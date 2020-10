Percorso Giro d’Italia 2020, partenza dal Sud e tante montagne? Stelvio, Lussari, Fauniera. Si ricorda Dante

Quale sarà il percorso del Giro d’Italia 2021? Gli appassionati aspettano di conoscere la conformazione del tracciato della prossima Corsa Rosa, il quale dovrebbe essere presentato attorno alla metà di gennaio. La corsa a tappe del Bel Paese dovrebbe svolgersi da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, ma ovviamente il condizionale è d’obbligo vista la situazione sanitaria a livello globale. In questo periodo fioccano le anticipazioni e le indiscrezioni sul percorso del Giro d’Italia 2021. Ne ha parlato anche Beppe Conti durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda ieri sera su RaiSport.

Si è parlato di una possibile partenza dal Sud, con Sicilia e Calabria in prima linea (l’Isola ha già ospitato la Grande Partenza dell’ultima edizione), ma con lo scenario di un avvio in Piemonte da non scartare. Dovrebbe essere una Corsa Rosa interamente in territorio italiano, anche se una partenza dall’estero (Ungheria in primis) non è da scartare, dipenderà da come si evolverà la pandemia. Attenzione alle grandi montagne: possibile un arrivo in cima al durissimo Monte Lussari (in Friuli-Venezia-Giulia), si parla di affrontare nuovamente lo Stelvio in un tappone in Valtellina, potrebbe tornare in auge il Fauniera, il Colle in Piemonte che consegnò la prima maglia rosa a Marco Pantani nel 1999 (prima delle vicende di Madonna di Campiglio).

Possibile una frazione sul tracciato della Granfondo dedicata a Fausto Coppi in Piemonte, si potrebbe restare in questa Regione anche per una cronometro a Verbania, tutta dedicata a Filippo Ganna (Campione del Mondo di specialità e idolo di casa). L’Italia ricorderà anche i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri e dunque andranno quasi sicuramente toccate le città di Firenze (dove è nato) e Ravenna (dove è sepolto), ma attenzione anche all’anniversario della maglia rosa (90 anni, il primo a indossarla fu Learco Guerra nella Milano-Mantova). La conclusione? Si parla dell’Arena di Verona, dove nel 2019 fu Richard Carapaz ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse