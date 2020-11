LIVE Djokovic-Schwartzman, ATP Finals 2020 in DIRETTA: parte la caccia al titolo del serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman, sfida valida per la prima giornata del girone Tokyo 1970 delle ATP Finals 2020 di tennis maschile. Sesto incrocio tra i due tennisti, con il serbo avanti 5-0 nei testa a testa: l’ultimo confronto è stato a Roma, dove il #1 al mondo ha confermato il trend contro l’argentino.

Novak Djokovic vuole il sesto trionfo alle ATP Finals e raggiungere Roger Federer: l’ultima vittoria a Londra è giunta nel 2015, quando eguagliò Pete Sampras e Ivan Lendl. Il #1 al mondo rincorre nuovi record in Gran Bretagna nel girone con Daniil Medvedev e Alexander Zverev dopo la finale persa al Roland Garros e i quarti di finale di Vienna.

Diego Schwartzman è al debutto assoluto al Master di fine anno. L’argentino ha disputato il suo anno migliore, giungendo a Londra da ottavo nel ranking mondiale: il classe 1992 è reduce da due mesi eccellenti, in cui è mancato soltanto il titolo. Finali a Roma e Colonia, semifinale al RG e quarti di finale a Parigi-Bercy: dove si spingerà nel Regno Unito?

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman, sfida valida per la prima giornata del girone Tokyo 1970 delle ATP Finals 2020 di tennis maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 14.00 locali, 15 italiane, alla O2 Arena di Londra. Buon divertimento!

Foto: Frank Franklin II/ LaPresse