosto – Belgio (Spa)

5 settembre – Olanda (Zandvoort)

12 settembre – Italia (Monza)

26 settembre – Russia (Sochi)

3 ottobre – Singapore (Singapore)

10 ottobre – Giappone (Suzuka)

24 ottobre – USA (Austin)

31 ottobre – Messico (Mexico City)

14 novembre – Brasile (Sao Paulo)*

28 novembre – Arabia Saudita (Jeddah)

5 dicembre – Abu Dhabi (Abu Dhabi)

*da definire il contratto

Confermata dunque la presenza, pur con asterico, dei GP in Spagna e in Brasile e nello stesso tempo spicca l’assenza del Vietnam. Stando a quanto riferisce la BBC, la prova di Hanoi non ci sarà per via delle accuse di corruzione rivolte a un membro chiave del comitato organizzativo. RaceFans.net, da questo punto di vista, riporta che sia il presidente dell’organizzazione Nguyen Duc Chung a dover rispondere di ciò. Tra le piste che potrebbero essere considerate di riserva, in questo senso, ci sono Istanbul, Imola, Portimao, Hockenheim e il Nurburgring. C’è, come era già noto, l’appuntamento in Italia a Monza il 12 settembre. Il calendario provvisorio di F1 per il 2021, insieme a quelli per i campionati FIA F2 e F3, resta soggetto all’approvazione del World Motor Sport Council della Federazione.

