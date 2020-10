Tennis: i prossimi appuntamenti di Matteo Berrettini. Caccia aperta alle ATP Finals

La travagliata e compressa stagione ATP sta arrivando al suo rush finale. Ultimi tornei e poi le Finals di Londra, che restano ancora un obiettivo nella testa di Matteo Berrettini. Il romano va a caccia della seconda partecipazione consecutiva, ma non sarà per niente facile ritornare sul cemento indoor della O2 Arena, visto che all’azzurro servirà fare benissimo negli ultimi tornei.

Berrettini scenderà in campo la prossima settimana a Vienna, dove con ogni probabilità sarà la testa di serie numero quattro. Per continuare a sognare le Finals è quasi obbligatorio che l’azzurro arrivi almeno alla semifinale del torneo austriaco, anche perchè saranno presenti i due suoi principali rivali alla corsa al Masters, il russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman, che hanno un vantaggio rispettivamente di 354 e 105 punti.

Il torneo più importante, però, sarà senza dubbio il Masters 1000 di Parigi Bercy. Quello è un appuntamento che Berrettini non può assolutamente fallire. I punti non guadagnati prima allo US Open (sconfitta proprio con Rublev agli ottavi) e poi soprattutto quelli al Roland Garros (inaspettato ko con Altmaier) pesano tantissimi e dunque l’attuale numero dieci del mondo deve ottenere un risultato di prestigio se vuole staccare il biglietto per Londra.

Foto: LaPresse