Valentino Rossi: “Codiv-19 ci vede benissimo: me, Ronaldo, Pellegrini. È come un’influenzona. Per fortuna sono a casa mia”

Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri e dovrà dunque saltare il GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend. Il Dottore aveva accusato alcuni dolori alle ossa e un po’ di febbre, ma sta comunque bene e oggi si è dilettato in una simpatica telefonata con Linus e Nicol Savino ai microfoni di Radio Deejay: “Il nervoso non mi è ancora passato, ma stavo guardando le prove e non li stanno neanche facendo girare perché ci sono 5 gradi. Andare in moto con questa temperatura è pericolosissimo, ma io spero che scenda ancora, così li fermano (ride)“.

Ieri è risultata positiva anche Federica Pellegrini e Valentino Rossi ha confessato che questa condizione di “mal comune, mezzo gaudio” lo sollieva un pochino: “Un pochino sì, l’ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro (ride). Comunque alla fine è come un’influenzona: febbre costante, mal di testa, mal di ossa“.

Loading...

Loading...

Il centauro di Tavullia è intervenuto sul fatto che “non cade mai” (è reduce da tre scivoloni consecutivi): “Era così quando ero più giovane, ora non sono più esente da errori (ride). Le ultime sono state tre cadute una diversa dall’altra, soprattutto a Barcellona, dove stavo andando fortissimo e ormai il più era fatto, e alla prima curva a Le Mans. Anche riguardando i dati non ho capito perché sono caduto. Ma evidentemente è successo qualcosa“.

Il 41enne ha parlato della positività: “Se fossi dovuto rimanere una settimana rinchiuso ad Aragon, mi sarei buttato dal terrazzo (ride). Praticamente, ho fatto il tampone classico del martedì mattina, quindi avevo il semaforo verde per entrare nel paddock, ma mercoledì notte ho cominciato a stare male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, male alle ossa, mal di testa. Poi mi sono misurato la febbre e avevo 37,6. Quindi sono andato a fare un altro tampone rapido, che era negativo, ma ho deciso comunque di non partire perché stavo male. L’esito del tampone buono è arrivato nel pomeriggio ed era positivo, ma per fortuna che sono rimasto a casa, almeno sono da me“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse