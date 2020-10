Sci alpino, le pagelle del gigante di Soelden: primo successo per Braathen, Odermatt lancia la sfida a Pinturault e Kristoffersen

Si è chiuso il weekend di Soelden con il gigante maschile. Nella prima gara della stagione è arrivato il primo successo in carriera del norvegese Lucas Braathen. Sul podio anche Marco Odermatt e Gino Caviezel, mentre “steccano” i favoriti della vigilia. Qui di seguito le pagelle.

Lucas Braathen 10: la prima volta non si scorda mai. Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per il norvegese (con mamma brasiliana), che si regala questa immensa gioia grazie ad una seconda manche davvero splendida, dove recupera quattro posizioni. Una vittoria che è anche storica, perchè ma nessun atleta nato dal 2000 in poi era riuscito a chiudere tra i primi tre.

Marco Odermatt 9: oggi è stata la giornata di Braathen, ma il secondo posto dell’elvetico è un risultato molto importante in ottica classifica di Coppa del Mondo. Lo svizzero è uomo che può davvero fare punti in più specialità e si candida ad essere un rivale di Pinturault e Kristoffersen. Se questo è l’inizio……

Gino Caviezel 8: alla fine è arrivato comunque il secondo podio della carriera, ma è un terzo posto che può lasciare un po’ di amaro in bocca, vista la leadership dopo la prima manche. Resta comunque un ottimo risultato, visto che nella seconda manche in molti hanno perso posizioni e lui almeno ha difeso il podio.

Alexis Pinturault 6,5: guadagna qualche punto su Kristoffersen, ma è forse l’unica nota positiva per il transalpino, che era il grande favorito della vigilia. Il podio sfuma comunque per pochissimi centesimi (tre per la precisione) e chiude al quarto posto.

Henrik Kristoffersen 5,5: pasticcia nella seconda manche e alla fine è “solo” quinto al traguardo, dopo aver chiuso al terzo posto e vicinissimo a Caviezel la prima prova. Perde subito punti da Pinturault ed anche Odermatt. Non una domenica felice.

Luca de Aliprandini 6: centra l’obiettivo minimo che è quello di un piazzamento in Top-10, ma poteva anche arrivare qualcosa in più. Troppi errori sul ripido, che di solito è il “suo pane”, mentre sono da evidenziare i miglioramenti nella parte di piano.

Manfred Moelgg 6,5: dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione in tanti lo davano verso il ritiro o che comunque non avrebbe più potuto essere competitivo in gigante. Rientra, si qualifica con merito per la seconda manche, chiude ventunesimo e prende punti. Missione compiuta in pieno. Un esempio di chi non vuole mollare mai.

