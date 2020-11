Boxe, chi è stato l’ultimo campione del mondo italiano? Michael Magnesi vuole emulare De Carolis

Michael Magnesi potrebbe diventare il 36mo italiano a laurearsi Campione del Mondo nella boxe (stiamo parlando esclusivamente dei professionisti). L’imbattuto pugile di Cave incrocerà il rwandese Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, l’appuntamento è per venerdì 27 novembre al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina). Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi e conquistare la quinta cintura iridata per importanza, scrivendo una piccola pagina di sport per quanto riguarda la nobile arte alle nostre latitudini. Chi è stato l’ultimo pugile italiano a diventare Campione del Mondo? Si tratta di Giovanni De Carolis, che tra l’altro sarà commentatore tecnico su Sportitalia per la sfida del suo corregionale tra poche ore.

Il 36enne nativo di Roma conquistò la prestigiosa cintura WBA dei supermedi il 9 gennaio 2016 battendo il tedesco Vincent Feigenbutz a Offenburg, poi la conservò pareggiando con l’altro teutonico Tyron Zeuge a Berlino il 23 luglio 2016 e la perse contro lo stesso Zeuge il 5 novembre a Potsdam. E attenzione perché Giovanni De Carolis tornerà sul ring il prossimo 24 novembre per sfidare ancora Zeuge per il titolo europeo dei supermedi. Di seguito tutti gli italiani capaci di vincere un titolo mondiale di boxe, spiccano grandi nomi come quelli di Primo Carnera, Nino Benvenuti, Francesco Damiani, Massimiliano e Alessandro Duran.

ITALIANI CAMPIONI DEL MONDO BOXE:

1) Primo Carnera

2) Mario D’Agata

3) Duilio Loi

4) Sandro Mazzinghi

5) Tore Burruni

6) Nino Benvenuti

7) Sandro Lopopolo

8) Bruno Arcari

9) Carmelo Bossi

10) Franco Udella

11) Rocky Mattioli

12) Vito Antuofermo

13) Loris Stecca

14) Patrizio Oliva

15) Gianfranco Rosi

16) Sumbu Patrizio Kalambaya

17) Maurizio Stecca

18) Francesco Damiani

19) Valerio Nati

20) Kamel Bou Alì

21) Massimiliano Duran

22) Mauro Galvano

23) Giovanni Parisi

24) Silvio Branco

25) Vincenzo Nardiello

26) Alessandro Duran

27) Luigi Castiglione

28) Michele Piccirillo

29) Agostino Cardamone

30) Vincenzo Cantatore

31) Stefano Zoff

32) Antonio Perugino

33) Cristian Sanavia

34) Giacobbe Fragomeni

35) Giovanni De Carolis

