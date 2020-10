Tennis, Rafael Nadal non disputerà il torneo ATP 500 di Vienna su cemento indoor

Tramonta ormai quasi definitivamente la possibilità di vedere già durante la prossima settimana la rivincita dell’ultima finale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, i quali potrebbero quindi affrontarsi nuovamente quest’anno solo alle ATP Finals di Londra. Dal 26 ottobre scatta infatti l’ATP 500 di Vienna, un torneo che può contare al momento su una entry list di altissimo livello in cui figurano ben sei giocatori presenti nella top10 del ranking mondiale. A questo elenco si dovrebbe aggiungere anche il n.1 al mondo Novak Djokovic, che avrebbe infatti deciso di giocare in Austria con una wild-card per poi saltare Parigi (in cui non può guadagnare punti in classifica).

Nell’ultima settimana è emersa l’ipotesi che anche Rafael Nadal potesse decidere di cominciare la sua stagione indoor nella capitale austriaca tramite wild-card, ma lo spagnolo sembra avere altri piani per il suo finale di 2020. “Abbiamo parlato con Nadal la scorsa settimana, ma ci ha confermato che non verrà a giocare il torneo“, dichiarano gli organizzatori della kermesse viennese. Appuntamento rimandato quindi alle Finals di fine anno (15-22 novembre) per un nuovo scontro fra titani, dopo il netto successo di Nadal nell’atto conclusivo dell’ultimo Roland Garros.

Foto: Lapresse