Biathlon, Linda Zingerle in corsa per il premio “Piotr Nurowski” come miglior giovane atleta europea degli sport invernali

Dopo la notizia dell’arruolamento nel Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, la biathleta azzurra Linda Zingerle è candidata tra i migliori giovani atleti europei. La sudtirolese classe 2002, come riportato dal CONI e da Olimpopress, è in corsa per il premio “Piotr Nurowski” che i Comitati Olimpici Europei assegnano ogni anno al Miglior giovane atleta del continente.

Una famiglia amante del biathlon dato che Linda è figlia d’arte: il papà Andreas Zingerle è infatti il tecnico responsabile della squadra A e da atleta vinse un bronzo olimpico nel biathlon a Calgary 1988, inoltre il fratello David fa parte come lei della squadra juniores nazionale.

Una stagione memorabile per Zingerle che ha conquistato la medaglia d’oro nella sprint dei Campionati Mondiali youth di Lenzerheide, bronzo nell’inseguimento e argento nella staffetta femminile. In precedenza, ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020, fu oro nella staffetta mista e argento nella single mixed. A contenderle il premio “Piotr Nurowski” ci sono altri quattro prospetti molto interessanti: l’austriaca Lisa-Marie Hirner (combinata nordica), il ceco Matej Svancer (Freestyle) e due slittinisti: la tedesca Jessica Degenhardt ed il lettone Gints Berzins.

La scelta del vincitore del premio, dedicato all’ex tennista e presidente del Comitato Olimpico polacco e nato per esaltare i valori olimpici nei giovani atleti, avverrà nel corso dell’Assemblea Generale che si svolgerà il 27 novembre in videoconferenza.

“Sarei molto onorata e felice di vincerlo ma ci sono diversi giovani atleti che lo meritano”.

Il Premio, ideato nel 2011 e assegnato dal 2016 anche nell’edizione invernale, è stato vinto nel 2017 dalla ciclista Letizia Paternoster e, tre anni prima, dal nuotatore Simone Sabbioni, mentre la versione dedicata alle discipline invernali non è stata mai ancora conquistata da un giovane azzurro dell’Italia Team.

