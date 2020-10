Tennis, ATP Anversa 2020: Luca Nardi riceva una wild card per il torneo in Belgio. Sfiderà un qualificato e possibile incrocio con Goffin

Che il tennis italiano maschile si stia mettendo in mostra con dei giovani talenti non è una sorpresa. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oggi poco fortunato nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 (infortunio al gomito), sono già una realtà del nostro movimento per il presente e il futuro. Ebbene, una bella notizia arriva da Anversa, sede del prossimo torneo che prenderà il via il 19 ottobre e terminerà il 25.

Il classe 2003 Luca Nardi, infatti, ha ricevuto dagli organizzatori una wild card per essere parte del torneo belga. Un invito prestigioso per un giocatore così giovane, che nel suo primo incontro affronterà un tennista proveniente dalle qualificazioni. In quest’ottica, se Luca dovesse addirittura imporsi si ritroverebbe la testa di serie n.1 del tabellone David Goffin, reduce da problemi legati al Covid-19, non del tutto superati per quanto si apprende dalle cronache. Pertanto, non è da escludere che vi possa essere un altro avversario per Nardi in questo caso.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events