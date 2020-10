Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Huesca-Sabiñánigo: percorso, altimetria, favoriti. Occasione per chi vuole vincere con una fuga da lontano

La Vuelta a España 2020, oggi, proporrà una tappa decisamente particolare: la Huesca-Sabiñánigo di 184,4 chilometri. I primi 110 non presentano grosse asperità, ma, percorsa quella distanza, i corridori troveranno, uno dopo l’altro, ben tre gran premi della montagna. Il primo è l’Alto de Vio (13,5 chilometri al 4,7%), il quale, dopo una breve discesa, sarà subito seguito dall’Alto de Fanlo (6,4 chilometri al 4,5%). Dalla cima ci saranno 22 chilometri di discesa e, successivamente, il gruppo troverà il traguardo volante e, immediatamente dopo, l’ultima erta di giornata: l’Alto de Petralba (8,7 chilometri al 5,2%). Lo scollinamento avverà al chilometro 166 e, dopo 15 chilometri di ulteriore discesa, inizierà lo strappo che porta al traguardo di Sabiñánigo.

I FAVORITI DELLA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA 2020

La tappa presenta un tracciato molto adatto alle fuga da lontano. Corridori totalmente fuori classifica come Alex Aranburu (Astana), Rui Costa (UAE Team Emirates), Clement Champoussin e Nans Peters (Ag2r) e Tim Wellens (Lotto-Soudal) sono tra i più indicati per un tentativo vittorioso dalla lunga distanza. In caso se la giocassero gli uomini di classifica, invece, i più quotati sarebbero chiaramente la maglia roja Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Daniel Martin (Israel Cycling Academy). In casa Italia ci sono due corridori decisamente adatti a questo tracciato, vale a dire Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Ambedue, però, sono troppo vicini a Roglic in classifica genere e potranno giocarsela solo se la fuga non andrà in porto.

L’ALTIMETRIA DELLA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA 2020

